Một công ty "dạy làm giàu" phải dừng bán khóa học, chủ tịch là diễn giả nổi tiếng bất ngờ xin từ chức

CTCP Đầu tư và Phát triển Công nghệ Văn Lang (mã: VLA) đã thông qua việc miễn nhiệm chức danh Chủ tịch HĐQT đối với ông Nguyễn Thành Tiến theo đơn từ nhiệm vì lý do cá nhân. Thay thế vị trí này là ông Trần Quang Thịnh, Thành viên HĐQT VLA.

Ông Tiến vẫn tiếp tục giữ vai trò là thành viên trong cơ cấu HĐQT doanh nghiệp, bên cạnh ông Trần Quang Thịnh; ông Nguyễn Hữu Thuận; ông Nguyễn Văn Đức và ông Dương Thế Quang.

Ông Nguyễn Thành Tiến giữ chức Chủ tịch HĐQT Công nghệ Văn Lang kể từ năm 2020. Trên các nền tảng mạng xã hội, ông Nguyễn Thành Tiến còn được biết đến là một chuyên gia, diễn giả nổi tiếng chuyên dạy đầu tư bất động sản và làm giàu với hơn 1,2 triệu người theo dõi. Các khóa học do ông trực tiếp đứng lớp có thu phí, mức giá lên tới 180 triệu đồng.

Ông Tiến rời chức Chủ tịch sau khi VLA tổ chức thành công ĐHĐCĐ thường niên 2026. Trước đó trong năm 2025, lợi nhuận VLA tăng hơn 69% so với năm ngoái, và trở lại chia cổ tức 5% sau 3 năm tạm ngưng.

Ban lãnh đạo VLA cho biết trong những năm qua, VLA đã hợp tác cùng với Công ty NIK để triển khai kinh doanh trong lĩnh vực giáo dục - đào tạo. Tuy nhiên những năm gần đây, đặc biệt từ năm 2022 đến nay, do tình hình kinh tế còn nhiều khó khăn, thị trường đào tạo bị thu hẹp, số học viên tham gia các khóa học giảm sút khá nhiều, do vậy công tác đào tạo và doanh thu không đạt được như kỳ vọng.

Ban điều hành đã không ngừng điều chỉnh hoạt động marketing, tích cực tuyên truyền, quảng cáo, tiếp thị và thực hiện các bài giảng chất lượng, hiệu quả, tổ chức các lớp học trực tiếp và trực tuyến chuyên nghiệp để thu hút học viên.

Thị trường đào tạo cũng có sự cạnh tranh rất mạnh mẽ. Xuất phát từ những lý do trên, năm 2026, Ban giám đốc và Hội đồng quản trị VLA quyết định dừng hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực này để tập trung vào các lĩnh vực trọng tâm. Doanh nghiệp đã liệt kê một số lĩnh vực sẽ đẩy mạnh như: đầu tư; tư vấn tài chính doanh nghiệp; kinh doanh phần mềm...

Về chỉ tiêu, năm 2026, doanh nghiệp đặt mục tiêu năm 2026 đạt 5 tỷ đồng tổng doanh thu, giảm 67% so với mức thực hiện năm 2025. Lợi nhuận sau thuế dự kiến đạt 500 triệu đồng, giảm gần 43%.

Theo báo cáo tài chính quý 1/2026 đã công bố, doanh thu thuần của công ty đạt 535 triệu đồng, giảm mạnh so với mức gần 6 tỷ đồng cùng kỳ năm ngoái.

Kết quả, lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh của VLA đạt 258 triệu đồng, cao hơn mức 227 triệu đồng cùng kỳ nhờ chi phí giảm theo. Lợi nhuận sau thuế tương ứng đạt 210 triệu đồng, tăng 18% so với cùng kỳ năm trước.

Theo doanh nghiệp trong quý 1, công ty đã ghi nhận khoản doanh thu đến từ việc thực hiện tư vấn quản trị doanh nghiệp cho các doanh nghiệp đối tác. Đây là hướng đi mới đa dạng hóa danh mục doanh thu của công ty.