HAGL trở lại thị trường trái phiếu với thương vụ 2.000 tỷ đồng và dấu ấn “kiến trúc sư tài chính” OCBS

Ngày 29/04/2026, Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) vừa hoàn tất phát hành lô trái phiếu riêng lẻ HAG12601 với quy mô 2.000 tỷ đồng, kỳ hạn 36 tháng. Đây là dấu mốc cho thấy HAGL không chỉ khép lại giai đoạn triệt để tái cấu trúc tài chính, mà chính thức bước vào một chu kỳ tăng trưởng mới với quy mô và tầm vóc lớn hơn: định hướng kinh doanh rõ ràng và nhu cầu vốn gắn trực tiếp với một chu kỳ đầu tư nông nghiệp quy mô.

Điểm đáng chú ý của thương vụ nằm ở cách bốn bên HAGL – Chứng khoán OCBS – Ngân hàng Phương Đông (OCB) – FiinRatings cùng tham gia trong một cấu trúc tài chính thống nhất: HAGL mang đến nền tảng tài sản, quỹ đất và kế hoạch kinh doanh mới; OCBS đóng vai trò "kiến trúc sư tài chính", thiết kế phương án vốn phù hợp với dòng tiền dự án và khẩu vị thị trường; OCB bổ sung lớp bảo lãnh thanh toán toàn phần, không hủy ngang và vô điều kiện để nâng chất lượng trái phiếu; trong khi FiinRatings cung cấp đánh giá độc lập về mức độ tín nhiệm. Cách tiếp cận này giúp giao dịch không chỉ dựa trên câu chuyện tăng trưởng của doanh nghiệp, mà còn được neo bởi cơ chế bảo lãnh, xếp hạng và kiểm soát dòng tiền rõ ràng.

Nền tảng mới của HAGL: từ tái cấu trúc sang chu kỳ tăng trưởng

Với HAGL, thời điểm quay lại thị trường trái phiếu mang nhiều ý nghĩa. Doanh nghiệp đã đi qua một giai đoạn dài tái cấu trúc, trong đó nền tảng tài chính được củng cố, lỗ lũy kế được xử lý và di sản nợ trái phiếu cũ từng bước khép lại.

Trong giai đoạn 2015–2025, tỷ lệ tổng nợ phải trả/vốn chủ sở hữu và nợ vay/vốn chủ sở hữu của HAGL đã giảm mạnh: hệ số đòn bẩy năm 2025 chỉ còn 0,5 lần, tỷ lệ vốn chủ sở hữu/tổng nguồn vốn tăng lên 68%.

Doanh nghiệp cũng đã xóa sạch lỗ lũy kế trong năm 2025 và tiếp tục trình mục tiêu lãi sau thuế tăng gần gấp đôi lên hơn 4.202 tỷ đồng trong năm 2026, bên cạnh đó là kế hoạch chia cổ tức tiền mặt lần đầu tiên sau hơn một thập kỷ với tỷ lệ 500 đ/cp. Kế hoạch này được đưa ra trong bối cảnh HAGL vừa ghi nhận mức lợi nhuận kỷ lục trong năm 2025 ở mức 2.243 tỷ đồng. Sau 10 năm đối diện với những cảnh báo về rủi ro tài chính, kiểm toán cũng đã chính thức gỡ bỏ nghi ngại về khả năng hoạt động liên tục đối với Hoàng Anh Gia Lai.

Nếu giai đoạn trước câu chuyện của HAGL chủ yếu xoay quanh tái cơ cấu nợ và phục hồi bảng cân đối kế toán, thì giai đoạn hiện tại đang chuyển sang một bức tranh mới: huy động vốn cho tăng trưởng. Dòng vốn 2.000 tỷ đồng gắn với chiến lược nông nghiệp quy mô lớn, đặc biệt là kế hoạch phát triển vùng trồng cà phê khoảng 20.000 ha đến năm 2028.

Đây không chỉ là một dự án mở rộng diện tích cây trồng, mà là bước đi có thể làm thay đổi quy mô hoạt động và vị thế của HAGL trong lĩnh vực nông nghiệp. Theo thông tin từ HAGL, doanh nghiệp hướng tới mô hình chuỗi giá trị cà phê nhiều tầng, thay vì chỉ phát triển vùng nguyên liệu và bán thô.

"Hội nghị HAGL và chiến lược phát triển bền vững 20.000 ha cà phê" do HAGL và OCBS tổ chức thu hút đông đảo tổ chức tài chính, ngân hàng và quỹ đầu tư quan tâm

OCBS và vai trò "kiến trúc sư tài chính"

Trong một thị trường trái phiếu đang đề cao minh bạch, khả năng trả nợ và chất lượng tín dụng, thành công của thương vụ HAG12601 nằm ở việc biến một câu chuyện tăng trưởng dài hạn thành một cấu trúc tài chính có thể được nhà đầu tư và tổ chức xếp hạng đánh giá.

Vai trò của OCBS vì vậy không dừng ở tư vấn phát hành. Điểm cốt lõi nằm ở năng lực "kiến trúc" giao dịch: hiểu nhu cầu vốn của doanh nghiệp, hiểu yêu cầu của thị trường trái phiếu sau giai đoạn thanh lọc, đồng thời phối hợp với ngân hàng bảo lãnh và tổ chức xếp hạng tín nhiệm để tạo ra một cấu trúc có tính thuyết phục cao đối với nhà đầu tư.

Khi các yếu tố này được đặt trong cùng một thiết kế, trái phiếu không còn chỉ dựa vào kỳ vọng lợi nhuận của dự án cà phê nói riêng hay lợi nhuận của doanh nghiệp nói chung, mà có thêm cơ chế bảo đảm tín dụng, giám sát dòng tiền và đánh giá độc lập. Đây là cách tiếp cận phù hợp hơn với giai đoạn mới của thị trường vốn, nơi nhà đầu tư không chỉ quan tâm đến lãi suất, mà còn yêu cầu cấu trúc giao dịch rõ ràng, khả năng thực thi cao và phân bổ rủi ro minh bạch.

OCBS đang hoạt động theo định hướng Ngân hàng Đầu tư và Quản lý Tài sản chuyên nghiệp, hướng đến phát triển bền vững cho khách hàng

Ý nghĩa lớn hơn: một mô hình đồng hành tài chính cho doanh nghiệp tái tăng trưởng

Thương vụ 2.000 tỷ đồng của HAGL có ý nghĩa vượt ra ngoài một lô trái phiếu riêng lẻ. Với HAGL, đây là câu chuyện của một doanh nghiệp đang chuyển mình, đồng thời đánh dấu một bước ngoặt quan trọng: từ câu chuyện "phục hồi sau tái cấu trúc" sang "tài trợ cho tăng trưởng mới".

Với OCBS, thương vụ này là một dấu ấn quan trọng trong vai trò đồng hành dài hạn cùng doanh nghiệp, thể hiện không chỉ ở nghiệp vụ phát hành mà còn ở năng lực thiết kế giải pháp vốn, trong bối cảnh thị trường ngày càng đề cao chất lượng, minh bạch và khả năng thực thi.