Tự doanh CTCK "tung" gần 200 tỷ mua ròng cổ phiếu HOSE sau dịp nghỉ lễ, mã nào là tâm điểm?

Dưới áp lực điều chỉnh của nhóm Vingroup, thị trường chứng khoán Việt Nam cũng chịu áp lực điều chỉnh trong phiên đầu tháng 5. Đóng cửa, VN-Index giảm nhẹ 0,04 điểm về mức 1.854,06 điểm. Giao dịch của khối ngoại là điểm trừ khi bán ròng khoảng 1.247 tỷ đồng.

Tự doanh mua ròng 166 tỷ đồng trên HOSE.

Cụ thể, cổ phiếu KBC được mua ròng mạnh nhất với giá trị 94 tỷ đồng. Theo sau là MSN (48 tỷ), HPG (44 tỷ), MBB (40 tỷ), SMC (20 tỷ), FPT (15 tỷ), TCB và EIB cùng đạt 15 tỷ đồng, VCB (14 tỷ) và HCM (6 tỷ đồng).

Chiều ngược lại, nhóm tự doanh CTCK bán ròng mạnh nhất tại MWG với giá trị -39 tỷ đồng, tiếp theo là SSI (-27 tỷ), VPB (-15 tỷ), STB (-12 tỷ) và CTG (-10 tỷ đồng). Một số cổ phiếu khác cũng ghi nhận lực bán ròng như GVR (-9 tỷ), E1VFVN30 và PC1 cùng ở mức -7 tỷ, HDB và VIB cùng ghi nhận -5 tỷ đồng.﻿