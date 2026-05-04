Cổ phiếu Novaland nằm sàn sau thay đổi 'ghế nóng'

Theo Việt Linh | 04-05-2026 - 20:03 PM | Thị trường chứng khoán

Cổ phiếu NVL bất ngờ giảm sàn với lực bán đột biến ngay sau khi doanh nghiệp thay đổi “ghế nóng” và công bố lợi nhuận quý I. Diễn biến này trái ngược hoàn toàn với đà tăng mạnh, thị giá lên gần gấp đôi từ vùng đáy trước đó.

Phiên giao dịch hôm nay (4/5) ghi nhận diễn biến đáng chú ý ở cổ phiếu NVL của Novaland khi mã này giảm hết biên độ xuống 19.100 đồng/cổ phiếu. Áp lực bán dâng cao khiến cổ phiếu rơi vào trạng thái “trắng bên mua” trong phần lớn thời gian, với dư bán giá sàn cuối phiên lên tới gần 23 triệu đơn vị. Thanh khoản cũng tăng vọt, đạt hơn 35 triệu cổ phiếu, cao nhất toàn thị trường.

Cú điều chỉnh mạnh này diễn ra ngay sau giai đoạn tăng nóng của NVL. Từ giữa tháng 3 đến trước kỳ nghỉ lễ, cổ phiếu NVL đã gần như tăng gấp đôi, từ vùng 10.000 đồng lên trên 20.000 đồng/cổ phiếu. Việc đảo chiều giảm sâu trong phiên đầu tiên sau nghỉ lễ cho thấy áp lực chốt lời đã bùng phát mạnh, đặc biệt khi dòng tiền có xu hướng thận trọng hơn.

Một yếu tố khác thu hút sự chú ý của nhà đầu tư là biến động nhân sự cấp cao tại doanh nghiệp. Ông Bùi Cao Nhật Quân vừa được bổ nhiệm làm Chủ tịch HĐQT, thay cho ông Bùi Thành Nhơn; vị trí đại diện pháp luật cũng được chuyển giao cho Tổng Giám đốc Dương Văn Bắc. Sự thay đổi này diễn ra trong bối cảnh Novaland đang tái cấu trúc hoạt động và tìm lại đà tăng trưởng.

Về kết quả kinh doanh, doanh nghiệp ghi nhận lợi nhuận sau thuế hợp nhất quý I đạt khoảng 860 tỷ đồng, cải thiện đáng kể so với khoản lỗ cùng kỳ năm trước.

Trên thị trường chung, VN-Index gần như đi ngang khi chỉ giảm nhẹ 0,04 điểm, dừng ở 1.854 điểm. Dù vậy, số mã tăng chiếm ưu thế. Thanh khoản duy trì ở mức hơn 21.000 tỷ đồng. Áp lực lớn nhất lên chỉ số đến từ nhóm bất động sản, trong đó NVL cùng với VIC và VHM là những cổ phiếu kéo giảm đáng kể.

Ngược lại, dòng tiền lại tìm đến nhóm năng lượng và hạ tầng, với nhiều mã như BSR, POW, GAS hay GVR tăng mạnh, góp phần cân bằng thị trường. Trong đó, BSR tăng trần sau kết quả kinh doanh quý I ấn tượng, lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng, gấp hơn 20 lần cùng kỳ năm trước.

Khối ngoại tiếp tục duy trì xu hướng bán ròng với giá trị hơn 809 tỷ đồng, tập trung vào các mã lớn như ACB, FPT, HPG, VCB...

VN-Index tăng nhưng tài khoản vẫn thua lỗ, nhà đầu tư nên làm gì?

Lịch chốt quyền cổ tức 4-8/5: Nhiều doanh nghiệp trả cổ tức tiền mặt kỷ lục, cao nhất 5.000 đồng/cp

Cựu cán bộ an ninh chiếm đoạt chục tỷ tiền ảo khi kiểm tra điện thoại con bạc

19:55 , 04/05/2026
Ba công ty chứng khoán báo lãi nghìn tỷ đồng quý I/2026

17:16 , 04/05/2026
Một cổ phiếu trên HOSE "bốc đầu" kịch trần sau khi báo lãi quý 1 tăng vọt gấp 7 lần

16:59 , 04/05/2026
Ba cổ phiếu bị khối ngoại "xả" gần 1.000 tỷ đồng trong phiên đầu tuần

15:45 , 04/05/2026

