Một cổ phiếu trên HOSE "bốc đầu" kịch trần sau khi báo lãi quý 1 tăng vọt gấp 7 lần

Trong bối cảnh thị trường giao dịch khá giằng co, cổ phiếu DXS của CTCP Dịch vụ Bất động sản Đất Xanh bất ngờ “tỏa sáng” khi tăng kịch trần lên 7.870 đồng/cổ phiếu.

Đáng chú ý, bên mua áp đảo hoàn toàn với hơn 1 triệu cổ phiếu dư mua giá trần, trong khi lực bán gần như không xuất hiện. Thanh khoản cũng bùng nổ, với khối lượng khớp lệnh vượt 7 triệu đơn vị, cao gấp nhiều lần mức bình quân.

Đây là vùng giá cao nhất của DXS trong khoảng 3 tháng trở lại đây. Tuy nhiên, nếu so với đỉnh thiết lập vào tháng 8/2025, thị giá cổ phiếu này vẫn giảm gần 50%. Hiện vốn hóa thị trường của Đất Xanh Services vào khoảng 4.500 tỷ đồng.

Đà tăng mạnh của cổ phiếu diễn ra ngay sau khi doanh nghiệp công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý I/2026 với kết quả kinh doanh khởi sắc, đặc biệt ở chỉ tiêu lợi nhuận.

Cụ thể, doanh thu thuần đạt hơn 1.415 tỷ đồng, tăng gần gấp 3 lần so với cùng kỳ năm trước. Nguồn thu chủ yếu đến từ hoạt động bán hàng và cung cấp dịch vụ – mảng kinh doanh cốt lõi của doanh nghiệp.

Lợi nhuận gộp theo đó đạt hơn 652 tỷ đồng, cải thiện rõ rệt so với mức 229 tỷ đồng cùng kỳ. Biên lợi nhuận gộp cũng được nâng lên, phản ánh hiệu quả hoạt động đã được cải thiện đáng kể.

Về chi phí, doanh nghiệp ghi nhận chi phí tài chính hơn 52 tỷ đồng, chi phí bán hàng khoảng 196 tỷ đồng và chi phí quản lý doanh nghiệp hơn 86 tỷ đồng. Dù các khoản chi phí tăng theo quy mô, kết quả kinh doanh vẫn ghi nhận sự bứt phá mạnh. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh đạt 323,6 tỷ đồng, cao gấp hơn 5 lần so với cùng kỳ.

Đáng chú ý, lợi nhuận sau thuế đạt 290 tỷ đồng, tăng 6,7 lần so với mức hơn 43 tỷ đồng của quý I/2025 . Trong đó, lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ đạt 189,1 tỷ đồng.

Trong năm 2026, DXS đặt mục tiêu doanh thu thuần hợp nhất 5.300 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ đạt 527 tỷ đồng, tương ứng tăng khoảng 50% so với năm 2025. Sau quý đầu năm, doanh nghiệp đã hoàn thành lần lượt 27% kế hoạch doanh thu và 36% chỉ tiêu lợi nhuận.

Theo doanh nghiệp, kết quả tăng trưởng đột biến đến từ sự phục hồi của hoạt động môi giới bất động sản trên phạm vi toàn quốc, đặc biệt tại khu vực miền Bắc. Bên cạnh đó, việc bàn giao sản phẩm tại các dự án trọng điểm trong hệ sinh thái cũng đóng góp đáng kể vào kết quả chung. Đây là điểm đáng chú ý khi quý I thường là giai đoạn thấp điểm của thị trường, song công ty vẫn ghi nhận mức tăng trưởng vượt kỳ vọng.

Tính đến ngày 31/3/2026, tổng tài sản của Đất Xanh đạt 16.536 tỷ đồng, giảm nhẹ so với đầu năm. Trong đó, tài sản ngắn hạn chiếm phần lớn với 15.886 tỷ đồng, bao gồm các khoản phải thu ngắn hạn hơn 9.537 tỷ đồng và hàng tồn kho hơn 5.144 tỷ đồng. Tài sản dài hạn duy trì ở mức khoảng 650 tỷ đồng.