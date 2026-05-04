Một đại gia sắp chi gần 1.000 tỷ đồng trả cổ tức, có 14.000 tỷ đồng "của để dành"

CTCP Đầu tư Sài Gòn VRG (mã SIP) vừa thông báo ngày 15/5 tới đây sẽ là ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức đợt 2 năm 2025 bằng tiền mặt với tỷ lệ 40%, tương đương mỗi cổ phiếu nhận 4.000 đồng.

Với hơn 242,1 triệu cổ phiếu đang lưu hành trên thị trường, ước tính doanh nghiệp sẽ phải chi khoảng 968 tỷ đồng cho đợt thanh toán này vào ngày 5/6.

Trong đó, CTCP Đầu tư và Phát triển Đô thị An Lộc với tỷ lệ sở hữu 19,79% dự kiến thu về hơn 166 tỷ đồng, còn CTCP Khu công nghiệp Nam Tân Uyên (NTC) cũng sẽ nhận về gần 76 tỷ đồng tiền cổ tức.

Tính cả đợt chi trả 10% vào cuối năm ngoái, tổng tỷ lệ cổ tức bằng tiền mặt của SIP cho năm 2025 đạt mức 50%, đây là con số cao nhất trong lịch sử hoạt động của doanh nghiệp này.

Về tình hình kinh doanh, báo cáo tài chính quý 1/2026 ghi nhận doanh thu thuần của SIP đạt gần 2.165 tỷ đồng, tăng 12% so với cùng kỳ năm trước. Mảng cung cấp dịch vụ tiện ích điện, nước tại các khu công nghiệp tiếp tục đóng vai trò chủ chốt khi mang về hơn 1.687 tỷ đồng, tăng 6%. Ngoài ra, doanh nghiệp ghi nhận thêm gần 57 tỷ đồng từ hoạt động xây dựng và bán bất động sản, tuy nhiên lợi nhuận sau thuế lại giảm nhẹ 5% xuống mức 334 tỷ đồng.

Năm 2026, SIP đặt mục tiêu tổng doanh thu hợp nhất 5.940 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 874 tỷ đồng, lần lượt giảm 31% và 40% so với kết quả thực hiện của năm 2025. Như vậy, chỉ sau ba tháng đầu năm, công ty đã hoàn thành được khoảng 40% các chỉ tiêu tài chính đề ra.

Tính đến cuối quý 1/2026, tổng tài sản của Đầu tư Sài Gòn VRG đạt gần 29.400 tỷ đồng, tăng 2% so với đầu năm, trong đó lượng tiền gửi ngân hàng dồi dào với hơn 6.200 tỷ đồng, chiếm 21% tổng nguồn vốn.

Ở phía nguồn vốn, nợ phải trả tăng nhẹ lên mức 23.200 tỷ đồng, nhưng chủ yếu là “của để dành” khoản người mua trả trước và doanh thu chưa thực hiện với hơn 13.900 tỷ đồng. Đây phần lớn là tiền khách hàng nộp trước để thuê đất và nhà xưởng, chiếm tới 60% tổng nợ. Dư nợ vay tài chính của doanh nghiệp hiện chỉ ở mức 4.700 tỷ đồng, giảm 3% so với đầu năm.