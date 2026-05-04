Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Hụt doanh thu từ khu công nghiệp, Kinh Bắc báo lãi ròng quý I/2026 ‘bốc hơi’ hơn 72%

Theo Khánh Hân | 04-05-2026 - 14:00 PM | Thị trường chứng khoán

Quý I/2026, Kinh Bắc ghi nhận lãi ròng giảm mạnh 72,4% so với cùng kỳ, chủ yếu do doanh thu từ hoạt động khu công nghiệp sụt giảm, kéo kết quả kinh doanh đi lùi.

Mới đây, Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc - CTCP (MCK: KBC, sàn HoSE) đã công bố báo cáo tài chính quý I/2026 ghi nhận kết quả kinh doanh sụt giảm mạnh khi cả doanh thu và lợi nhuận đều đi lùi so với cùng kỳ.

Theo đó, Kinh Bắc mang về doanh thu thuần hơn 1.335,9 tỷ đồng trong quý I/2026, giảm 56,2% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, doanh thu cho thuê đất và cơ sở hạ tầng giảm từ gần 2.483,7 tỷ đồng xuống còn gần 731,6 tỷ đồng.

Doanh thu chuyển nhượng bất động sản ở mức hơn 428,9 tỷ đồng, tăng 4,2% so với cùng kỳ năm ngoái; doanh thu cung cấp nước sạch, điện, phí dịch vụ, xử lý nước thải tăng 18,7%, lên hơn 115,7 tỷ đồng; doanh thu cho thuê kho, nhà xưởng và văn phòng gần 59,7 tỷ đồng, tăng 6,2%.

Trong kỳ, Kinh Bắc còn mang về hơn 89,5 tỷ đồng doanh thu từ hoạt động tài chính, giảm 33,7% so với cùng kỳ. Ở chiều ngược lại, chi phí tài chính hơn 263,4 tỷ đồng, tăng 132,9%; chi phí quản lý doanh nghiệp tăng từ 147,4 tỷ đồng lên gần 151,6 tỷ đồng.

Hụt doanh thu từ khu công nghiệp, Kinh Bắc báo lãi ròng quý I/2026 ‘bốc hơi’ hơn 72% - Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Kết quả, sau khấu trừ đi các khoản thuế phí, Kinh Bắc báo lãi ròng quý I/2026 đạt gần 234,3 tỷ đồng, giảm 72,4% so với cùng kỳ năm ngoái.

Theo giải trình của Kinh Bắc, nguyên nhân dẫn đến lãi ròng sụt giảm mạnh chủ yếu là do trong kỳ công ty ghi nhận doanh thu thừ hoạt động kinh doanh khu công nghiệp giảm so với cùng kỳ.

Năm 2026, Kinh Bắc lên kế hoạch kinh doanh với tổng doanh thu hợp nhất dự kiến đạt 10.000 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế ước đạt 3.000 tỷ đồng.

Như vậy, kết thúc quý đầu năm 2026, doanh nghiệp đã hoàn thành được 13,4% kế hoạch doanh thu và 7,8% kế hoạch lợi nhuận sau thuế đã đề ra.

Tính đến ngày 31/3/2026, tổng tài sản của Kinh Bắc tăng 3,2% so với đầu năm, lên mức gần 71.803,2 tỷ đồng. Trong đó, tiền và các khoản tương đương tiền gần 6.930,7 tỷ đồng, chiếm 9,7% tổng tài sản; các khoản phải thu ngắn hạn hơn 12.737,6 tỷ đồng, chiếm 17,7% tổng tài sản.

Chiếm 41,1% tổng tài sản của Kinh Bắc là hàng tồn kho với gần 29.521,1 tỷ đồng. Trong đó, chỉ tính riêng chi phí sản xuất kinh doanh dở dang tại Dự án Khu đô thị và Dịch vụ Tràng Cát đã ghi nhận hơn gần 17.306,8 tỷ đồng.

Ngoài ra, khoản chi phí xây dựng cơ bản dở dang hơn 4.281,4 tỷ đồng, chủ yếu ghi nhận tại Trung tâm thương mại và văn phòng Láng Hạ với gần 3.530,3 tỷ đồng.

Bên kia bảng cân đối kế toán, tổng nợ phải trả đang ở mức gần 44.843,1 tỷ đồng, tăng 4,7% so với đầu năm. Trong đó, Kinh Bắc vay dài hạn ngân hàng hơn 27.108,1 tỷ đồng, chiếm 60,5% tổng nợ.

Theo Khánh Hân

An ninh tiền tệ

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
VN-Index tăng nhưng tài khoản vẫn thua lỗ, nhà đầu tư nên làm gì?

VN-Index tăng nhưng tài khoản vẫn thua lỗ, nhà đầu tư nên làm gì? Nổi bật

Lịch chốt quyền cổ tức 4-8/5: Nhiều doanh nghiệp trả cổ tức tiền mặt kỷ lục, cao nhất 5.000 đồng/cp

Lịch chốt quyền cổ tức 4-8/5: Nhiều doanh nghiệp trả cổ tức tiền mặt kỷ lục, cao nhất 5.000 đồng/cp Nổi bật

Lãi quý I/2026 cao kỷ lục, Masan kỳ vọng lợi nhuận 6 tháng đầu năm đạt 4.600 tỷ đồng

Lãi quý I/2026 cao kỷ lục, Masan kỳ vọng lợi nhuận 6 tháng đầu năm đạt 4.600 tỷ đồng

13:45 , 04/05/2026
Cổ phiếu công ty lọc dầu 5 tỷ USD của Việt Nam “cháy hàng”, chuyện gì đang xảy ra?

Cổ phiếu công ty lọc dầu 5 tỷ USD của Việt Nam “cháy hàng”, chuyện gì đang xảy ra?

13:26 , 04/05/2026
Cổ phiếu đại gia dầu khí “cháy hàng”

Cổ phiếu đại gia dầu khí “cháy hàng”

11:44 , 04/05/2026
Chứng khoán SBS chào bán không thành công 50 triệu cổ phiếu riêng lẻ

Chứng khoán SBS chào bán không thành công 50 triệu cổ phiếu riêng lẻ

11:23 , 04/05/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên