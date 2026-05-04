Hụt doanh thu từ khu công nghiệp, Kinh Bắc báo lãi ròng quý I/2026 ‘bốc hơi’ hơn 72%

Mới đây, Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc - CTCP (MCK: KBC, sàn HoSE) đã công bố báo cáo tài chính quý I/2026 ghi nhận kết quả kinh doanh sụt giảm mạnh khi cả doanh thu và lợi nhuận đều đi lùi so với cùng kỳ.

Theo đó, Kinh Bắc mang về doanh thu thuần hơn 1.335,9 tỷ đồng trong quý I/2026, giảm 56,2% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, doanh thu cho thuê đất và cơ sở hạ tầng giảm từ gần 2.483,7 tỷ đồng xuống còn gần 731,6 tỷ đồng.

Doanh thu chuyển nhượng bất động sản ở mức hơn 428,9 tỷ đồng, tăng 4,2% so với cùng kỳ năm ngoái; doanh thu cung cấp nước sạch, điện, phí dịch vụ, xử lý nước thải tăng 18,7%, lên hơn 115,7 tỷ đồng; doanh thu cho thuê kho, nhà xưởng và văn phòng gần 59,7 tỷ đồng, tăng 6,2%.

Trong kỳ, Kinh Bắc còn mang về hơn 89,5 tỷ đồng doanh thu từ hoạt động tài chính, giảm 33,7% so với cùng kỳ. Ở chiều ngược lại, chi phí tài chính hơn 263,4 tỷ đồng, tăng 132,9%; chi phí quản lý doanh nghiệp tăng từ 147,4 tỷ đồng lên gần 151,6 tỷ đồng.

Kết quả, sau khấu trừ đi các khoản thuế phí, Kinh Bắc báo lãi ròng quý I/2026 đạt gần 234,3 tỷ đồng, giảm 72,4% so với cùng kỳ năm ngoái.

Theo giải trình của Kinh Bắc, nguyên nhân dẫn đến lãi ròng sụt giảm mạnh chủ yếu là do trong kỳ công ty ghi nhận doanh thu thừ hoạt động kinh doanh khu công nghiệp giảm so với cùng kỳ.

Năm 2026, Kinh Bắc lên kế hoạch kinh doanh với tổng doanh thu hợp nhất dự kiến đạt 10.000 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế ước đạt 3.000 tỷ đồng.

Như vậy, kết thúc quý đầu năm 2026, doanh nghiệp đã hoàn thành được 13,4% kế hoạch doanh thu và 7,8% kế hoạch lợi nhuận sau thuế đã đề ra.

Tính đến ngày 31/3/2026, tổng tài sản của Kinh Bắc tăng 3,2% so với đầu năm, lên mức gần 71.803,2 tỷ đồng. Trong đó, tiền và các khoản tương đương tiền gần 6.930,7 tỷ đồng, chiếm 9,7% tổng tài sản; các khoản phải thu ngắn hạn hơn 12.737,6 tỷ đồng, chiếm 17,7% tổng tài sản.

Chiếm 41,1% tổng tài sản của Kinh Bắc là hàng tồn kho với gần 29.521,1 tỷ đồng. Trong đó, chỉ tính riêng chi phí sản xuất kinh doanh dở dang tại Dự án Khu đô thị và Dịch vụ Tràng Cát đã ghi nhận hơn gần 17.306,8 tỷ đồng.

Ngoài ra, khoản chi phí xây dựng cơ bản dở dang hơn 4.281,4 tỷ đồng, chủ yếu ghi nhận tại Trung tâm thương mại và văn phòng Láng Hạ với gần 3.530,3 tỷ đồng.

Bên kia bảng cân đối kế toán, tổng nợ phải trả đang ở mức gần 44.843,1 tỷ đồng, tăng 4,7% so với đầu năm. Trong đó, Kinh Bắc vay dài hạn ngân hàng hơn 27.108,1 tỷ đồng, chiếm 60,5% tổng nợ.