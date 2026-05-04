Chứng khoán SBS chào bán không thành công 50 triệu cổ phiếu riêng lẻ

Mới đây, CTCP Chứng khoán SBS (MCK: SBS, sàn UPCoM) đã công bố thông tin liên quan đến đợt chào bán riêng lẻ với tổng giá trị chào bán 500 tỷ đồng.

Cụ thể, đợt phát hành này đã diễn ra không thành công do tại thời điểm kết thúc đợt chào bán không có nhà đầu tư nộp tiền vào tài khoản phong tỏa theo phương án phát hành. Lý do là vì biến động từ thị trường, nhà đầu tư chưa thu xếp được tài chính để tham gia.

Theo phương án được công bố trước đó, Chứng khoán SBS chào bán 50 triệu cổ phiếu với giá 10.000 đồng/cổ phiếu, qua đó huy động tối đa 500 tỷ đồng. Trong đó, 80% số vốn thu được sẽ dùng để cho vay margin và 20% còn lại để đầu tư mảng tự doanh.

Cũng theo danh sách công bố, dự kiến có 4 nhà đầu tư cá nhân trong nước tham gia đợt chào bán này. Cả 4 cá nhân này đều không sở hữu cổ phiếu SBS trước đó. Cụ thể như sau:

Nếu đợt chào bán diễn ra thành công, Chứng khoán SBS sẽ tăng số lượng cổ phiếu lưu hành từ 146,6 triệu đơn vị lên 196,6 triệu đơn vị, tương đương vốn điều lệ 1.966 tỷ đồng.

Kế hoạch phát hành này được Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên 2025 thông qua nhằm tìm kiếm nhà đầu tư chiến lược để tăng nguồn lực, phục vụ tái cấu trúc công ty.

Trong một diễn biến khác, trước đó ngày 24/4/2026, Chứng khoán SBS đã tổ chức cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026.

Theo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông vào lúc 9 giờ 41 phút cùng ngày, số đại biểu là cổ đông tham dự có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội là 26 cổ đông, đại diện cho hơn 13,1 triệu cổ phần, chiếm 8,97% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Tỷ lệ tham dự này không đạt yêu cầu tối thiểu 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, theo quy định tại Luật Doanh nghiệp 2020 và Điều lệ công ty. Vì vậy, phiên họp đã không đủ điều kiện để tiến hành.

Do đó, Chứng khoán SBS đã lên kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 (lần 2) vào ngày 18/5/2026 tới đây, đối tượng tham dự là các cổ đông sở hữu cổ phiếu SBS tại thời điểm chốt danh sách ngày 25/3/2026.

Nội dung họp gồm Báo cáo hoạt động của HĐQT, Ban Kiểm soát và Ban Điều hành; cùng các nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ thông qua.



