Sữa Quốc tế Lof (IDP) báo lãi quý 1 tăng 130%

Theo báo cáo tài chính quý 1/2026, CTCP Sữa Quốc tế Lof (mã IDP) ghi nhận doanh thu thuần đạt hơn 1.900 tỷ đồng, tăng nhẹ gần 4% so với cùng kỳ năm ngoái. Đáng chú ý, chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp đều giảm mạnh so với cùng kỳ. Kết quả, Sữa Quốc tế Lof lãi sau thuế 244 tỷ đồng, gấp gần 2,3 lần cùng kỳ 2025.

Năm 2026, Sữa Quốc tế Lof đặt kế hoạch doanh thu hợp nhất năm 2026 đạt hơn 8.300 tỷ đồng, tăng 11,7% so với năm 2025. Trong khi đó, lợi nhuận sau thuế dự kiến gấp gần 3 lần năm trước, đạt 700 tỷ đồng. Với kết quả đạt được, doanh nghiệp đã thực hiện 23% kế hoạch doanh thu và 35% mục tiêu lợi nhuận cả năm.

Sữa Quốc tế Lof thành lập năm 2004, được biết đến với các thương hiệu nổi tiếng như sữa Kun, sữa LOF Ba Vì, Malto, LOF, LIF...

Tính đến cuối tháng 3/2026, tổng tài sản của Sữa Quốc tế Lof đạt gần 7.800 tỷ đồng, tăng nhẹ so với đầu năm. Tiền, tương đương tiền và tiền gửi ngắn hạn chiếm khoảng 1/4 tổng tài sản, với số dư hơn 1.900 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tích luỹ được gần 1.864 tỷ đồng.

Trước đó, ĐHĐCĐ thường niên 2026 của Sữa Quốc tế Lof đã thông qua phương án chia cổ tức năm 2025 với tỷ lệ dự kiến từ 50 - 80%. Sang năm 2026, doanh nghiệp dự kiến chia cổ tức từ 20 - 80%, tùy thuộc vào kết quả hoạt động và tình hình tài chính của công ty trong thời gian tới.

Liên quan tới kế hoạch đầu tư, cổ đông Sữa Quốc tế Lof đã thông qua kế hoạch điều chỉnh tình hình thực hiện dự án tại chi nhánh Bình Dương. Trong đó, Đại hội sẽ uỷ quyền cho Hội đồng quản trị quyết định các nội dung điều chỉnh chi tiết bao gồm điều chỉnh tổng vốn đầu tư của dự án, tiến độ góp vốn và tiến độ thực hiện các hạng mục hoạt động của dự án đầu tư phù hợp với tình hình triển khai thực tế của dự án.

Được biết, đầu năm 2022, Sữa Quốc tế Lof đã thông qua kế hoạch đầu tư dự án Công ty cổ phần Sữa Quốc tế - Chi nhánh Bình Dương, dự án có vốn đầu tư là 2.800 tỷ đồng. Trong đó, vốn góp của công ty là 300 tỷ đồng và vốn vay lên tới 2.500 tỷ đồng.

Theo đó, dự án dự kiến triển khai tại Lô C-13A-CN Khu công nghiệp Bàu Bàng mở rộng tại TP.HCM (trước đây là xã Long Tân, huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương) với mục đích để chế biến sữa và các sản phẩm từ sữa; sản xuất đồ uống không cồn, nước khoáng.