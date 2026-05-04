Tổng giám đốc Nagakawa đăng ký mua 13,5 triệu quyền mua cổ phiếu trong đợt tăng vốn

Động thái này được đánh giá là mang ý nghĩa chiến lược, không chỉ củng cố vai trò của thế hệ điều hành thứ hai, mà còn phản ánh xu hướng gia tăng sở hữu của người đang trực tiếp điều hành trong bối cảnh Công ty triển khai chiến lược phát triển giai đoạn 2026 - 2030. Việc Tổng giám đốc gia tăng sở hữu trong đợt phát hành cũng cho thấy sự dịch chuyển quyền sở hữu về phía người trực tiếp điều hành doanh nghiệp, qua đó củng cố mối liên kết giữa quyền quản trị và lợi ích tài chính, đồng thời phát đi tín hiệu rõ ràng về cam kết đồng hành dài hạn và sự ổn định trong cấu trúc lãnh đạo của Nagakawa.

Đáng chú ý, quá trình chuyển giao sang thế hệ điều hành thứ hai tại Nagakawa không mang tính hình thức, mà gắn liền với năng lực đã được kiểm chứng. Bà Nguyễn Thị Huyền Thương đã trải qua nhiều vị trí chủ chốt trước khi đảm nhiệm vai trò Tổng giám đốc trong 5 năm qua. Trong giai đoạn này, Nagakawa liên tục được ghi nhận trong Top 50 Doanh nghiệp Tăng trưởng xuất sắc Việt Nam, đồng thời cải thiện đáng kể thứ hạng trong Top 500 doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam. Những kết quả này phản ánh năng lực hoạch định và thực thi chiến lược, cũng như vai trò ngày càng rõ nét của thế hệ lãnh đạo thứ hai trong việc dẫn dắt tăng trưởng.

CEO Nagakawa được vinh danh doanh nhân trẻ Việt Nam tiêu biểu

Không chỉ nổi bật ở năng lực điều hành, bà Nguyễn Thị Huyền Thương còn sở hữu nền tảng học thuật và thành tích cá nhân đáng chú ý, với học vị Thạc sĩ Kinh tế và danh hiệu Tiến sĩ danh dự do một trường đại học quốc tế tại Hoa Kỳ trao tặng. Sự kết hợp giữa tư duy học thuật và kinh nghiệm thực tiễn đã góp phần giúp Nagakawa duy trì nền tảng phát triển bền vững, đồng thời mở rộng sang các lĩnh vực có tiềm năng tăng trưởng.

CEO Nguyễn Thị Huyền Thương, Tập đoàn Nagakawa nhận bằng Tiến sĩ danh dự

Trong bối cảnh Nagakawa bước vào giai đoạn tăng trưởng mới, đợt phát hành lần này không chỉ là bước đi về tài chính, mà còn là dấu mốc chuyển giao thế hệ trong hành trình phát triển của doanh nghiệp. Thế hệ điều hành thứ hai – với bản lĩnh và khát vọng – đang trực tiếp dẫn dắt Nagakawa bước vào một chu kỳ phát triển mới, hướng tới xây dựng một doanh nghiệp tử tế, phát triển bền vững và đóng góp những giá trị tích cực cho cộng đồng và xã hội.