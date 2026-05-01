Chuyên gia chỉ tên hai "điểm tựa" quan trọng cho thị trường chứng khoán

Cẩn trọng với nhịp điều chỉnh của VN-Index

Bước sang tháng 5, thị trường chứng khoán có thể đối mặt với giai đoạn thử thách hơn khi các động lực ngắn hạn từ mùa Đại hội cổ đông và Báo cáo tài chính quý 1/2026 phần lớn đã được phản ánh vào giá.

Trong bối cảnh đó, ông Nguyễn Đức Khang, Trưởng phòng Phân tích Chứng khoán Pinetree , cho rằng nhà đầu tư cần thận trọng với rủi ro điều chỉnh, đặc biệt khi đà tăng trước đó của VN-Index phụ thuộc khá lớn vào một nhóm cổ phiếu dẫn dắt.

Theo ông Khang, việc chỉ số tăng mạnh nhưng thiếu sự đồng thuận của dòng tiền trên diện rộng khiến thị trường trở nên nhạy cảm hơn trước áp lực chốt lời. Khi một nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn tăng nóng trong thời gian ngắn, trong khi phần lớn cổ phiếu còn lại không tăng tương ứng, rủi ro điều chỉnh kỹ thuật là điều cần được tính tới.

Điểm đáng chú ý là tác động của nhóm cổ phiếu dẫn dắt không chỉ nằm ở điểm số. Trong giai đoạn nhóm này tăng, nhiều cổ phiếu khác không hưởng lợi đáng kể. Tuy nhiên, nếu nhóm dẫn dắt quay đầu điều chỉnh, áp lực tâm lý có thể lan rộng ra toàn thị trường. Nhà đầu tư thường có xu hướng bán các cổ phiếu khác để bảo vệ thành quả hoặc quản trị rủi ro khi thấy chỉ số chung giảm mạnh, từ đó làm gia tăng nguy cơ xuất hiện nhịp “giảm đồng pha”.

Về mặt kỹ thuật, ông Khang lưu ý VN-Index vẫn còn khoảng trống tăng giá chưa được lấp tại vùng 1.175 điểm. Đây là vùng hỗ trợ khá sâu so với mặt bằng hiện tại. Trong kịch bản nhóm cổ phiếu dẫn dắt chịu áp lực chốt lời, khả năng chỉ số quay lại kiểm định vùng hỗ trợ này không thể loại trừ.

"Dù vậy, điều quan trọng hơn không chỉ là VN-Index có lấp gap hay không, mà là phản ứng của các nhóm cổ phiếu còn lại trong quá trình chỉ số điều chỉnh. Nếu nhiều nhóm ngành vẫn giữ được nền giá tích lũy, thị trường có thể chỉ bước vào nhịp điều chỉnh kỹ thuật.

Ngược lại, nếu áp lực bán lan rộng và các cổ phiếu bị cuốn theo đà giảm của nhóm trụ, đây sẽ là bài kiểm tra thực sự đối với sức bền của dòng tiền cũng như danh mục nhà đầu tư", chuyên gia nhấn mạnh.

Dòng vốn ngoại và chính sách vĩ mô có thể là trụ đỡ mới

Khi các câu chuyện hỗ trợ ngắn hạn dần hạ nhiệt, ông Khang cho rằng thị trường cần những động lực mới để giữ nhịp. Trong đó, hai yếu tố đáng chú ý nhất là khả năng quay trở lại của dòng vốn ngoại và sức bật từ chính sách vĩ mô .

Với dòng vốn ngoại, sau giai đoạn nhà đầu tư trong nước phải “gồng gánh” thị trường trước áp lực bán ròng kéo dài, thị trường đang đứng trước kỳ vọng xuất hiện điểm đảo chiều. Nếu các yếu tố gây áp lực như tỷ giá và chênh lệch lãi suất dần ổn định, sự trở lại của khối ngoại có thể trở thành chất xúc tác quan trọng, giúp cải thiện tâm lý nhà đầu tư nội.

Theo vị chuyên gia từ Pinetree, dòng tiền cá nhân trong nước dù đóng vai trò quan trọng đối với thanh khoản thị trường, nhưng sự hưng phấn khó có thể kéo dài nếu thiếu sự đồng thuận từ các định chế tài chính quốc tế. Do đó, việc khối ngoại giảm bán ròng hoặc quay lại mua ròng sẽ là tín hiệu tích cực, đặc biệt trong bối cảnh tâm lý nhà đầu tư đang nhạy cảm với các biến động ngắn hạn.

Bên cạnh đó, câu chuyện nâng hạng thị trường cũng là yếu tố cần được theo dõi. Lộ trình nâng hạng từ FTSE, nếu tiếp tục tiến gần tới các mốc thực thi cụ thể, có thể mở ra kỳ vọng về dòng vốn mới từ các quỹ ETF bị động. Đây sẽ là nguồn lực hỗ trợ trực tiếp cho nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn, qua đó góp phần giữ nhịp cho chỉ số chung.

Ngoài dòng vốn ngoại, nền tảng vĩ mô trong nước vẫn là điểm tựa quan trọng của thị trường chứng khoán trong trung và dài hạn.

Trong bối cảnh Chính phủ đặt ra các mục tiêu tăng trưởng tham vọng cho năm 2026, các chính sách hỗ trợ có thể tiếp tục được đẩy mạnh. Những động lực như giải ngân đầu tư công, tháo gỡ nút thắt pháp lý cho bất động sản, thúc đẩy sản xuất – kinh doanh và các chính sách tài khóa mở rộng có thể trở thành nền tảng hỗ trợ thị trường.

Thị trường chứng khoán vốn được xem là “phong vũ biểu” của nền kinh tế. Khi tăng trưởng GDP duy trì ở mức cao, lợi nhuận của doanh nghiệp niêm yết có cơ hội cải thiện, qua đó tạo nền tảng cho định giá thị trường trở nên hấp dẫn hơn.

Dù vậy, ông Khang cho rằng trong bối cảnh thị trường phân hóa mạnh, nhà đầu tư không nên chỉ tập trung vào câu chuyện chỉ số. Thay vào đó, chiến lược phù hợp là theo dõi kỹ dòng tiền, ưu tiên các doanh nghiệp có nền tảng cơ bản tốt, khả năng chống chịu trước biến động vĩ mô và triển vọng lợi nhuận rõ ràng.

Nói cách khác, tháng 5 có thể là giai đoạn thị trường bước vào “vùng trũng thông tin”, nơi rủi ro điều chỉnh và biến động tâm lý gia tăng. Tuy nhiên, nếu dòng vốn ngoại cải thiện và các chính sách hỗ trợ vĩ mô tiếp tục phát huy tác dụng, thị trường vẫn có cơ sở để giữ nhịp. Trong giai đoạn này, quản trị rủi ro và chọn lọc cổ phiếu sẽ quan trọng hơn việc cố gắng dự báo chính xác điểm số VN-Index.