Dự kiến lỗ 1.000 tỷ đồng quý I, vì sao cổ phiếu Petrolimex (PLX) vẫn được khuyến nghị “mua”?

Theo tài liệu cập nhật từ Công ty TNHH Chứng khoán ACB (ACBS), Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex, HoSE: PLX) dự kiến ghi nhận khoản lỗ lên tới khoảng 1.000 tỷ đồng trong quý I/2026 từ mặt hàng xăng dầu. Nguyên nhân chủ yếu đến từ diễn biến giá bán biến động mạnh, khiến doanh nghiệp rơi vào tình trạng kinh doanh dưới giá vốn trong ngắn hạn.

Dù khởi đầu năm không thuận lợi, Petrolimex vẫn đặt kế hoạch kinh doanh cả năm với sản lượng tiêu thụ khoảng 19,4 triệu m³/tấn, tăng 10% so với năm trước. Doanh thu hợp nhất dự kiến đạt 315.000 tỷ đồng, trong khi lợi nhuận trước thuế khoảng 3.380 tỷ đồng, giảm nhẹ 5,6% so với năm 2025.

Trước nguy cơ gián đoạn nguồn cung, Petrolimex đang triển khai đồng thời nhiều giải pháp nhằm đảm bảo ổn định hoạt động kinh doanh. Doanh nghiệp duy trì tồn kho ở mức cao, chủ động tìm kiếm nguồn nhập khẩu và tăng cường hợp tác với các nhà máy lọc dầu trong nước như Dung Quất và Nghi Sơn. Đồng thời, việc đẩy mạnh pha chế nhiên liệu sinh học E5, E10 cũng nằm trong chiến lược dài hạn của tập đoàn.

Ở mảng bán lẻ, Petrolimex tiếp tục mở rộng quy mô với 76 cửa hàng xăng dầu mới trong năm qua, nâng tổng số điểm bán lên 2.831 trên toàn quốc. Đáng chú ý, doanh nghiệp đã trúng thầu 9 cặp trạm dừng nghỉ trên cao tốc Bắc – Nam phía Đông, từng bước hoàn thiện hệ sinh thái dịch vụ đi kèm.

Song song đó, Petrolimex cũng đang thử nghiệm mô hình trạm dịch vụ dành riêng cho xe tải, hướng tới đa dạng hóa nguồn thu ngoài xăng dầu – một bước đi được đánh giá phù hợp trong bối cảnh biên lợi nhuận ngành ngày càng thu hẹp.

Một điểm đáng chú ý khác là kế hoạch cải thiện tỷ lệ cổ phiếu tự do chuyển nhượng (free-float), hiện vẫn chưa đạt mức tối thiểu 10% theo quy định. Petrolimex đang cân nhắc bán cổ phiếu quỹ và từng bước thoái vốn Nhà nước nhằm nâng cao tính thanh khoản và hấp dẫn nhà đầu tư.

Theo ACBS, trong kịch bản tích cực khi giá dầu ổn định hơn và các yếu tố địa chính trị hạ nhiệt, lợi nhuận của Petrolimex có thể phục hồi rõ nét từ các quý tiếp theo. Dự phóng cho năm 2026 cho thấy doanh thu có thể đạt hơn 353.000 tỷ đồng, tăng 14,1%, trong khi lợi nhuận sau thuế đạt khoảng 3.688 tỷ đồng, tăng hơn 21% so với năm trước.

Cũng theo ACBS, dữ liệu trên bảng tài chính cho thấy Petrolimex vẫn duy trì nền tảng tài chính ổn định với ROE dự kiến cải thiện lên 12% trong năm 2026, trong khi hệ số nợ ròng/EBITDA có xu hướng giảm dần.

Thị giá cổ phiếu PLX hiện đang ở vùng giá thấp nhất trong vòng hơn 3 tháng qua.

Trên thị trường chứng khoán, kết phiên 29/4, giá cổ phiếu PLX ở 37.150 đồng/cổ phiếu, tăng 0,54% so với phiên trước, khối lượng cổ phiếu giao dịch khớp lệnh đạt gần 3,6 triệu đơn vị.

Tuy vậy, đây là vùng giá thấp nhất của mã cổ phiếu dầu khí này trong vòng hơn 3 tháng qua. So với đỉnh hồi đầu tháng 3, thị giá cổ phiếu PLX đã “bốc hơi” gần 47%, tương ứng đà giảm gần 33.000 đồng/cổ phiếu. Đà điều chỉnh mạnh này đã kéo vốn hóa thị trường của Petrolimex rơi về mức 47.200 tỷ đồng.

Chính mức nền giá thấp, cùng triển vọng phục hồi lợi nhuận trong trung và dài hạn, là cơ sở để ACBS đưa ra khuyến nghị “MUA” với mức giá mục tiêu 49.600 đồng/cổ phiếu, cao hơn khoảng 33,5% so với thị giá hiện tại. Đặc biệt, với tổng mức sinh lời kỳ vọng lên tới hơn 36% bao gồm cổ tức.

Dù triển vọng được đánh giá tích cực, Petrolimex vẫn đối mặt với biến số lớn nhất: giá dầu và diễn biến thị trường toàn cầu. Trong ngắn hạn, kết quả kinh doanh có thể tiếp tục chịu áp lực từ yếu tố này. Tuy vậy, với vị thế đầu ngành, hệ thống phân phối rộng khắp và chiến lược thích ứng linh hoạt, doanh nghiệp vẫn được xem là cổ phiếu đáng chú ý trong chu kỳ phục hồi của ngành năng lượng.