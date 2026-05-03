VEAM khắc phục tình trạng chứng khoán bị cảnh báo ra sao?

Tổng công ty Máy động lực và Máy nông nghiệp Việt Nam- CTCP (VEAM, MCK: VEA, sàn UPCoM) vừa có văn bản giải trình nguyên nhân và đưa ra phương án khắc phục tình trạng chứng khoán bị cảnh báo.

Theo đó, nguyên nhân chính khiến cổ phiếu VEA vào diện bị cảnh báo xuất phát từ việc BCTC các năm gần đây của VEAM có ý kiến kiểm toán ngoại trừ.

Doanh nghiệp cho biết, toàn bộ các văn bản giải trình ý kiến kiểm toán ngoại trừ các năm 2025, 2024 và 2023 đã được công bố thông tin (CBTT) đầy đủ, đúng hạn theo quy định tại Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn CBTT trên thị trường chứng khoán.

Bên cạnh đó, VEAM cũng đã nêu phương án khắc phục tình trạng chứng khoán bị cảnh báo đối với ý kiếm kiểm toán ngoại trừ còn tồn tại trên BCTC hợp nhất năm 2025.

Thứ nhất, ý kiến ngoại trừ về hàng tồn kho, VEAM cho biết doanh nghiệp trích lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho trên cơ sở xác định giá trị thuần có thể thực hiện được của hàng tồn kho theo Chứng thư thẩm định và Báo cáo kết quả thẩm định của các đơn vị có chức năng thẩm định giá.

Đồng thời, VEAM và các đơn vị thành viên đang khẩn trương xây dựng phương án đấu giá (đối với sản phẩm là xe ô tô tồn kho) và thúc đẩy các chính sách bán hàng đối với các mặt hàng khác để tiêu thụ hàng tồn kho tồn đọng, chậm luân chuyển trong thời gian sớm nhất, đồng thời thực hiện mở rộng kênh bán hàng truyền thông (qua đại lý) trên toàn quốc, tích cực tham dự triển lãm về nông nghiệp để giới thiệu sản phẩm,... nhằm đẩy mạnh việc tiêu thụ hàng tồn trong thời gian tới. Một số mặt hàng để xuất khẩu không còn khả thi, các đơn vị thành viên đã đưa vào tái sản xuất để tiêu thụ tại thị trường trong nước.

Thứ hai, về ý kiến ngoại trừ về dự án máy kéo, trong thời gian tới, VEAM sẽ tích cực nghiên cứu, đánh giá thị trường máy kéo bốn bánh (MK4B) theo hướng hợp tác với các đơn vị tư vấn đánh giá thị trường chuyên nghiệp để có cơ sở cho các quyết định đầu tư phát triển và thực hiện chế thử hộp số MK4B theo thiết kế của Li - xăng ISEKI nhằm tận dụng năng lực sản xuất cơ khí có sẵn của các đơn vị trong Tổng Công ty cũng như các đơn vị bên ngoài để giảm thiểu tối đa tổn tổng mức đầu tư sản xuất. Đồng thời, VEAM sẽ tiếp tục phối hợp với Cục thi hành án dân sự TP.Hà Nội để có cơ sở đẩy mạnh việc thu hồi toàn bộ số tiền bồi thường của các cá nhân có liên quan theo quy định.

Thứ ba, đối với ý kiến ngoại trừ liên quan nợ phải thu, VEAM cho biết hiện các đơn vị đang tiếp tục rà soát, tập hợp hồ sơ nợ phải thu của từng khách hàng để có đầy đủ cơ sở xem xét trích lập dự phòng nợ phải thu khó đòi theo quy định. Đồng thời, các đơn vị này đã thành lập Ban thu hồi công nợ và tích cực triển khai thu hồi nợ.

Thứ tư, về ý kiến ngoại trừ đối với Nhà máy sắt xốp, VEAM cũng cho biết, giá trị chi phí chờ xử lý chủ yếu là chi phí khấu hao tài sản cố định, chi phí lãi vay và một số chi phí khác của Nhà máy sắt xốp phát sinh từ các năm trước. Nhằm cơ cầu lại toàn bộ hoạt động của công ty, Matexim đã xây dựng phương án tái cơ cấu vốn. Kế hoạch tái cơ cấu vốn đang được rà soát, hoàn thiện để đưa ra phương án tối ưu nhất.

Cuối cùng, đối với ý kiến ngoại trừ về khoản đầu tư tại Công ty TNHH Năm Sao Hà Nội, trong thời gian tới, VEAM sẽ tích cực chỉ đạo Công ty TNHH MTV Máy kéo và Máy nông nghiệp (TAMAC) thu thập đầy đủ các hồ sơ để có cơ sở đánh giá khả năng thu hồi khoản đầu tư tài chính tại Công ty TNHH Năm Sao Hà Nội.



