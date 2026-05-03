Sau kỳ nghỉ lễ, chứng khoán sẽ thế nào?

Thị trường chứng khoán phiên giao dịch ngày 29/4 rung lắc mạnh đúng vào thời điểm nhà đầu tư chuẩn bị bước vào kỳ nghỉ lễ dài ngày. VN-Index giảm 21,74 điểm, xuống 1.854 điểm. Giá trị khớp lệnh trên HoSE đạt vỏn vẹn 18.200 tỷ đồng.

Chỉ số HNX-Index tăng 1,22 điểm lên 250 điểm. Còn chỉ số UPCoM-Index giảm 0,19 điểm, xuống 127 điểm.

Trước đó, nhiều chuyên gia cũng dự báo kịch bản có xác suất cao trước khi thị trường bước vào kỳ nghỉ lễ là VN-Index sẽ rung lắc quanh vùng 1.880 - 1.890 điểm hoặc kiểm định lại vùng hỗ trợ 1.850 - 1.860 điểm. Tuy nhiên, nếu giữ vững vùng này, chỉ số vẫn còn cơ hội hướng lên ngưỡng 1.900 - 1.920 điểm.

Nền tảng vĩ mô trong nước duy trì ổn định tiếp tục đóng vai trò hỗ trợ thị trường chứng khoán. Các yếu tố vĩ mô như tăng trưởng kinh tế, đẩy mạnh đầu tư công, mặt bằng lãi suất có xu hướng hạ nhiệt và dòng vốn FDI tích cực tiếp tục tạo nền tảng cho thị trường.

Bên cạnh đó, mùa công bố kết quả kinh doanh quý I và đại hội cổ đông đang diễn ra cũng góp phần hỗ trợ tâm lý trong ngắn hạn.

Thị trường chứng khoán sau kỳ nghỉ lễ vẫn có nhiều tín hiệu lạc quan. (Ảnh minh họa)

Ông Đinh Quang Hinh, Trưởng bộ phận Vĩ mô và Chiến lược Thị trường, Công ty Chứng khoán VNDirect, nhận định, sau kỳ nghỉ lễ, dòng tiền có thể quay trở lại thị trường chứng khoán. “Đặc biệt, trong quý II và quý III, chúng tôi kỳ vọng Ngân hàng Nhà nước sẽ nới "room" tính dụng, dòng tiền sẽ quay trở lại để hỗ trợ nền kinh tế. Khi đó thị trường chứng khoán sẽ có phản ứng tích cực với việc dòng tiền được bơm ra.

Tuy nhiên, về điểm số sẽ khó dự báo hơn, vì đà tăng của chỉ số VN-Index thời gian qua chủ yếu đến từ nhóm cổ phiếu thuộc hệ sinh thái Vingroup. Nhóm này tăng rất mạnh và chính là động lực để kéo thị trường đi lên. Đến phiên hôm nay 29/4, nguyên nhân lớn nhất kéo chỉ số đi xuống cũng đến từ cú giảm mạnh của VIC thuộc Vingroup. Cổ phiếu này mất tới 5,1%, lùi về 214.000 đồng/cổ phiếu”, ông Hinh nói.

Ông Hinh cũng dự báo, sau kỳ nghỉ lễ, các nhóm cổ phiếu đã điều chỉnh giảm trong thời gian qua có thể sẽ trở về mức hấp dẫn hơn do dòng tiền đầu cơ quay trở lại. “Nhóm cổ phiếu ngân hàng, chứng khoán, bất động sản mà chưa tăng giá trong đợt vừa rồi và đang được định giá rẻ sẽ hút dòng tiền của nhà đầu tư sau kỳ nghỉ lễ”, ông Hinh nói.

Trong khi đó, nêu quan điểm của mình, ông Nguyễn Việt Quang - Giám đốc kinh doanh, Công ty chứng khoán Yuanta Việt Nam - cho rằng, áp lực rung lắc, điều chỉnh có thể sẽ xuất hiện sau nhịp tăng "nóng" vừa qua nhưng các cổ phiếu vốn hóa lớn có thể luân phiên tăng điểm để tiếp tục giúp thị trường neo giữ điểm số ở vùng cao.

“Chúng tôi cũng lưu ý đến rủi ro giảm điểm của thị trường khi neo ở các vùng điểm "nhạy cảm" nếu có thông tin kém tích cực xuất hiện. Điều này có thể cũng khiến tâm lý nhà đầu tư thận trọng và áp lực bán tăng lên do lo ngại sự xuất hiện các thông tin khó lường trong kỳ nghỉ lễ dài ngày”, ông Quang nói.

Vì thế, theo ông Quang, tại thời điểm này, nhà đầu tư ưu tiên quản trị rủi ro cho danh mục khi thị trường đang dao động ở các vùng điểm nhạy cảm quanh đỉnh cũ. Đồng thời chủ động bán chốt lời các vị thế ngắn hạn khi giá đạt kỳ vọng để bảo toàn lợi nhuận.

Quan sát diễn biến các nhóm ngành, ông Quang cho rằng áp lực tại nhóm dầu khí vẫn ở mức cao, nhưng nhiều cổ phiếu đã đi qua giai đoạn bán cao trào và đang bước vào nhịp giảm thứ cấp. " Chúng tôi đánh giá sau kỳ nghỉ lễ, kịch bản khả thi là chỉ số sẽ tiếp tục tích lũy trước khi hướng lên vùng 1.900 điểm”, ông Quang nói.

Còn theo nhóm phân tích của Công ty Chứng khoán ASEAN (ASEANSC), nhà đầu tư ngắn hạn nên duy trì tỷ trọng cổ phiếu ở mức 65 - 80%, ưu tiên giữ các vị thế khỏe, hạn chế mua đuổi. Nhà đầu tư trung - dài hạn tiếp tục nắm giữ danh mục lõi, giải ngân từng phần trong các nhịp rung lắc nhưng tránh nâng tỷ trọng quá mạnh khi chỉ số đang sát cản và độ lan tỏa chưa thực sự đồng đều.

Chuyên gia của Công ty Chứng khoán Bảo Việt (BVSC) cũng khuyến cáo nhà đầu tư nên ưu tiên quản trị rủi ro cho danh mục theo hướng cơ cấu tỷ trọng tiền mặt về mức hợp lý để tránh rủi ro margin và các thông tin tiêu cực không thuận lợi có thể xuất hiện trong kỳ nghỉ lễ. Đối với các vị thế đang có, nhà đầu tư chủ động bán chốt lời khi giá đạt kỳ vọng.