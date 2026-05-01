Một nhóm cổ phiếu kỳ vọng "hút mạnh" dòng tiền sau kỳ nghỉ lễ

Sau kỳ nghỉ lễ 30/4–1/5, thị trường chứng khoán bước vào giai đoạn được dự báo sẽ có sự phân hóa mạnh hơn, thay vì dòng tiền lan tỏa đồng đều trên diện rộng. Trong bối cảnh VN-Index đã có nhịp tăng đáng kể trước đó, câu hỏi được nhiều nhà đầu tư quan tâm là dòng tiền sẽ ưu tiên quay trở lại nhóm cổ phiếu nào?

Theo ông Nguyễn Đức Khang, Trưởng phòng Phân tích Chứng khoán Pinetree , dòng tiền sau kỳ nghỉ lễ nhiều khả năng sẽ không dàn trải mà bước vào cuộc chơi “đãi cát tìm vàng”, trong đó nhà đầu tư sẽ chọn lọc kỹ hơn giữa các nhóm ngành và từng cổ phiếu cụ thể.

Trước hết, nhóm cổ phiếu trụ, đặc biệt là các bluechips đã dẫn dắt chỉ số trong thời gian qua, có thể cần một nhịp “nghỉ ngơi”. Sau giai đoạn tăng mạnh, nhiều mã vốn hóa lớn đã neo ở vùng giá cao hơn, khiến dư địa tăng trưởng ngắn hạn không còn quá hấp dẫn. Theo vị chuyên gia, nhóm này nhiều khả năng sẽ đi ngang hoặc tích lũy để hấp thụ áp lực chốt lời, thay vì tiếp tục đóng vai trò kéo chỉ số như giai đoạn trước.

Trong khi đó, dòng tiền có thể chuyển hướng nhiều hơn sang nhóm midcap . Ông Khang đánh giá rằng đây là nhóm cổ phiếu có quy mô vốn hóa vừa phải, không đòi hỏi lượng tiền quá lớn để tạo ra sự bứt phá về giá. Đặc biệt, các doanh nghiệp có câu chuyện riêng như thoái vốn, tái cấu trúc, M&A, mở rộng hoạt động kinh doanh hoặc chuyển biến tích cực về lợi nhuận có thể trở thành tâm điểm hút tiền trong giai đoạn tới.

“Trong bối cảnh thanh khoản hệ thống chưa thực sự dồi dào, nhóm vốn hóa vừa với các câu chuyện riêng sẽ là đích đến lý tưởng hơn. Đây là nơi dòng tiền có thể tìm kiếm hiệu suất tốt hơn so với việc tiếp tục bám theo các mã trụ đã tăng mạnh”, ông Khang nhận định.

Một điểm đáng chú ý khác là sự nổi lên của nhóm cổ phiếu phi tài chính. Theo ông Khang, dữ liệu kinh doanh quý 1 cho thấy tăng trưởng lợi nhuận của nhiều doanh nghiệp thuộc khối sản xuất, xuất khẩu và dịch vụ đang có phần nổi bật hơn so với nhóm tài chính như ngân hàng và chứng khoán. Đây có thể là “vùng trũng” để nhà đầu tư săn tìm những cổ phiếu có nền tảng cơ bản tốt, triển vọng lợi nhuận rõ ràng nhưng định giá vẫn còn ở mức hợp lý.

Dù vậy, vị chuyên gia cũng lưu ý rằng trong giai đoạn thị trường phân hóa, không phải cổ phiếu midcap hay phi tài chính nào cũng có cơ hội tăng giá. Chiến lược phù hợp lúc này không phải là mua theo phong trào, mà là chọn lọc các doanh nghiệp có câu chuyện tăng trưởng thực chất, kết quả kinh doanh cải thiện và dòng tiền vào đủ thuyết phục.

Nửa cuối năm 2026: Đừng quá sa đà vào dự báo điểm số VN-Index﻿

Nhìn xa hơn về nửa cuối năm 2026, trong bối cảnh rủi ro địa chính trị vẫn hiện hữu và các biến động từ thị trường quốc tế có thể tác động đến tâm lý nhà đầu tư, ông Nguyễn Đức Khang cho rằng việc cố gắng dự báo chính xác VN-Index sẽ lên hay xuống bao nhiêu điểm là một nỗ lực có độ rủi ro cao và không mang lại nhiều giá trị thực tế cho quyết định đầu tư.

Theo chuyên gia Pinetree, vấn đề quan trọng hơn nằm ở chỗ chỉ số chung có thể không còn phản ánh đầy đủ “sức khỏe” của danh mục nhà đầu tư. VN-Index hiện vẫn chịu ảnh hưởng lớn từ một số cổ phiếu vốn hóa lớn, đặc biệt là nhóm cổ phiếu họ Vin. Sau giai đoạn tăng mạnh, nhóm này đã neo ở vùng vốn hóa cao, trong khi dư địa để lặp lại mức tăng trưởng bùng nổ như năm 2025 không còn dễ dàng, nhất là khi thị trường quốc tế vẫn tiềm ẩn nhiều biến số khó lường.

Trong kịch bản này, nhà đầu tư cần đặc biệt cảnh giác với trạng thái “xanh vỏ đỏ lòng”. Chỉ số có thể đi ngang hoặc tăng nhẹ nhờ lực kéo từ một vài mã trụ, nhưng phần lớn cổ phiếu trên sàn lại suy yếu. Nếu quá sa đà vào việc dự báo điểm số VN-Index, nhà đầu tư dễ rơi vào “bẫy tâm lý” khi nhìn bảng điện, từ đó đưa ra các quyết định mua bán thiếu chính xác.

Về chiến lược, ông Khang cho rằng nhà đầu tư nên quay trở lại với các giá trị cốt lõi thay vì kỳ vọng vào chiến lược “nước nổi bèo nổi” như ở những giai đoạn thị trường tăng đồng loạt.

Theo đó, các doanh nghiệp có dòng tiền ổn định, ít phụ thuộc vào nợ vay, sở hữu lợi thế cạnh tranh rõ ràng và duy trì được tăng trưởng lợi nhuận sẽ có khả năng vượt qua biến động tốt hơn. Đây cũng là nhóm cổ phiếu có thể tự tìm thấy động lực đi lên trong trung và dài hạn, bất chấp việc chỉ số chung có thể diễn biến giằng co.

Nói cách khác, nửa cuối năm 2026 có thể không phải là giai đoạn phù hợp để nhà đầu tư đặt cược lớn vào xu hướng của chỉ số. Thay vào đó, chiến lược ưu tiên nên là thu hẹp danh mục, chọn lọc doanh nghiệp có nền tảng cơ bản vững, quản trị rủi ro chặt chẽ và kiên nhẫn chờ cơ hội ở những cổ phiếu có triển vọng thực chất nhưng chưa được thị trường định giá đầy đủ.