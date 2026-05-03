PNJ lãi ròng hơn 1.460 tỷ đồng trong quý I/2026, bứt phá nhờ vàng 24K

Theo Khánh Hân | 03-05-2026 - 13:21 PM | Thị trường chứng khoán

Kết thúc quý I/2026, PNJ mang về hơn 17.245,2 tỷ đồng doanh thu thuần, tăng 79% so với cùng kỳ năm ngoái; lãi ròng đạt lãi ròng đạt hơn 1.467,4 tỷ đồng, tăng 116,5%.

CTCP Vàng bạc đá quý Phú Nhuận (MCK: PNJ, sàn HoSE) công bố báo cáo tài chính quý I/2026 với doanh thu thuần ghi nhận hơn 17.245,2 tỷ đồng, tăng 79% so với cùng kỳ năm ngoái.

Theo giải trình của PNJ, doanh thu thuần trong quý I/2026 ghi nhận mức tăng trưởng mạnh so với cùng kỳ năm trước chủ yếu nhờ đóng góp từ doanh thu vàng 24K. Bên cạnh đó, mảng bán lẻ trang sức tiếp tục duy trì đà tăng trưởng tích cực.

Sau khi trừ đi giá vốn, lợi nhuận gộp của PNJ đạt hơn 3.440,9 tỷ đồng, tăng 68% so với cùng kỳ năm ngoái.

Trong kỳ, doanh nghiệp còn thu về hơn 52,4 tỷ đồng doanh thu từ hoạt động tài chính, tăng 39%. Cùng chiều, chi phí tài chính tăng từ 37 tỷ đồng lên gần 55,1 tỷ đồng; chi phí bán hàng tăng 34,4%, lên mức hơn 1.352 tỷ đồng; chi phí quản lý doanh nghiệp ở mức hơn 222,1 tỷ đồng, tăng 14,7%.

Kết thúc quý đầu năm 2026, PNJ báo lãi ròng đạt hơn 1.467,4 tỷ đồng, tăng 116,5% so với cùng kỳ năm ngoái. Đây cũng là mức lãi ròng của một quý cao nhất của PNJ từ trước đến nay.

PNJ cho biết, mặc dù chi phí hoạt động tăng so với cùng kỳ, chủ yếu phát sinh từ các hoạt động hỗ trợ bán hàng trong giai đoạn cao điểm, đồng thời chịu tác động từ việc điều chỉnh chi phí lương và phúc lợi định kỳ hàng năm.

Tuy nhiên, tốc độ tăng chi phí vẫn thấp hơn đáng kể so với tốc độ tăng trưởng doanh thu, qua đó góp phần giúp lợi nhuận sau thuế được cải thiện rõ rệt so với cùng kỳ.

Tính đến ngày 31/3/2026, tổng tài sản của PNJ giảm 2,3% so với đầu năm, xuống còn gần 19.692,8 tỷ đồng. Trong đó, hàng tồn kho hơn 13.419 tỷ đồng, chiếm 68,1% tổng tài sản; khoản đầu tư tài chính ngắn hạn hơn 3.586,4 tỷ đồng; tiền và các khoản tương đương tiền hơn 923,5 tỷ đồng.

Bên kia bảng cân đối kế toán, tổng nợ phải trả đang ở mức hơn 5.291,6 tỷ đồng, giảm 23,2% so với đầu năm. Trong đó, vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn hơn 2.893,6 tỷ đồng, chiếm 54,7% tổng nợ.

Theo báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh quý I/2026 được công bố trước đó, PNJ cho biết trong 3 tháng đầu năm 2026, doanh nghiệp đã mở 2 cửa hàng mới và đóng cửa 3 cửa hàng.

Tính đến cuối kỳ, PNJ đang sở hữu tổng cộng 430 cửa hàng, trong đó gồm 422 cửa hàng PNJ; 3 cửa hàng Style by PNJ; 4 cửa hàng CAO Fine Jewellery và 1 Trung tâm Kinh doanh sỉ.


Lịch chốt quyền cổ tức 4-8/5: Nhiều doanh nghiệp trả cổ tức tiền mặt kỷ lục, cao nhất 5.000 đồng/cp

"Núi tiền" tại ngân hàng bất ngờ tăng vọt khi Hòa Phát phải gánh 15 tỷ đồng lãi vay mỗi ngày

20 công ty chứng khoán thua lỗ trong quý 1/2026, xuất hiện mức lỗ tới 200 tỷ đồng

00:06 , 03/05/2026
DatVietVAC: Vì sao phải "xoay trục" sau 30 năm và đặt cược vào D2C?

00:05 , 03/05/2026
Một nhóm cổ phiếu kỳ vọng "hút mạnh" dòng tiền sau kỳ nghỉ lễ

00:03 , 03/05/2026
HAGL trở lại thị trường trái phiếu với thương vụ 2.000 tỷ đồng và dấu ấn "kiến trúc sư tài chính" OCBS

21:00 , 02/05/2026

