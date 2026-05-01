20 công ty chứng khoán thua lỗ trong quý 1/2026, xuất hiện mức lỗ tới 200 tỷ đồng

Bức tranh lợi nhuận ngành chứng khoán trong quý 1/2026 tiếp tục cho thấy gam màu kém tích cực ở nhóm doanh nghiệp quy mô nhỏ và trung bình. Thống kê cho thấy có tới 20 công ty chứng khoán báo lỗ trong quý đầu năm, tăng mạnh so với mức 13 công ty của quý 4/2025 và 15 công ty của cùng kỳ quý 1/2025.

Sự gia tăng này phần nào phản ánh những cơn gió ngược mà các công ty, đặc biệt là nhóm quy mô vừa và nhỏ, đang phải đối mặt trong bối cảnh thanh khoản thị trường chưa thực sự bứt phá và cạnh tranh trong ngành ngày càng gay gắt.

Nhiều cái tên chuyển từ " lãi sang lỗ "

Trong số các doanh nghiệp thua lỗ, Chứng khoán EVS ghi nhận mức lỗ lớn nhất với 197 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm trước vẫn có lãi 18 tỷ đồng. Đây cũng là mức lỗ đậm nhất ngành chứng khoán.

Nguyên nhân chính do lãi từ tài sản FVTPL giảm sâu, các khoản thu từ lãi từ cho vay và phải thu hay môi giới cũng giảm phân nửa. Trong khi đó, chi phí hoạt động lại đội lên quá cao với 188 tỷ, gấp hơn 3 lần cùng kỳ.

Tương tự, Chứng khoán Rồng Việt (VDSC) và Chứng khoán Asean đều ghi nhận mức lỗ 31 tỷ đồng trong quý đầu năm nay. Trong khi đó, vào quý 1/2025, VDSC và Chứng khoán Asean từng bỏ túi mức lợi nhuận lần lượt là 22 tỷ và 28 tỷ đồng.

Tương tự, Chứng khoán T-Cap (TVB) báo lỗ 20 tỷ đồng, trái ngược hoàn toàn với con số lãi 33 tỷ đồng của cùng kỳ. Một số công ty khác cũng ghi nhận xu hướng tương tự như Chứng khoán BIS (lỗ 7 tỷ đồng so với lãi 2 tỷ đồng), Chứng khoán Finhay (lỗ 6 tỷ đồng so với lãi 5 tỷ đồng) hay Chứng khoán Ngân hàng Số Vikki (lỗ nhẹ 0,4 tỷ đồng trong khi cùng kỳ lãi 2 tỷ đồng).

Nhóm lỗ kéo dài chưa có dấu hiệu cải thiện

Bên cạnh đó, nhiều công ty vẫn duy trì tình trạng thua lỗ qua các kỳ. Chứng khoán Apec tiếp tục lỗ 38 tỷ đồng, nối dài chuỗi lỗ từ cùng kỳ năm trước (lỗ 31 tỷ đồng). Chứng khoán Artex lỗ 18 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ cũng ghi nhận khoản lỗ 4 tỷ đồng.

Một số doanh nghiệp quy mô nhỏ như Chứng khoán Việt, Eurocapital, Kỷ Nguyên Mới hay Chứng khoán Nhật Bản ghi nhận mức lỗ không lớn, nhưng vẫn chưa thoát khỏi trạng thái âm lợi nhuận.

Trên thực tế, việc số lượng công ty chứng khoán thua lỗ gia tăng cho thấy sự phân hóa ngày càng rõ trong ngành. Trong khi nhóm đầu ngành vẫn duy trì lợi nhuận ổn định nhờ lợi thế vốn, thị phần và hệ sinh thái, thì nhóm phía sau lại chịu áp lực lớn từ chi phí vốn, cạnh tranh phí và hạn chế về tệp khách hàng.

Ngoài ra, bối cảnh thị trường chưa thực sự sôi động cũng khiến các mảng kinh doanh như môi giới, tự doanh hay cho vay margin gặp khó, đặc biệt với những công ty không có lợi thế nổi trội.