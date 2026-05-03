Góc nhìn chuyên gia: Đà giảm trên diện rộng cần được tính tới, 3 nhóm ngành "hot" cần ưu tiên quan sát

VN-Index đóng cửa tháng 4/2026 tại mốc 1.854 điểm, tương đương bứt phá gần 180 điểm, biên độ tăng ấn tượng 10,7% so với tháng trước. Động lực tăng điểm cốt lõi trong tháng qua đến từ sự dẫn dắt của nhóm cổ phiếu Vingroup cùng sự đồng thuận của một số mã trụ cột. Riêng VIC và VHM đã đóng góp vào mức tăng khoảng 170 điểm.

Theo nhiều nhận định, sự lệch pha giữa điểm số và trải nghiệm thực tế của nhà đầu tư cũng làm gia tăng rủi ro cho thị trường trong giai đoạn tới. Khi đà tăng phụ thuộc quá lớn vào một nhóm cổ phiếu dẫn dắt, VN-Index có thể trở nên nhạy cảm hơn trước áp lực chốt lời hoặc các biến động bất lợi từ bên ngoài.

Đà giảm trên diện rộng là kịch bản cần tính tới

﻿( Nguyễn Anh Khoa, Giám đốc phân tích Chứng khoán Agriseco)

Theo quan sát của ông Khoa, có lý do để lo ngại về rủi ro VN-Index rung lắc, điều chỉnh trong thời gian tới, đặc biệt là khi các cổ phiếu thuộc nhóm Vingroup vốn đang quyết định phần lớn diễn biến về mặt chỉ số trong hơn một tháng vừa qua đã tăng tương đối nóng.

Thêm nữa, đà giảm diện rộng là kịch bản cần tính tới khi các cổ phiếu bluechips dẫn dắt có thể chịu áp lực bán. Tuy nhiên, chuyên gia cho rằng vẫn sẽ có khoảng 10-20% cổ phiếu tăng giá trong mọi kịch bản nhờ kỳ vọng riêng về câu chuyện tăng vốn, tăng công suất, M&A, thoái vốn hoặc tái cơ cấu thành công mà thị trường đang chưa quá quan tâm.

Theo thống kê lịch sử kể từ khi vận hành chỉ số VN-Index, số năm tăng điểm và giảm điểm trong tháng 5 là tương đương nhau. Điều này cho thấy việc phỏng đoán có hay không hiện tượng “Sell in May” ít mang lại ý nghĩa thực tiễn.

Dự báo vận động của VN-Index trong tháng 5/2026, ông Khoa cho biết đây là giai đoạn thị trường trong nước bước vào “vùng trống thông tin”, bối cảnh địa chính trị quốc tế vẫn còn nhiều yếu tố khó lường, vì vậy tiềm ẩn rủi ro ảnh hưởng đến tâm lý nhà đầu tư khá lớn. Theo đó, vùng hỗ trợ ngắn hạn có thể được đặt quanh mức 1.800 - 1.830 điểm.

Kịch bản cơ sở là VN-Index sẽ giằng co và tìm điểm tựa tại vùng hỗ trợ kể trên để kiểm định lại ngưỡng 1.900 điểm, nhằm xác nhận xu hướng chính trong giai đoạn tới là tăng giá hay đi ngang biên độ rộng. Trong kịch bản tiêu cực, nếu dòng tiền lan tỏa kém và thị trường tiếp tục phân hóa rõ nét, số ít cổ phiếu tăng giá trong khi thanh khoản và chỉ số yếu dần sẽ đẩy ngưỡng hỗ trợ về mức sâu hơn, quanh 1.740 - 1.750 điểm.

Trong bối cảnh bước vào “vùng trống thông tin”, vị chuyên gia Agriseco cho rằng các câu chuyện hỗ trợ sẽ ít mang tính bao quát toàn thị trường mà tập trung cụ thể hơn vào từng mã cổ phiếu. Việc bám sát các kế hoạch kinh doanh đã được thông qua tại ĐHĐCĐ sẽ là cơ sở để nhà đầu tư đánh giá và giúp thị trường tái cân bằng trong giai đoạn tới.

Bên cạnh đó, nhóm cổ phiếu được khối ngoại mua ròng cũng sẽ là tín hiệu tích cực giúp thu hút sự chú ý, nhất là trong bối cảnh dòng tiền nội có thể suy yếu khi hiệu suất của phần lớn cổ phiếu kém hơn thị trường. Ngoài ra, các thông tin hỗ trợ từ quốc tế hướng tới ổn định địa chính trị trong trung hạn (nếu có) cũng sẽ giúp tâm lý nhà đầu tư trở nên tích cực hơn.

Nhà đầu tư được khuyến nghị tập trung nhiều hơn vào việc kiểm soát tỷ trọng cổ phiếu, đặt ra các kỳ vọng ngắn hạn phù hợp và sẵn sàng tái cơ cấu khi dòng tiền thị trường xác nhận xu hướng rõ rệt hơn.﻿

3 nhóm ngành tiềm năng nên ưu tiên quan sát

﻿( Nguyễn Trọng Đình Tâm, Giám đốc Khối Tư vấn đầu tư Khách hàng Cá nhân, Chứng khoán Thiên Việt)

Mặc dù thị trường chứng khoán đang dần bước vào giai đoạn thiếu vắng thông tin hỗ trợ khi mùa ĐHĐCĐ đi qua, đồng thời giá dầu thô tiếp tục là biến số cần theo dõi, ông Tâm cho rằng VN-Index vẫn có thể nhận được một số động lực nâng đỡ.

Trong đó, đáng chú ý là xu hướng dòng tiền tập trung vào một bộ phận cổ phiếu trụ, nhóm có ảnh hưởng lớn đến diễn biến điểm số cùng hiệu ứng tích cực từ nỗ lực hạ nhiệt mặt bằng lãi suất của hệ thống ngân hàng thương mại.

" Kịch bản VN-Index tiếp diễn trạng thái side-way biên rộng có xác suất xảy ra cao nhất. Đối với những phiên đầu tiên sau kỳ nghỉ lễ, lực cung quanh vùng đỉnh lịch sử có thể tiếp tục gây áp lực lên điểm số ", vị chuyên gia nêu quan điểm.

Theo ông Tâm, xu hướng thị trường là yếu tố quan trọng khi hoạch định chiến lược đầu tư tuy nhiên điểm mấu chốt là xác định điểm đến của dòng tiền trong từng giai đoạn. Nói cách khác, chọn lọc cổ phiếu là điều cần ưu tiên hơn so với việc dự báo điểm số, đặc biệt khi dòng tiền không còn lan tỏa trên diện rộng kể từ giai đoạn trước kỳ nghỉ lễ.

Về chiến lược, chuyên gia nhấn mạnh nhà đầu tư đang nắm giữ cổ phiếu nên duy trì vị thế có giá vốn thấp, cổ phiếu đang thu hút dòng tiền hoặc ít nhất đang neo giữ trend tăng ngắn hạn. Trong khi đó, nhà đầu tư đang có tỷ trọng tiền mặt cao nên giải ngân từng phần trong các nhịp biến động của thị trường, các lĩnh vực cần ưu tiên theo dõi điểm mua bao gồm:

Thứ nhất là nhóm Ngân hàng. KQKD trong năm 2026 tiếp tục được nâng đỡ bởi tăng trưởng tín dụng (ước đạt 16% tính chung toàn hệ thống trong năm nay), xu thế mở rộng thu nhập ngoài lãi và khả năng tiết giảm CIR nhờ chuyển đổi số và ứng dụng AI. Nhà đầu tư nên ưu tiên các đại diện công bố triển vọng kinh doanh 2026 tích cực đi cùng với số liệu lợi nhuận Q1/2026 tăng trưởng vượt kỳ vọng, bên cạnh hoạt động phát hành tăng vốn được triển khai trong năm nay.

Thứ hai là nhóm Thép. Lãi ròng của lĩnh vực thép – tôn mạ được dự báo tăng khoảng 25–30% so với cùng kỳ trong năm 2026, trong bối cảnh giá thép có dấu hiệu tạo đáy trung hạn. Cùng với đó, động lực từ đầu tư công và sự tăng tốc của các dự án bất động sản nhà ở được kỳ vọng sẽ hỗ trợ nhu cầu tiêu thụ. Trên thị trường quốc tế, giá thép thanh cũng bật tăng mạnh trong kỳ nghỉ lễ, lên quanh 3.195 CNY/tấn, mức cao nhất kể từ tháng 8/2025.

Thứ ba là nhóm Bán lẻ. Triển vọng của nhóm ngành này được hỗ trợ bởi xu hướng mở rộng các chuỗi bán lẻ mới như Bách Hóa Xanh, Long Châu..., đồng thời hiệu quả hoạt động tại các chuỗi bán lẻ truyền thống cũng tiếp tục được cải thiện. Nhờ đó, lãi ròng của nhóm bán lẻ được dự báo tăng trưởng trên 20% trong năm 2026. Bên cạnh yếu tố kết quả kinh doanh, câu chuyện IPO các chuỗi bán lẻ cũng có thể thúc đẩy kỳ vọng tái định giá đối với các cổ phiếu liên quan theo hướng tích cực.﻿