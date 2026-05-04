Một năm KRX vận hành: Công ty tự chủ hệ thống core chiếm ưu thế?

Ngày 5/5/2026 đánh dấu tròn một năm hệ thống công nghệ thông tin mới (KRX) chính thức được Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HoSE) đưa vào vận hành. Câu chuyện không chỉ dừng lại ở việc nâng cấp hạ tầng giao dịch quốc gia, mà còn là phép thử với năng lực công nghệ của từng công ty chứng khoán. Hệ thống mới đòi hỏi các công ty phải có sự nâng cấp đồng bộ để theo kịp tốc độ và khối lượng giao dịch ngày càng tăng.

Trên thực tế, thị trường đã phân hóa rõ rệt. Những doanh nghiệp phụ thuộc vào nền tảng của bên thứ ba ít nhiều gặp phải những thách thức trong việc thích ứng. Ngược lại, những công ty chú trọng đầu tư mạnh mẽ vào công nghệ ngay từ đầu như Pinetree càng khẳng định được năng lực vượt trội của hệ thống core tự chủ và tối ưu lợi thế sau khi KRX vận hành.

Sự mượt mà và ổn định đến từ nền tảng tự chủ

Là thành viên của Hanwha Investment & Securities Co., Ltd. thuộc Tập đoàn Hanwha, Pinetree đã định vị bản thân là một công ty chứng khoán số toàn diện thông qua việc tự xây dựng và làm chủ hoàn toàn hệ thống core chứng khoán của riêng mình.

Đặc biệt, hệ thống core của Pinetree được thiết kế theo tiêu chuẩn Hàn Quốc ngay từ năm 2019 – tương thích cao với kiến trúc của KRX do Sở Giao dịch Hàn Quốc phát triển. Nhờ đó, quá trình tích hợp với hệ thống KRX đã diễn ra thuận lợi và được cộng hưởng năng lực, mang đến nhiều giá trị, trải nghiệm vượt trội cho nhà đầu tư.

Core tự chủ chuẩn Hàn Quốc cho phép phân luồng và xử lý song song nhiều dòng lệnh, giúp hệ thống duy trì hiệu suất ổn định, đảm bảo tốc độ cao ngay cả khi khối lượng giao dịch tăng mạnh. Đồng thời, việc đặt gateway kết nối trực tiếp với hệ thống giao dịch của Sở tại TP.HCM góp phần rút ngắn độ trễ và cải thiện tốc độ phản hồi.

Sự ổn định này không chỉ thể hiện trong những phiên giao dịch bình thường mà còn phát huy tối đa sức mạnh vào những thời điểm thị trường biến động mạnh. Hệ thống core của Pinetree được thiết kế theo kiến trúc hợp nhất, cho phép vận hành đồng thời chứng khoán cơ sở và phái sinh trên cùng một hệ thống, thay vì tích hợp nhiều hệ thống rời rạc. Vì vậy, dữ liệu được quản lý tập trung, đảm bảo tính nhất quán và xử lý xuyên suốt, giúp rút ngắn thời gian phản hồi.

Một điểm đáng chú ý khác là khả năng phát triển sản phẩm. Nhờ sở hữu core, Pinetree có thể chủ động xây dựng, thử nghiệm và triển khai các tính năng, sản phẩm mới trong thời gian ngắn, thay vì phải chờ đợi điều chỉnh từ bên cung cấp hệ thống. Điều này giúp doanh nghiệp linh hoạt hơn trong việc đáp ứng nhu cầu thị trường đang thay đổi nhanh chóng.

Pinetree có thể dễ dàng triển khai tính năng, sản phẩm mới nhờ core tự chủ

Trải nghiệm giao dịch là yếu tố “giữ chân” nhà đầu tư

Từ góc nhìn người dùng, những cải tiến về công nghệ chỉ thực sự có ý nghĩa khi chuyển hóa thành trải nghiệm cụ thể. Nhà đầu tư trên hệ sinh thái của Pinetree được hưởng lợi trực tiếp ở nhiều khía cạnh với những lợi ích thiết thực nhất. Nhà đầu tư có được trải nghiệm giao dịch mượt mà với khả năng xử lý lệnh tức thời theo thời gian thực. Ngay cả trong những phiên thị trường rung lắc và biến động mạnh, hệ thống vẫn duy trì được độ ổn định và liền mạch.

Tính linh hoạt trong giao dịch còn được tối ưu hóa qua khả năng nạp và rút tiền 24/7, giúp dòng vốn luôn luân chuyển thông suốt để người dùng hoàn toàn chủ động được nguồn tiền của mình.

Thêm vào đó, với tiện ích cho phép đặt lệnh từ 18h mỗi ngày thay vì đợi tới phiên kế tiếp, lệnh giao dịch được hệ thống tự động ghi nhận và sẵn sàng đưa vào phiên giao dịch tiếp theo, giúp nắm bắt cơ hội ngay khi thị trường mở cửa. Nhờ đó, nhà đầu tư có thể chủ động thời gian, giảm áp lực và tránh thao tác gấp gáp vào đầu giờ sáng hôm sau.

Bên cạnh trải nghiệm công nghệ vượt trội, nền tảng tự chủ kết hợp cùng mô hình số hóa hoàn toàn (không chi nhánh, không môi giới) giúp Pinetree tối ưu chi phí vận hành. Từ đó chuyển hóa trực tiếp thành lợi ích tài chính thiết thực cho khách hàng, điển hình là tiên phong triển khai chính sách miễn hoàn toàn phí giao dịch trọn đời, cung cấp đòn bẩy tài chính với lãi suất margin cực kỳ cạnh tranh chỉ từ 0%...

Song song đó, đội ngũ chăm sóc khách hàng luôn sẵn sàng hỗ trợ, phối hợp cùng các chuyên gia kỹ thuật và sự chủ động về công nghệ lõi giúp Pinetree xử lý tức thời mọi vấn đề phát sinh, đảm bảo luồng giao dịch của nhà đầu tư trơn tru và không bị gián đoạn.

Nhà đầu tư nhận được sự hỗ trợ nhanh chóng nhờ sự phối hợp của đội ngũ chăm sóc khách hàng và bộ phận kỹ thuật của Pinetree.

Kết quả kinh doanh năm 2025 là minh chứng rõ nét cho sự hiệu quả của chiến lược này khi doanh thu hoạt động và lợi nhuận sau thuế đều ghi nhận mức tăng trưởng mạnh mẽ. Cụ thể, doanh thu hoạt động đạt hơn 390,9 tỷ đồng, tăng 26,1% so với năm 2024. Lợi nhuận sau thuế cũng đạt mốc 62,9 tỷ đồng, tương ứng mức tăng 23,4% so với năm trước đó.

Sự tin tưởng của khách hàng còn được thể hiện qua con số tài khoản giao dịch tăng thêm 10,3% tính đến cuối năm 2025, giúp Pinetree vững vàng trong nhóm Top 22 thị phần toàn thị trường. Các ứng dụng như Stock123 và PineX tiếp tục khẳng định sức hút với các nhà đầu tư mới nhờ sự tiện lợi và hiện đại.

Với sự đa dạng hóa về sản phẩm đầu tư cùng hệ sinh thái ứng dụng ngày càng hoàn thiện, Pinetree được kỳ vọng sẽ tiếp tục mang đến những cải tiến và lợi ích vượt trội. Đội ngũ nhân sự chuyên nghiệp cùng nền tảng công nghệ vững chắc là động lực chính để Công ty thực hiện sứ mệnh mang đến cơ hội đầu tư bền vững và thịnh vượng cho mọi khách hàng, khẳng định vị thế của một định chế tài chính số hàng đầu.