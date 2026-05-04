Mở cửa phiên giao dịch đầu tiên sau kỳ nghỉ lễ, cổ phiếu NVL của CTCP Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va (Novaland) bất ngờ trở thành tâm điểm khi giảm hết biên độ xuống 19.100 đồng/cổ phiếu.

Đáng chú ý, áp lực thoát hàng diễn ra cực mạnh với hơn 6,6 triệu cổ phiếu chất bán tại giá sàn, đẩy thanh khoản tăng vọt lên gần 34 triệu đơn vị chỉ trong chưa đầy 2 tiếng giao dịch.

Đà giảm không phanh này xuất hiện ngay sau khi cổ phiếu này vừa trải qua một nhịp bứt phá ngoạn mục: trong vòng 2 tháng qua, NVL đã tăng gấp đôi giá trị, thiết lập vùng đỉnh cao nhất trong vòng 3 năm.

Diễn biến bất ngờ này xảy ra trong bối cảnh tình hình kinh doanh khởi sắc vừa được doanh nghiệp công bố. Cụ thể, trong quý 1/2026, Novaland báo lãi hợp nhất với doanh thu đạt khoảng 3.587 tỷ đồng, gấp đôi cùng kỳ năm trước và xác lập mức cao nhất trong 5 quý gần đây.

Động lực tăng trưởng chính đến từ hoạt động chuyển nhượng bất động sản tại các dự án trọng điểm như Sunrise Riverside, Aqua City, NovaWorld Phan Thiết và NovaWorld Hồ Tràm, mang về nguồn thu 3.452 tỷ đồng.

Sau khi khấu trừ các chi phí, Novaland ghi nhận lợi nhuận sau thuế khoảng 860 tỷ đồng, tương đương mức lãi ròng hơn 10 tỷ đồng mỗi ngày. Đây là quý thứ hai liên tiếp doanh nghiệp duy trì được đà tăng trưởng dương, cải thiện đáng kể so với mức lỗ hơn 476 tỷ đồng của cùng kỳ năm trước.

Bên cạnh đó, Novaland vừa có sự thay đổi nhân sự cấp cao khi HĐQT bầu ông Bùi Cao Nhật Quân giữ chức Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2026–2031, thay cho ông Bùi Thành Nhơn. Đồng thời, doanh nghiệp cũng thành lập Ủy ban Chiến lược - ESG do ông Bùi Thành Nhơn làm Chủ tịch.

Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên mới đây, Novaland khẳng định đã vượt qua giai đoạn khó khăn nhất và đang từng bước chuyển mình từ giai đoạn phục hồi sang chu kỳ phát triển bền vững, với mục tiêu đảm bảo quyền lợi cho cổ đông, khách hàng và các bên liên quan.

Trong năm 2026, doanh nghiệp đặt kế hoạch doanh thu thuần kỷ lục 22.715 tỷ đồng, gấp 3,2 lần so với năm 2025, trong khi lợi nhuận sau thuế dự kiến đạt 1.852 tỷ đồng, tương đương năm trước. Sau quý đầu năm, Novaland đã hoàn thành khoảng 16% kế hoạch doanh thu và 46% mục tiêu lợi nhuận cả năm.