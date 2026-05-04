Sàn giao dịch tiền số Lộc Phát bất ngờ đổi tên thành Sacom, tăng vốn vọt lên 360 tỷ đồng

An Thái | 04-05-2026 - 11:05 AM | Thị trường chứng khoán

Mới nhất, Công ty Cổ phần Sàn Giao dịch Tài sản Mã hóa Lộc Phát Việt Nam (LPEX) vừa công bố thay đổi tên công ty thành Công ty Cổ phần Sàn Giao dịch Tài sản Mã hóa Sacom (viết tắt là SCEX). Ngày thay đổi là 28/4/2026.

Người đại diện công ty là ông Nguyễn Duy Phong (SN 1988), hiện là Tổng Giám đốc công ty. Được biết, công ty thành lập vào ngày 30/9/2025 với trụ sở chính đặt tại Hà Nội. Ngành nghề kinh doanh trọng tâm tập trung vào hoạt động tư vấn đầu tư, tư vấn và môi giới thế chấp, cùng các hoạt động ủy thác và giám sát.

Vốn điều lệ là 6,8 tỷ được góp từ 3 cổ đông sáng lập, bao gồm Dương Văn Quyết (40%), Nguyễn Thị Bích Ngọc (30%), Vũ Phát Đạt (30%). Đến tháng 2/2026, công ty đã lần đầu tăng vốn lên 360 tỷ đồng. Trong đó, cổ đông lớn nhất là ông Dương Văn Quyết, sinh năm 1989, được ghi nhận từng là cổ đông lớn tại CTCP Tập đoàn Thaigroup.

Trên website chính thức, công ty tự giới thiệu là sàn giao dịch tài sản mã hoá đang trong quy trình xem xét cấp phép thí điểm, xây dựng để kết nối nền kinh tế truyền thống với thế giới tài sản số — an toàn, hợp pháp, và bền vững. Công ty cũng là thành viên trong hệ sinh thái LP, bên cạnh ngân hàng LPBank, Chứng khoán LPBS và ngân hàng Sacombank.

Hệ sinh thái LP thời gian qua có nhiều biến động lớn. Cụ thể, ông Nguyễn Đức Thụy đã thoái bớt vốn khỏi LPBank, đồng thời nộp đơn từ nhiệm chức Chủ tịch LPBank vì lý do cá nhân và được các cổ đông thông qua.

Sau đó, vị này ngồi vào vị trí Phó chủ tịch thường trực của Sacombank, trực tiếp phụ trách công tác chỉ đạo chiến lược, quản trị cấp cao và định hướng phát triển dài hạn của ngân hàng.

Tại ĐHĐCĐ 2026 của nhà băng này, ông Nguyễn Đức Thụy đã được bầu làm thành viên Hội đồng quản trị Sacombank, thay thế cho bà Nguyễn Đức Thạch Diễm.

