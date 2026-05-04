Những doanh nghiệp lãi "vạn tỷ" trong quý I: Gọi tên công ty của tỷ phú Phạm Nhật Vượng, Trần Đình Long

Quy mô lợi nhuận của nhóm doanh nghiệp lớn trên thị trường chứng khoán tiếp tục được nới rộng trong quý I/2026. Quý I năm ngoái, thị trường chỉ ghi nhận hai doanh nghiệp có lợi nhuận trên 10.000 tỷ đồng là CTCP Trung tâm Hội chợ Triển lãm Việt Nam (VEFAC) và Vietcombank. Sang quý I năm nay, con số này đã tăng lên 5 doanh nghiệp.

Vinhomes quá khác biệt

Công ty Cổ phần Vinhomes - Mã chứng khoán: VHM - Lợi nhuận trước thuế quý I/2026: 30.727 tỷ đồng

Công ty Cổ phần Vinhomes (VHM) ghi nhận kết quả kinh doanh quý I/2026 tăng trưởng mạnh, chủ yếu nhờ hoạt động bàn giao tại các dự án quy mô lớn.

Cụ thể, doanh thu thuần đạt 65.114 tỷ đồng, tăng 315% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận sau thuế hợp nhất đạt 25.625 tỷ đồng, tăng 866%. Lợi nhuận trước thuế đạt 30.727 tỷ đồng, cao hơn nhiều so với mức 3.839 tỷ đồng của quý I/2025, bỏ xa các doanh nghiệp còn lại.

Động lực chính đến từ việc bàn giao tại các đại dự án, đặc biệt là Vinhomes Ocean City và Vinhomes Royal Island.

Ở mảng bán hàng, doanh số trong quý đạt 81.700 tỷ đồng, tăng 133% so với cùng kỳ. Giá trị doanh số chưa bàn giao tại thời điểm cuối quý đạt 201.600 tỷ đồng, tăng 68%. Theo doanh nghiệp, kết quả này chủ yếu đến từ các dự án đại đô thị như Vinhomes Green Paradise, Vinhomes Ocean City và Vinhomes Hải Vân Bay.

Vietcombank "độc cô cầu bại" trong ngành ngân hàng

Ngân hàng TMCP Ngoại Thương - Mã chứng khoán: VCB - Lợi nhuận trước thuế quý I/2026: 11.803 tỷ đồng

Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam (VCB) công bố báo cáo tài chính quý I/2026 với lợi nhuận trước thuế hợp nhất đạt 11.803 tỷ đồng, tăng 8,7% so với cùng kỳ năm trước, tiếp tục dẫn đầu ngành ngân hàng về lợi nhuận.

Tăng trưởng lợi nhuận chủ yếu đến từ các hoạt động kinh doanh cốt lõi. Thu nhập lãi thuần đạt hơn 17.650 tỷ đồng, tăng 29% so với cùng kỳ, trong bối cảnh tín dụng tăng 4,9% so với cuối năm 2025. Lãi thuần từ hoạt động dịch vụ đạt 943 tỷ đồng, tăng hơn 17%, trong khi hoạt động kinh doanh khác đóng góp 857 tỷ đồng, tăng 29%.

Ở chiều ngược lại, một số mảng ghi nhận kết quả kém tích cực. Lãi thuần từ kinh doanh ngoại hối đạt 1.678 tỷ đồng, giảm 17% so với cùng kỳ. Hoạt động kinh doanh chứng khoán ghi nhận lỗ hơn 7 tỷ đồng.

Tính đến cuối quý I/2026, tổng tài sản của Vietcombank đạt hơn 2,55 triệu tỷ đồng, tăng 4,5% so với đầu năm. Dư nợ cho vay khách hàng đạt hơn 1,75 triệu tỷ đồng, tăng 4,9%, trong khi tiền gửi khách hàng đạt hơn 1,68 triệu tỷ đồng, tăng 0,6%.

Về chất lượng tài sản, dư nợ xấu tăng từ 9.670 tỷ đồng cuối năm 2025 lên 10.868 tỷ đồng, tương đương mức tăng hơn 12%, khiến tỷ lệ nợ xấu nhích lên 0,62%. Tuy vậy, mức này vẫn thuộc nhóm thấp trong toàn ngành. Tỷ lệ bao phủ nợ xấu tiếp tục duy trì trên 250%, thuộc nhóm cao nhất hệ thống.

Vingroup lần đầu lãi 10.000 tỷ đồng trong 1 quý

Tập đoàn Vingroup – Công ty CP - Mã chứng khoán: VIC - Lợi nhuận trước thuế: 11.537 tỷ đồng

Một doanh nghiệp khác của tỷ phú Phạm Nhật Vượng là Vingroug cũng ghi nhận lợi nhuận trước thuế trên 10.000 tỷ đồng. Qúy vừa qua, doanh nghiệp ghi nhận lợi nhuận trước thuế đạt 11.537 tỷ đồng, tăng 56% so với cùng kỳ năm trước.

Doanh thu trong kỳ đạt hơn 104.000 tỷ đồng, tương đương khoảng 22% kế hoạch năm. Với kết quả này, Vingroup nằm trong nhóm doanh nghiệp có lợi nhuận cao trên thị trường trong quý I.

Tỷ phú Phạm Nhật Vượng tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2026. Ảnh: Vingroup

Kết quả kinh doanh chủ yếu đến từ hai mảng chính là công nghiệp – công nghệ và bất động sản. Ở mảng công nghiệp, VinFast bàn giao hơn 53.600 ô tô điện trong nước. Mảng xe máy điện đạt gần 143.000 xe, tăng 3,9 lần so với cùng kỳ. Tổng doanh số toàn cầu đạt gần 58.600 xe, tăng 61%, với 448 showroom, chủ yếu tại châu Á.

Ở mảng bất động sản, Vinhomes ghi nhận doanh thu quy đổi khoảng 71.500 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 30.727 tỷ đồng, chủ yếu từ hoạt động bàn giao và bán buôn tại các dự án.

Trong lĩnh vực du lịch nghỉ dưỡng, Vinpearl ghi nhận kết quả kinh doanh tăng theo xu hướng lượng khách quốc tế đến Việt Nam, đạt 6,8 triệu lượt trong quý I, tăng 12% so với cùng kỳ.

Ở các mảng mới, VinSpeed đã khởi công tuyến đường sắt Hà Nội – Quảng Ninh. VinEnergo công bố kế hoạch phát triển danh mục năng lượng tái tạo quy mô 10 GW và đã nhận giấy chứng nhận đầu tư cho 4 dự án trong nước.

VietinBank thu hẹp khoảng cách với top 1

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam - Mã chứng khoán: CTG - Lợi nhuận trước thuế: 11.100 tỷ đồng

Bám sát Vietcombank, "ông lớn" VietinBank ghi nhận lợi nhuận trước thuế 11.100 tỷ đồng, tăng hơn 60% so với cùng kỳ năm trước và cũng là mức tăng mạnh nhất trong nhóm quốc doanh.

Nhà băng này cho biết quy mô tín dụng bình quân trong quý I tăng hơn 14% so với cùng kỳ. Ngân hàng chủ động tái cơ cấu danh mục, ưu tiên các lĩnh vực sản xuất theo định hướng của Chính phủ, qua đó giảm phụ thuộc vào các ngành rủi ro như bất động sản. Theo lãnh đạo ngân hàng, khoảng 60% dư nợ Vietinbank tập trung vào mảng bán lẻ, giúp đa dạng hóa nguồn thu và phân tán rủi ro.

Tỷ lệ nợ xấu của ngân hàng đã được kiểm soát về mức 1%, trong khi tỷ lệ bao phủ nợ xấu đạt khoảng 167%.

Hòa Phát lãi đột biến nhờ bất động sản

Công ty Cổ phần Tập đoàn Hòa Phát - Mã chứng khoán: HPG - Lợi nhuận trước thuế: 10.762 tỷ đồng

Tập đoàn Hòa Phát (mã: HPG) ghi nhận lợi nhuận trước thuế quý I/2026 đạt 10.762 tỷ đồng, tăng 180% so với cùng kỳ năm trước. Kết quả này đến từ hoạt động sản xuất thép và khoản thu từ chuyển nhượng dự án bất động sản.

Theo thông tin từ doanh nghiệp, trong ba tháng đầu năm, doanh thu ước đạt 53.300 tỷ đồng, tăng khoảng 40%, trong khi lợi nhuận sau thuế đạt hơn 9.056 tỷ đồng, tăng khoảng 170% so với cùng kỳ. Trong cơ cấu lợi nhuận, khoảng 5.200 tỷ đồng đến từ hoạt động sản xuất thép, còn khoảng 3.800 tỷ đồng đến từ chuyển nhượng dự án khu đô thị tại Phố Nối (Hưng Yên).

Tỷ phú Trần Đình Long tại Đại hội cổ đông thường niên 2026. Ảnh: HPG

Ở mảng cốt lõi, sản lượng thép thô đạt 3,3 triệu tấn, tăng 25% so với cùng kỳ. Tổng sản lượng tiêu thụ các sản phẩm thép đạt khoảng 3 triệu tấn, tăng 26%. Trong đó, thép xây dựng và thép chất lượng cao đạt 1,4 triệu tấn, còn thép cuộn cán nóng (HRC) đạt hơn 1,4 triệu tấn, tăng 48%.

Doanh nghiệp duy trì thị phần thép xây dựng khoảng 36% và mở rộng xuất khẩu sang hơn 45 quốc gia, vùng lãnh thổ. Các sản phẩm sau thép như ống thép và tôn mạ ghi nhận sản lượng lần lượt 241.000 tấn và 106.000 tấn, tăng so với cùng kỳ. Sản lượng thép dự ứng lực và thép rút dây đạt hơn 62.000 tấn.

Năm 2026, Hòa Phát đặt kế hoạch doanh thu 210.000 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 22.000 tỷ đồng, tăng lần lượt 33% và 42% so với năm trước. Sau quý I, doanh nghiệp đã thực hiện khoảng 25% kế hoạch doanh thu và 41% mục tiêu lợi nhuận năm.