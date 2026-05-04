Công ty chứng khoán thị phần lớn nhất Việt Nam vừa bất ngờ đóng cửa chi nhánh Đà Nẵng

Công ty Cổ phần Chứng khoán VPS (mã: VCK) vừa công bố Nghị quyết của Hội đồng quản trị thông qua việc đóng cửa Chi nhánh Đà Nẵng, thời điểm có hiệu lực kể từ khi được UBCKNN chấp thuận.

HĐQT cũng đồng thời thông qua miễn nhiệm chức vụ Giám đốc Chi nhánh đối với ông Nguyễn Lâm Dũng kể từ thời điểm việc đóng cửa chi nhánh ĐN có hiệu lực.

Theo VPS, đây là bước đi trong lộ trình chuyển đổi nhằm tập trung nguồn lực cho các kênh giao dịch online và nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng của công ty. Việc điều chỉnh này không ảnh hưởng đến quyền lợi và hoạt động giao dịch của khách hàng.

Hiện, Chứng khoán VPS có trụ sở chính tại số 88 Trần Thủ Độ (Hà Nội), chi nhánh tại TP. Hồ Chí Minh và 3 phòng giao dịch (2 PGD tại Hà Nội và 1 PGD tại Thành phố Hồ Chí Minh).

Mới đây, Chứng khoán VPS đã lần đầu tiên tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 kể từ khi trở thành công ty đại chúng. Cổ đông đã thông qua nhiều nội dung quan trọng liên quan đến kết quả kinh doanh năm 2025 và kế hoạch năm 2026.

Cụ thể, kế hoạch kinh doanh năm 2026 đã được thông qua với mục tiêu doanh thu hoạt động đạt 11.500 tỷ đồng, tăng 39,2% so với năm 2025 và lợi nhuận trước thuế đạt 5.750 tỷ đồng, tăng 28,6%.

Theo chia sẻ từ Chủ tịch HĐQT Nguyễn Lâm Dũng, VPS quyết tâm không chỉ hoàn thành kế hoạch trên mà sẽ phấn đấu vượt mức chỉ tiêu lợi nhuận trong năm nay.

Nhìn lại năm 2025, VPS ghi nhận doanh thu hoạt động đạt 8.261 tỷ đồng, tăng 27,7% so với năm trước. Lợi nhuận trước thuế đạt 4.471 tỷ đồng, tăng 41,8%, trong khi lợi nhuận sau thuế đạt 3.579 tỷ đồng, tăng 42,1%. Kết quả này vượt kế hoạch được cấp có thẩm quyền thông qua. VPS tiếp tục duy trì vị trí số 1 thị phần môi giới cổ phiếu trong 5 năm liên tiếp, với thị phần tại HOSE đạt 15,95%, HNX đạt 19,49%, UPCOM đạt 17,76% và thị trường phái sinh đạt 38,99%.