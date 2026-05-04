Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Cổ phiếu đại gia dầu khí “cháy hàng”

An Thái | 04-05-2026 - 11:44 AM | Thị trường chứng khoán

Cổ phiếu đại gia dầu khí “cháy hàng”

So với đầu năm 2026, thị giá đã tăng gần 57%, vốn hóa có thêm 45.800 tỷ đồng chỉ sau 4 tháng.

Thị trường chứng khoán phiên đầu tuần sau kỳ nghỉ lễ ghi nhận giao dịch sôi động tại cổ phiếu Công ty Cổ phần Lọc Hóa dầu Bình Sơn (BSR). Lực cầu tăng vọt ngay từ đầu phiên đẩy thị giá tăng hết biên độ 7% lên mức 25.250 đồng/cp. Giá cao không khiến lực mua suy giảm, khối lượng dư mua tại mức giá trần vượt 5 triệu đơn vị tại thời điểm kết phiên sáng.

So với đầu năm 2026, thị giá BSR đã tăng gần 57%. Tại mức giá hiện tại, vốn hóa thị trường của BSR đạt 126.400 tỷ đồng, tăng 45.800 tỷ đồng chỉ sau 4 tháng đầu năm.

Diễn biến tích cực của cổ phiếu dầu khí này ghi nhận sau khi doanh nghiệp công bố kết quả kinh doanh đầy ấn tượng. Cụ thể, tổng doanh thu hợp nhất đạt 46.462 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng. So với cùng kỳ năm trước, tổng doanh thu của BSR tăng hơn 14.000 tỷ đồng, còn lợi nhuận sau thuế gấp gần 21 lần so với cùng kỳ năm trước.

Theo giải trình của BSR, lợi nhuận tăng kỷ lục do giá dầu thô tăng mạnh, từ 66,8 USD/thùng ở tháng 1/2026 lên 103,89 USD/thùng vào tháng 3/2026. Trong khi đó, ở quý 1/2025, giá dầu thô đi theo chiều ngược lại, giảm từ 79,23 USD/thùng 72,6 USD/thùng trong tháng 3/2025. Ngoài ra, khoảng cách giữa giá sản phẩm và giá dầu thô kỳ này tăng nhiều hơn so với cùng kỳ năm trước.

Tính đến 31/3/2026, tổng tài sản của BSR đạt hơn 106.700 tỷ đồng, trong đó hàng tồn kho chiếm hơn 21.500 tỷ. gần gấp đôi so với đầu năm. Công ty cho rằng việc duy trì tồn kho cao, bao gồm cả dầu thô và sản phẩm, giúp chủ động nguồn cung nguyên liệu trong bối cảnh địa chính trị thế giới nhiều biến động, tiềm ẩn nguy cơ đứt gãy chuỗi cung ứng dầu thô. Tồn kho sản phẩm lớn cũng tạo điều kiện để công ty sẵn sàng điều tiết thị trường, đáp ứng nhu cầu xăng dầu nội địa khi tăng đột biến hoặc khi nguồn nhập khẩu gián đoạn.

Năm 2026, BSR đặt mục tiêu doanh thu hợp nhất năm nay hơn 154.000 tỷ đồng, tăng 7% so với năm ngoái. Nếu hoàn thành, đây là mức cao thứ hai trong gần 20 năm hoạt động, chỉ sau năm 2022 với hơn 167.000 tỷ đồng.

An Thái

Nhịp sống thị trường

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
VN-Index tăng nhưng tài khoản vẫn thua lỗ, nhà đầu tư nên làm gì?

VN-Index tăng nhưng tài khoản vẫn thua lỗ, nhà đầu tư nên làm gì? Nổi bật

Lịch chốt quyền cổ tức 4-8/5: Nhiều doanh nghiệp trả cổ tức tiền mặt kỷ lục, cao nhất 5.000 đồng/cp

Lịch chốt quyền cổ tức 4-8/5: Nhiều doanh nghiệp trả cổ tức tiền mặt kỷ lục, cao nhất 5.000 đồng/cp Nổi bật

Chứng khoán SBS chào bán không thành công 50 triệu cổ phiếu riêng lẻ

Chứng khoán SBS chào bán không thành công 50 triệu cổ phiếu riêng lẻ

11:23 , 04/05/2026
Công ty chứng khoán thị phần lớn nhất Việt Nam vừa bất ngờ đóng cửa chi nhánh Đà Nẵng

Công ty chứng khoán thị phần lớn nhất Việt Nam vừa bất ngờ đóng cửa chi nhánh Đà Nẵng

11:21 , 04/05/2026
Cổ phiếu Novaland "có biến"?

Cổ phiếu Novaland "có biến"?

11:18 , 04/05/2026
Sàn giao dịch tiền số Lộc Phát bất ngờ đổi tên thành Sacom, tăng vốn vọt lên 360 tỷ đồng

Sàn giao dịch tiền số Lộc Phát bất ngờ đổi tên thành Sacom, tăng vốn vọt lên 360 tỷ đồng

11:05 , 04/05/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên