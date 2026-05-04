Cổ phiếu đại gia dầu khí “cháy hàng”

Thị trường chứng khoán phiên đầu tuần sau kỳ nghỉ lễ ghi nhận giao dịch sôi động tại cổ phiếu Công ty Cổ phần Lọc Hóa dầu Bình Sơn (BSR). Lực cầu tăng vọt ngay từ đầu phiên đẩy thị giá tăng hết biên độ 7% lên mức 25.250 đồng/cp. Giá cao không khiến lực mua suy giảm, khối lượng dư mua tại mức giá trần vượt 5 triệu đơn vị tại thời điểm kết phiên sáng.

So với đầu năm 2026, thị giá BSR đã tăng gần 57%. Tại mức giá hiện tại, vốn hóa thị trường của BSR đạt 126.400 tỷ đồng, tăng 45.800 tỷ đồng chỉ sau 4 tháng đầu năm.

Diễn biến tích cực của cổ phiếu dầu khí này ghi nhận sau khi doanh nghiệp công bố kết quả kinh doanh đầy ấn tượng. Cụ thể, tổng doanh thu hợp nhất đạt 46.462 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng. So với cùng kỳ năm trước, tổng doanh thu của BSR tăng hơn 14.000 tỷ đồng, còn lợi nhuận sau thuế gấp gần 21 lần so với cùng kỳ năm trước.

Theo giải trình của BSR, lợi nhuận tăng kỷ lục do giá dầu thô tăng mạnh, từ 66,8 USD/thùng ở tháng 1/2026 lên 103,89 USD/thùng vào tháng 3/2026. Trong khi đó, ở quý 1/2025, giá dầu thô đi theo chiều ngược lại, giảm từ 79,23 USD/thùng 72,6 USD/thùng trong tháng 3/2025. Ngoài ra, khoảng cách giữa giá sản phẩm và giá dầu thô kỳ này tăng nhiều hơn so với cùng kỳ năm trước.

Tính đến 31/3/2026, tổng tài sản của BSR đạt hơn 106.700 tỷ đồng, trong đó hàng tồn kho chiếm hơn 21.500 tỷ. gần gấp đôi so với đầu năm. Công ty cho rằng việc duy trì tồn kho cao, bao gồm cả dầu thô và sản phẩm, giúp chủ động nguồn cung nguyên liệu trong bối cảnh địa chính trị thế giới nhiều biến động, tiềm ẩn nguy cơ đứt gãy chuỗi cung ứng dầu thô. Tồn kho sản phẩm lớn cũng tạo điều kiện để công ty sẵn sàng điều tiết thị trường, đáp ứng nhu cầu xăng dầu nội địa khi tăng đột biến hoặc khi nguồn nhập khẩu gián đoạn.

Năm 2026, BSR đặt mục tiêu doanh thu hợp nhất năm nay hơn 154.000 tỷ đồng, tăng 7% so với năm ngoái. Nếu hoàn thành, đây là mức cao thứ hai trong gần 20 năm hoạt động, chỉ sau năm 2022 với hơn 167.000 tỷ đồng.