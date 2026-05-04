Tiềm lực doanh nghiệp giáo dục hơn '1 tuổi' do Shark Hưng làm Chủ tịch HĐQT

PV | 04-05-2026 - 14:29 PM | Thị trường chứng khoán

Growsafe mới chỉ được thành lập từ tháng 4/2025, đăng ký ngành nghề kinh doanh chính là Giáo dục khác chưa được phân vào đâu.

Mới đây, ông Phạm Thanh Hưng (còn được gọi với cái tên Shark Hưng sau khi tham gia Shark Tank Việt Nam) đã có đơn xin từ nhiệm vị trí Thành viên HĐQT Công ty CP Bất động sản Thế kỷ (Cen Land, MCL: CRE).

Trong công bố thông tin bất thường liên quan đến vấn đề nhân sự, Cen Land cho biết, ngày 27/4/2026, HĐQT doanh nghiệp đã nhận được đơn từ nhiệm của ông Hưng và sẽ trình ĐHĐCĐ theo đúng quy định tại Điều lệ công ty.

Trong đơn từ nhiệm, ông Hưng cho biết được bầu là Thành viên HĐQT Cen Land nhiệm kỳ 2023-2028. Tuy nhiên, do muốn tập trung vào công việc cá nhân và có những định hướng mới cho bản thân, ông Hưng xin được từ nhiệm khỏi vị trí Thành viên HĐQT.

Đơn từ nhiệm của ông Phạm Thanh Hưng dự kiến sẽ được trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 diễn ra vào 14h ngày 22/5/2026.

Ông Phạm Thanh Hưng.

Tuy từ nhiệm Thành viên HĐQT Cen Land, ông Hưng vẫn đang giữ nhiều vị trí quan trọng tại nhiều doanh nghiệp trong "hệ sinh thái" Cen Group. Theo giới thiệu trên website của Cen Land, ông Phạm Thanh Hưng hiện đang là Phó Chủ tịch Tập đoàn Thế Kỷ Cen Group, Chủ tịch Cenhomes.vn, Chủ tịch Cen Value, Chủ tịch Cen Academy,...

Ngoài ra, Shark Hưng còn đang đảm nhiệm vai trò Chủ tịch HĐQT, người đại diện theo pháp luật tại Công ty CP Phát triển Công nghệ Growsafe (Growsafe).

Growsafe mới được thành lập từ đầu tháng 4/2025, trụ sở chính tại Căn hộ A2, Khu nhà ở Chung cư lô A/D6, KĐT mới Cầu Giấy, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy (cũ), TP.Hà Nội.

Ngành nghề kinh doanh chính là Giáo dục chưa được phân vào đâu (Trừ hoạt động dạy về tôn giáo, các trường của các tổ chức Đảng, đoàn thể).

Vốn điều lệ doanh nghiệp ở mức 18 tỷ đồng, gồm 4 cổ đông sáng lập: Nguyễn Danh Khoa (37%); Đặng Thị Thúy Vân (20%); Phạm Thanh Hưng (20%); Nguyễn Văn Căn (23%).

Ngoài ông Phạm Thanh Hưng, Growsafe còn có một người đại diện pháp luật khác là ông Nguyễn Văn Căn (SN 1969)- Tổng Giám đốc.

Ông Nguyễn Văn Căn còn là Chủ tịch HĐQT, Người đại diện theo pháp luật của Công ty CP Cung ứng nhân lực BCN quốc tế.

Doanh nghiệp này được thành lập vào tháng 5/2018; đăng ký ngành nghề kinh doanh chính là Cung ứng và quản lý nguồn lao động.

Thời điểm thành lập, Cung ứng nhân lực BCN quốc tế có vốn điều lệ 6,8 tỷ đồng; cổ đông sáng lập gồm: Trần Xuân Bộ (20%); Phạm Thị Cúc (60%) và Phạm Phương Nam (20%). Lúc này, bà Phạm Thị Cúc là Tổng Giám đốc, Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp.

Sau nhiều lần điều chỉnh, hiện, Cung ứng nhân lực BCN quốc tế có 2 người đại diện là ông Nguyễn Đức Quang- Tổng Giám đốc và Chủ tịch HĐQT Nguyễn Văn Căn.

Quay trở lại với các cổ đông sáng lập của Growsafe, ông Nguyễn Danh Khoa còn được biết đến là Tổng Giám đốc, Người đại diện theo pháp luật và cổ đông lớn nắm 75% cổ phần của Công ty CP Visafe Holdings. 25% vốn còn lại do bà Đinh Thị Hiền và ông Nguyễn Nam Dương sở hữu.

Ngoài ra, ông Khoa còn đứng tên tại Công ty CP Viện an toàn dinh dưỡng học đường; một số chi nhánh Công ty CP Viện Khoa học an toàn Việt Nam;...

Công ty CP Viện Khoa học an toàn Việt Nam là cổ đông nắm 90% vốn tại Công ty CP Khoa học an toàn Hà Nam. 10% còn lại chia đều cho 2 cổ đông Nguyễn Danh Khoa và Đặng Thị Thúy Vân.

Bà Đặng Thị Thúy Vân- cổ đông sáng lập nắm 20% vốn Growsafe, đang là Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty CP Viện Khoa học an toàn Việt Nam. Bà Vân cũng đứng tên tại Công ty TNHH Đầu tư thương mại và dịch vụ Sơn Thiên.

PV

An ninh tiền tệ

VN-Index tăng nhưng tài khoản vẫn thua lỗ, nhà đầu tư nên làm gì?

Lịch chốt quyền cổ tức 4-8/5: Nhiều doanh nghiệp trả cổ tức tiền mặt kỷ lục, cao nhất 5.000 đồng/cp

Hụt doanh thu từ khu công nghiệp, Kinh Bắc báo lãi ròng quý I/2026 'bốc hơi' hơn 72%

Lãi quý I/2026 cao kỷ lục, Masan kỳ vọng lợi nhuận 6 tháng đầu năm đạt 4.600 tỷ đồng

Cổ phiếu công ty lọc dầu 5 tỷ USD của Việt Nam "cháy hàng", chuyện gì đang xảy ra?

Cổ phiếu đại gia dầu khí "cháy hàng"

