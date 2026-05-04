Ba cổ phiếu bị khối ngoại "xả" gần 1.000 tỷ đồng trong phiên đầu tuần

Tâm lý thận trọng bao trùm, VN-Index giằng co trong phiên giao dịch đầu tiên sau kỳ nghỉ lễ. Kết phiên 4/5, VN-Index giảm nhẹ 0,04 điểm, tại mức 1.854 điểm. Thanh khoản tiếp tục neo ở mức thấp với giá trị giao dịch trên sàn HOSE đạt khoảng 21.000 tỷ đồng. Giao dịch của khối ngoại là điểm trừ khi bán ròng khoảng 1.247 tỷ đồng.

Trên HOSE, khối ngoại bán ròng 1.030 tỷ đồng

Tại chiều mua, cổ phiếu POW được khối ngoại mua mạnh nhất trên HOSE với giá trị hơn 101 tỷ đồng. Theo sau, VRE và MWG là mã tiếp theo được gom mạnh 85 và 73 tỷ đồng.

(Nguồn Vietcap)

Ngược lại, ACB tiếp tục bị khối ngoại bán mạnh nhất với 340 tỷ đồng. Theo sau, các cổ phiếu FPT và HPG cũng bị "xả" 314 tỷ đồng và 283 tỷ đồng.

Trên HNX, khối ngoại mua ròng 229 tỷ đồng

Tại chiều mua, HUT được mua ròng mạnh nhất với giá trị 220 tỷ đồng. Bên cạnh đó, PVS xếp tiếp theo trong sách mua ròng mạnh trên HNX với 15 tỷ đồng. Ngoài ra, khối ngoại cũng chi vài tỷ đồng để gom ròng IDC, NRC, MST.

Chiều ngược lại, SHS là mã chịu áp lực bán ròng của khối ngoại với giá trị 16 tỷ đồng; theo sau CEO bị bán 1 tỷ, TNG, C69, PSI bị bán từ vài tỷ đồng.

Trên UPCOM, khối ngoại bán ròng 12 tỷ đồng

Chiều mua, cổ phiếu HNG được khối ngoại mua 7,5 tỷ đồng. Theo sau, QNS và MPC cũng được mua ròng mỗi mã vài trăm triệu đồng.

Ngược chiều, SII bị khối ngoại bán ròng 119 tỷ đồng. Ngoài ra khối ngoại cũng bán ròng tại , ACV, ABW, ,...