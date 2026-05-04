Công ty Sàn Giao dịch Tài sản Mã hóa Lộc Phát Việt Nam (LPEX) bất ngờ đổi tên thành Sacom

Theo thông tin từ Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, Công ty CP Sàn Giao dịch Tài sản Mã hóa Lộc Phát Việt Nam (LPEX) đã đổi tên thành Công ty CP Sàn Giao dịch Tài sản Mã hóa Sacom (Sacom).

Người đại diện theo pháp luật kiêm Tổng giám đốc của doanh nghiệp vẫn là ông Nguyễn Duy Phong (sinh năm 1988).

Theo dữ liệu đăng ký doanh nghiệp, Công ty CP Sàn Giao dịch Tài sản Mã hóa Lộc Phát Việt Nam được thành lập ngày 30-9-2025, có trụ sở chính tại Hà Nội.

Vốn điều lệ ban đầu là 6,8 tỉ đồng, công ty được góp bởi 3 cổ đông sáng lập gồm: ông Dương Văn Quyết (40%), bà Nguyễn Thị Bích Ngọc (30%) và ông Vũ Phát Đạt (30%). Đến tháng 2-2026, doanh nghiệp này tăng vốn điều lệ lên 360 tỉ đồng.

Trên website, doanh nghiệp tự giới thiệu là sàn giao dịch tài sản mã hóa đang trong quá trình đề xuất, xem xét cấp phép thí điểm, với mục tiêu kết nối nền kinh tế truyền thống với lĩnh vực tài sản số theo hướng an toàn, hợp pháp và bền vững.

Các dịch vụ chính được công bố gồm giao dịch Spot (mua bán trực tiếp), "Feature Cards" (tính năng nạp/rút) và lưu ký tài sản số.

Hệ sinh thái của doanh nghiệp có sự hậu thuẫn trực tiếp từ Ngân hàng Lộc Phát Việt Nam (LPBank), LPBank Securities (LPBS) và Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín (SACOMBANK).

Liên quan đến Ngân hàng LPBank, tính đến cuối năm 2025, Tổng công ty Bưu điện Việt Nam (VNPost) là cổ đông duy nhất nắm giữ trên 1% vốn tại ngân hàng này.

Trước đó, ông Nguyễn Đức Thụy từng sở hữu hơn 70 triệu cổ phiếu LPB của LPBank (tương đương khoảng 2,76% vốn điều lệ), nhưng sau đó đã thoái bớt vốn. Ông cũng từ nhiệm chức Chủ tịch HĐQT LPBank vào giữa tháng 12-2025 vì lý do cá nhân.

Sau khi rời LPBank, ông Nguyễn Đức Thụy chuyển sang làm Quyền Tổng giám đốc SACOMBANK. Sau đó, tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của SACOMBANK, ông được bầu vào Hội đồng quản trị và đảm nhiệm vai trò Phó Chủ tịch Thường trực.

LPBank đang thúc đẩy chiến lược mở rộng sang lĩnh vực tài chính quốc tế. Đại hội đồng cổ đông năm 2026 của ngân hàng đã thông qua chủ trương thành lập ngân hàng TNHH một thành viên do LPBank sở hữu 100% vốn điều lệ, hoạt động tại Trung tâm Tài chính quốc tế tại Việt Nam (VIFC).