Cựu cán bộ an ninh chiếm đoạt chục tỷ tiền ảo khi kiểm tra điện thoại con bạc

Theo Phùng Anh | 04-05-2026 - 19:55 PM | Thị trường chứng khoán

Nhóm cán bộ an ninh phát hiện tài khoản của đối tượng đánh bạc có số tiền ảo trị giá hơn chục tỷ đồng, đã chuyển vào tài khoản cá nhân để chiếm đoạt.

Ngày 4/5, Tòa phúc thẩm Tòa án Nhân dân (TAND) tối cao tại Hà Nội mở phiên xét xử phúc thẩm theo đơn kháng cáo của Nguyễn Huy Lợi (SN 1987), cựu cán bộ Trung tâm Phát triển phục hồi dữ liệu.

Trước đó, tháng 1/2026, TAND TP Hà Nội tuyên phạt Lợi 9 năm tù và Nguyễn Ngọc Hoàng (SN 1989), 7 năm tù, cùng về tội "Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản".

Tại phiên phúc thẩm hôm nay, bị cáo Lợi được Hội đồng xét xử (HĐXX) chấp nhận một phần kháng cáo, giảm 2 năm tù, còn 7 năm tù.

Theo bản án sơ thẩm, bị can Dương Tuấn Anh cùng Lợi và Hoàng được phân công phối hợp xác minh chuyên án "Tổ chức đánh bạc" và "Đánh bạc" trên mạng.

Trong quá trình kiểm tra, trích xuất dữ liệu điện thoại của các đối tượng liên quan, nhóm này phát hiện trong tài khoản có tiền mã hóa giá trị lớn và có hành vi chiếm đoạt số tiền này.

Tại cơ quan điều tra, Lợi thành khẩn khai báo đã tiêu xài và đầu tư hết số tiền chiếm đoạt vào tiền mã hóa hết. Gia đình bị cáo đã nộp 11,2 tỷ đồng để khắc phục hậu quả.

Tháng 2/2025, Nguyễn Ngọc Hoàng ra đầu thú, khai nhận hành vi phạm tội. Gia đình bị cáo đã nộp 1,7 tỷ đồng khắc phục hậu quả.

Riêng Dương Tuấn Anh hiện bỏ trốn, đã bị Cơ quan điều tra VKSND tối cao ra quyết định truy nã và tạm đình chỉ điều tra.

