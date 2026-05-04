Ba công ty chứng khoán báo lãi nghìn tỷ đồng quý I/2026

Theo báo cáo tài chính riêng quý I/2026, CTCP Chứng khoán SSI (mã SSI) ghi nhận doanh thu hoạt động 3.075 tỷ đồng, tăng 46% so với cùng kỳ năm trước; lợi nhuận trước thuế 1.461 tỷ đồng, tăng 44% so với cùng kỳ.

Đóng góp 39% cho doanh thu là hoạt động tự doanh khi lãi từ tài sản tài chính FVTPL ghi nhận 1.226 tỷ đồng, tăng 18%. Danh mục tài sản FVTPL tại thời điểm cuối quý I/2026 có giá trị hơn 42.000 tỷ đồng, tăng khoảng 4.400 tỷ đồng so với đầu năm.

Chiếm tỷ trọng lớn nhất trong danh mục là chứng chỉ tiền gửi gần 28.000 tỷ đồng và hơn 12.500 tỷ đồng trái phiếu. Cổ phiếu và chứng khoán niêm yết có giá gốc 77 tỷ đồng, tạm lỗ khoảng 2 tỷ đồng so với giá mua. So với đầu năm, mục này của SSI đã giảm hơn 100 tỷ đồng.

Về danh mục đầu tư cổ phiếu, VCB, MWG là khoản đầu tư lớn mới của SSI trong khi, công ty hạ tỷ trọng đầu tư vào các cổ phiếu HPG, VPB; trong danh mục không còn khoản đầu tư vào FPT, ACB, VNM.

Lãi từ các khoản cho vay và phải thu tăng 67% so với cùng kỳ lên mức 1.050 tỷ đồng. Đến 31/1/2026, dư nợ cho vay kỹ quỹ của SSI ở mức gần 37.000 tỷ đồng, giảm khoảng 2.000 tỷ đồng sau một quý.

Doanh thu nghiệp vụ môi giới chứng khoán đạt 607 tỷ đồng, gần gấp đôi cùng kỳ năm ngoái. Trong quý đầu năm, SSI vẫn duy trì vị trí thứ 2 trong Top 10 công ty chứng khoán có thị phần môi giới lớn nhất sàn HoSE, chiếm 11,14%, giảm nhẹ so với mức 12,5% của quý IV/2025.

Tổng tài sản của SSI tại thời điểm 31/3/2026 đạt gần 92.000 tỷ đồng, giảm nhẹ so với đầu năm.

Về nguồn vốn, tổng nợ phải trả ở mức hơn 53.000 tỷ đồng, giảm hơn 6.500 tỷ đồng sau một quý. Trong đó, vay nợ ngắn hạn giảm còn gần 52.000 tỷ đồng.

CTCP Chứng khoán Kỹ Thương (TCBS, mã TCX) báo lãi trước thuế 1.458 tỷ đồng trong quý I/2026, tăng 11% so với cùng kỳ năm trước.

Trong kỳ, doanh thu hoạt động đạt 2.783 tỷ đồng, tăng 37% so với cùng kỳ. Hoạt động cho vay tiếp tục đóng góp lớn nhất chiếm 44% tổng doanh thu, ghi nhận 1.229 tỷ đồng, tăng 68%. Trong kỳ, TCBS tiếp tục đẩy dư nợ cho vay lên mức kỷ lục 44.754 tỷ đồng, tăng gần 900 tỷ đồng sau một quý.

Hoạt động bảo lãnh, đại lý phát hành chứng khoán đóng góp 481 tỷ đồng, tăng 33% trong khi doanh thu mảng môi giới với 266 tỷ đồng, tăng 75%. Trong quý đầu năm nay, TCBS duy trì vị trí thứ 3 trong Top 10 công ty chứng khoán có thị phần môi giới lớn nhất sàn HoSE, chiếm 8,85%.

Mảng tự doanh ghi nhận 532 tỷ đồng, tăng nhẹ so với cùng kỳ năm trước. Tại thời điểm 31/3/2026, danh mục tài sản tài chính của TCX đạt hơn 32.300 tỷ đồng, tăng khoảng 7.000 tỷ đồng so với đầu năm. Trong đó phần lớn là tài sản tài chính sẵn sàng để bán (AFS).

TCBS chủ yếu đầu tư vào trái phiếu doanh nghiệp chưa niêm yết với hơn 27.000 tỷ đồng, tăng gần 7.000 tỷ đồng so với đầu năm. Cùng với đó là trái phiếu niêm yết hơn 2.300 tỷ đồng, chứng chỉ tiền gửi hơn 1.200 tỷ đồng. Cổ phiếu chưa niêm yết chiếm hơn 1.700 tỷ đồng, trong khi cổ phiếu niêm yết không đáng kể.

Đến 31/1/2026, quy mô tổng tài sản của TCBS tiệm cận mức 88.665 tỷ đồng, tăng hơn 8.000 tỷ đồng so với đầu năm. Đồng thời, nợ vay tài chính cũng tăng thêm hơn 8.000 tỷ đồng, cán mốc hơn 38.000 tỷ đồng.

Trong khi đó, CTCP Chứng khoán VPS (mã: VCK) báo lãi trước thuế gần 1.547 tỷ đồng trong quý đầu năm 2026, tăng 68% so với cùng kỳ năm trước. Doanh thu hoạt động cũng tăng 72% lên mức 2.519 tỷ đồng.

Về cơ cấu doanh thu, hoạt động môi giới đóng góp tới 1.003 tỷ đồng, tăng 73% so với cùng kỳ. Trong quý I/2026, VPS vẫn chiếm vị trí số 1 về thị phần môi giới trên sàn HoSE với 15,32%.

Trong kỳ, lãi từ tài sản tài chính FVTPL đạt 393 tỷ đồng, tăng 75%; lãi từ hoạt động cho vay đạt 948 tỷ đồng, tăng 88,5%.

Tính đến ngày 31/3/2026, tổng tài sản của VPS đạt 53.217 tỷ đồng, tăng trưởng 10% so với thời điểm đầu năm.

Chiếm tỷ trọng lớn nhất trong cơ cấu tài sản là 30.407 tỷ đồng các khoản cho vay, tăng 34,6% so với đầu năm.

Danh mục tài sản tài chính FVTPL tăng từ gần 7.295 tỷ đồng lên hơn 9.346 tỷ đồng. Công ty chủ yếu nắm giữ trái phiếu chưa niêm yết và chứng chỉ tiền gửi.

Ngược lại, tiền và các khoản tương đương tiền giảm từ gần 8.681 tỷ đồng còn hơn 6.162 tỷ đồng; các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn (HTM) giảm từ 3.666 tỷ đồng còn 2.296 tỷ đồng và tài sản tài chính sẵn sàng để bán (AFS) giảm từ gần 4.969 tỷ đồng còn gần 3.715 tỷ đồng.

Ở bên kia bảng cân đối kế toán, tổng nợ phải trả của VPS đạt 23.120 tỷ đồng, tăng 18% so với đầu năm; trong đó vay ngắn hạn tăng 30% lên 16.808 tỷ đồng. Ngoài ra, VPS còn có 5.000 tỷ đồng trái phiếu dài hạn.



