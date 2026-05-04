Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Hoàng Anh Gia Lai (HAG) của Bầu Đức vừa “hút” về 2.000 tỷ đồng trái phiếu

Theo Việt Hưng | 04-05-2026 - 20:48 PM | Thị trường chứng khoán

Hàng Anh Gia Lai (HAG) của Bầu Đức vừa hoàn tất phát hành lô trái phiếu HAG12601 với giá trị 2.000 tỷ đồng, kỳ hạn 3 năm.

Thông tin trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), CTCP Hoàng Anh Gia Lai vừa hoàn tất phát hành lô trái phiếu HAG12601 với giá trị 2.000 tỷ đồng, kỳ hạn 3 năm.

Cụ thể, lô trái phiếu HAG12601 được phát hành tại thị trường trong nước, với khối lượng 20.000 trái phiếu, mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu, giá trị phát hành tương ứng 2.000 tỷ đồng.

Lô trái phiếu này được phát hành vào hoàn tất luôn trong ngày 29/04/2026.

Đây là lô trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và có tài sản đảm bảo. Tổ chức lưu ký cho lô trái phiếu này là Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam. Tổ chức liên quan là Ngân hàng TMCP Phương Đồng (OCB) và CTCP Chứng khoán OCBS.

Về lãi suất, đối với 02 Kỳ Tính Lãi đầu tiên lô trái phiếu này được áp dụng Lãi Suất cố định là 10,5%/năm. Đối với các Kỳ Tính Lãi tiếp theo sau 02 Kỳ Tính Lãi đầu tiên kể từ Ngày Phát Hành: Áp dụng lãi suất thả nổi, theo đó Lãi Suất của Trái Phiếu cho từng Kỳ Tính Lãi sẽ được xác định tại Ngày Xác Định Lãi Suất và bằng Lãi Suất Tham Chiếu của Kỳ Tính Lãi đó cộng biên độ 2,5%/năm.

Được biết, toàn bộ nguồn vốn huy động được cam kết sử dụng để góp vốn vào 4 hợp đồng hợp tác kinh doanh (BCC) nhằm phát triển 4.407 ha cây cà phê . Các dự án này tập trung tại tỉnh Gia Lai (Việt Nam), Savannakhet (Lào) và Stung Treng (Campuchia).

Mỗi hợp đồng BCC quy định doanh nghiệp được hưởng mức lãi cố định 11%/năm trên giá trị vốn góp. Khoản vốn gốc và lãi sẽ được thanh toán một lần khi kết thúc thời hạn hợp tác 3 năm, trùng với ngày đáo hạn trái phiếu.

Đáng chú ý, phương án phát hành ràng buộc HAGL không được sử dụng nguồn vốn này cho mục đích tái cơ cấu nợ. Cơ chế giám sát tài khoản thông qua đại lý thanh toán được thiết lập nhằm đảm bảo dòng tiền chảy đúng vào các dự án cà phê xuyên biên giới.

Về tình hình kinh doanh, Hoàng Anh Gia Lai ghi nhận kết quả kinh doanh khởi sắc trong quý 1/2026, khi báo lãi ròng đạt 1.172 tỷ đồng, gấp hơn 3 lần so với cùng kỳ năm trước (360 tỷ đồng).

Tính đến 31/03/2026, nợ vay tài chính của Hoàng Anh Gia Lai giảm hơn 1.100 đồng so với hồi đầu năm.

Tính đến thời điểm 31/03/2026, tổng tài sản của Hoàng Anh Gia Lai là 26.223 tỷ đồng, giảm gần 160 tỷ đồng so với hồi đầu năm. Đáng chú ý, lượng tiền mặt của công ty giảm hơn một nửa so với đầu năm, xuống còn 332 triệu đồng.

Bên kia bảng cân đối kế toán, tổng nợ phải trả của công ty tính đến cuối quý 1/2026 là 10.261 tỷ đồng, giảm gần 2.000 tỷ đồng so với hồi đầu năm (12.199 tỷ đồng). Trong đó, nợ vay tài chính là 6.798 tỷ đồng, gồm: vay ngắn hạn 5.371 tỷ đồng và vay dài hạn là 1.427 tỷ đồng.

Cổ phiếu HAG rung lắc nhẹ quanh mức giá 16.000 đồng/cổ phiếu trong vòng 3 tháng qua.

Trên thị trường chứng khoán, kết phiên 04/5, giá cổ phiếu HAG ở mức 16.350 đồng/cổ phiếu, tăng 0,31% so với phiên trước, khối lượng cổ phiếu giao dịch khớp lệnh đạt hơn 3,3 triệu đơn vị.

Hiện, vốn hóa thị trường của Hoàng Anh Gia Lai là hơn 20.721 tỷ đồng.

Theo Việt Hưng

Nhịp sống thị trường

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
VN-Index tăng nhưng tài khoản vẫn thua lỗ, nhà đầu tư nên làm gì?

VN-Index tăng nhưng tài khoản vẫn thua lỗ, nhà đầu tư nên làm gì? Nổi bật

Lịch chốt quyền cổ tức 4-8/5: Nhiều doanh nghiệp trả cổ tức tiền mặt kỷ lục, cao nhất 5.000 đồng/cp

Lịch chốt quyền cổ tức 4-8/5: Nhiều doanh nghiệp trả cổ tức tiền mặt kỷ lục, cao nhất 5.000 đồng/cp Nổi bật

Cổ phiếu Novaland nằm sàn sau thay đổi 'ghế nóng'

Cổ phiếu Novaland nằm sàn sau thay đổi 'ghế nóng'

20:03 , 04/05/2026
Cựu cán bộ an ninh chiếm đoạt chục tỷ tiền ảo khi kiểm tra điện thoại con bạc

Cựu cán bộ an ninh chiếm đoạt chục tỷ tiền ảo khi kiểm tra điện thoại con bạc

19:55 , 04/05/2026
Ba công ty chứng khoán báo lãi nghìn tỷ đồng quý I/2026

Ba công ty chứng khoán báo lãi nghìn tỷ đồng quý I/2026

17:16 , 04/05/2026
Một cổ phiếu trên HOSE "bốc đầu" kịch trần sau khi báo lãi quý 1 tăng vọt gấp 7 lần

Một cổ phiếu trên HOSE "bốc đầu" kịch trần sau khi báo lãi quý 1 tăng vọt gấp 7 lần

16:59 , 04/05/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên