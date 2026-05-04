Petrolimex chính thức công bố số lỗ quý 1/2026

Hà Linh | 04-05-2026 - 21:55 PM | Thị trường chứng khoán

Petrolimex vừa công bố BCTC quý 1 hé lộ số lỗ trong quý đầy biến động bất thường trên thị trường nhiên liệu thế giới.

Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex – mã PLX) vừa công bố BTCTC hợp nhất quý 1 với doanh thu thuần đạt gần 98.700 tỷ đồng, tăng hơn 45% so với cùng kỳ năm ngoái và là mức cao nhất trong vòng 13 năm, kể từ quý 2/2013.

Tuy nhiên, giá vốn cũng tăng mạnh khiến lợi nhuận gộp gần như đi ngang so với cùng kỳ ở mức 3.700 tỷ đồng. Sau khi trừ các chi phí, Petrolimex lỗ hơn 662 tỷ đồng trong quý 1/2026, trong khi cùng kỳ năm ngoái lãi gần 211 tỷ đồng. Đây là mức lợi nhuận thấp nhất kể từ quý 1/2020.

Trước đó, chia sẻ tại ĐHCĐ thường niên 2026 ngày 24/4, Tổng Giám đốc Petrolimex Lưu Văn Tuyển cho biết tập đoàn có khả năng lỗ 1.000 tỷ đồng từ mặt hàng xăng dầu﻿ trong quý đầu năm. Nguyên nhân do biến động bất thường trên thị trường nhiên liệu thế giới sau khi xung đột tại Trung Đông gia tăng từ cuối tháng 2.

Theo lãnh đạo Petrolimex, giá xăng dầu thành phẩm thế giới biến động "chưa từng thấy trong lịch sử", trong đó có những ngày tăng giảm từ 20-50 USD/thùng. Điển hình, giá dầu diesel có thời điểm vọt lên 292 USD một thùng vào tháng 3 (tăng gần 4 lần so với tháng 2) nhưng sau đó lại giảm sâu xuống còn khoảng 140 USD vào tháng 4.

Trong khi đó, các khoản phụ phí nhập khẩu đã chạm mức 30 - 37 USD một thùng. Đây là con số chưa từng có trong lịch sử, song lại chưa được phản ánh đầy đủ vào giá bán lẻ giá nhiên liệu trong nước. "Chi phí nhập khẩu một tàu dầu 40.000 tấn đã tăng vọt từ mức 25-26 triệu USD lên đến 85-87 triệu USD", ông Tuyển cho biết.

Ngoài ra, Tổng Giám đốc Petrolimex cho biết tập đoàn còn phải duy trì tồn kho ở mức cao và liên tục nhập hàng ngay cả khi giá đang ở đỉnh để đảm bảo nguồn dự trữ, an ninh năng lượng quốc gia.

Tính đến cuối quý 1, tồn kho của Petrolimex ở mức cao kỷ lục gần 29.800 tỷ đồng (bao gồm cả khoản trích lập dự phòng giảm giá hơn 6.500 tỷ), tăng 16.000 tỷ so với đầu năm. Đây là một trong những yếu tố đẩy tổng tài sản của tập đoàn vượt 100.000 tỷ đồng. Như vậy, tại thời điểm 31/3, tồn kho chiếm gần 30% quy mô tài sản của Petrolimex.

Dù mảng xăng dầu gặp khó khăn, các lĩnh vực kinh doanh khác ngoài xăng dầu của Petrolimex vẫn ghi nhận kết quả tốt và bám sát kế hoạch đề ra, theo Tổng giám đốc Lưu Văn Tuyển.

