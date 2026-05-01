Hàng tỷ USD chuẩn bị đổ bộ, Việt Nam chờ một sự kiện quan trọng trong tháng 6

Theo báo cáo mới công bố của SSI Research, FTSE Russell đã cập nhật danh sách các cổ phiếu đáp ứng điều kiện dựa trên nhóm không thuộc rổ thành phần. Danh sách này hiện được rút gọn còn 23 mã, thay vì 32 mã như trước đó.

Cùng với đó, FTSE Russell cũng điều chỉnh ước tính tỷ trọng của Việt Nam trong các bộ chỉ số toàn cầu, dựa trên dữ liệu tại ngày 31/3/2026. Cụ thể, tỷ trọng của Việt Nam trong FTSE Emerging All Cap giảm từ 0,350% xuống 0,329%, trong khi tỷ trọng trong FTSE All-World giảm từ 0,024% xuống còn 0,020%. Tỷ trọng trong FTSE Emerging cũng điều chỉnh từ 0,227% xuống 0,192%.

Danh sách chính thức sẽ được công bố trước kỳ đánh giá chỉ số FTSE GEIS vào tháng 9/2026. Các thay đổi từ kỳ review bán niên này dự kiến sẽ được công bố từ ngày 21/8/2026.

Về dòng vốn, ước tính từ các quỹ ETF tham chiếu theo bộ chỉ số FTSE cho thấy tổng dòng tiền có thể vào thị trường Việt Nam đạt khoảng 1,3 tỷ USD. Trong đó, các quỹ lớn như Vanguard Total International Stock ETF và Vanguard FTSE Emerging Markets ETF được dự báo đóng góp phần đáng kể.

Xét theo từng cổ phiếu, VIC dẫn đầu về quy mô vốn hóa và dòng tiền ước tính với khoảng 498 triệu USD, tương ứng khoảng 14,6 ngày giao dịch. Các mã khác như HPG (115 triệu USD), VHM (99 triệu USD), FPT (69 triệu USD) và MSN (63 triệu USD) cũng nằm trong nhóm thu hút dòng vốn lớn.

Nhóm ngân hàng ghi nhận nhiều đại diện đáng chú ý như VCB, STB, SHB và BID, trong khi các cổ phiếu bất động sản như VRE, NVL, KBC hay KDH cũng góp mặt trong danh sách.

Đáng chú ý hơn, SSI Research cho biết Việt Nam đang có khả năng cao được đưa vào danh sách theo dõi trong kỳ đánh giá tháng 6/2026 của MSCI. Đây được xem là bước đệm quan trọng trước khi chính thức nâng hạng lên thị trường mới nổi.

Hiện tại, thị trường chứng khoán Việt Nam đã đáp ứng 10/18 tiêu chí về khả năng tiếp cận của MSCI và đang tiếp tục cải thiện trên các tiêu chí còn lại. Nhiều bước tiến đáng kể đã được ghi nhận, trong đó có việc triển khai hiệu quả cơ chế Non-Prefunding, lộ trình áp dụng đối tác bù trừ trung tâm (CCP) đang đi đúng kế hoạch, cũng như mở rộng công cụ phòng vệ rủi ro thông qua hợp đồng tương lai chỉ số VN30.

Bên cạnh đó, mức độ minh bạch thông tin tiếp tục được cải thiện, thể hiện qua việc gia tăng công bố bằng tiếng Anh từ phía cơ quan quản lý và doanh nghiệp niêm yết. Về giới hạn sở hữu nước ngoài, tỷ lệ thực tế trên HOSE đã tăng từ 41,4% lên 46% trong tháng 4/2026, chủ yếu nhờ các doanh nghiệp vốn hóa lớn mới niêm yết với “room ngoại” 100%.

Nhờ những cải thiện này, 17/18 tiêu chí đánh giá hiện đã tiệm cận mức đáp ứng cơ bản. Thách thức còn lại chủ yếu nằm ở việc tự do hóa thị trường ngoại hối – một tiêu chí phức tạp nhưng không mang tính rào cản tuyệt đối, khi nhiều thị trường mới nổi hiện tại cũng chưa hoàn toàn đáp ứng.

Đáng chú ý, các thảo luận gần đây về việc cho phép ngân hàng thương mại cung cấp các công cụ phòng ngừa rủi ro tỷ giá được xem là tín hiệu tích cực, qua đó củng cố thêm kỳ vọng về một bước tiến quan trọng của thị trường trong thời gian tới.

Trong bối cảnh kỳ đánh giá tháng 6 đang đến gần, những cải thiện đồng bộ về cơ chế, thanh khoản và khả năng tiếp cận được kỳ vọng sẽ tạo nền tảng cho thị trường chứng khoán Việt Nam tiến gần hơn tới một bước ngoặt lớn trên bản đồ tài chính toàn cầu.