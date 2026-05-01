SSI Research cảnh báo nhịp điều chỉnh trong tháng 5, lộ diện 9 cổ phiếu đáng “gom hàng”

Thị trường chứng khoán Việt Nam ghi nhận sự phục hồi mạnh mẽ trong tháng 4, qua đó tạo nền tảng tích cực cho quý II/2026. Sau khi giảm tới 11% trong tháng 3, VN-Index đã có chuỗi 4 tuần tăng điểm liên tiếp, qua đó bật tăng 10,7% trong tháng 4 – mức tăng mạnh nhất kể từ tháng 8/2025.

Đà hồi phục của thị trường được hỗ trợ bởi nhiều yếu tố. Trước hết là xu hướng phục hồi chung của thị trường chứng khoán toàn cầu, khi nhiều chỉ số lớn vượt đỉnh cũ trong bối cảnh căng thẳng giữa Mỹ, Israel và Iran hạ nhiệt.

Bên cạnh đó, thông tin FTSE Russell xác nhận lộ trình nâng hạng Việt Nam lên thị trường mới nổi (có hiệu lực từ tháng 9/2026) đã củng cố niềm tin nhà đầu tư.

Trong báo cáo tháng 5, SSI Research cho rằng kết quả kinh doanh quý I/2026 tiếp tục đóng vai trò nâng đỡ thị trường. Tổng doanh thu toàn thị trường tăng gần 20% so với cùng kỳ, trong khi lợi nhuận ròng tăng hơn 34%.

Động lực chính đến từ nhóm ngân hàng và bất động sản. Đáng chú ý, nhóm tiêu dùng – đặc biệt là bán lẻ và công nghệ bắt đầu ghi nhận sự cải thiện rõ rệt nhờ gia tăng thị phần và nhu cầu thay thế sản phẩm. Một số ngành mang tính chu kỳ như vật liệu xây dựng, dầu khí và điện cũng duy trì kết quả tích cực, phản ánh sức cầu nội địa vẫn ổn định.

Trong thời gian tới, SSI Research cho rằng áp lực lạm phát và chi phí vốn tăng sẽ dần rõ nét hơn, làm gia tăng rủi ro thu hẹp biên lợi nhuận, đặc biệt với các ngành sử dụng đòn bẩy tài chính cao. Ngành ngân hàng có thể đối mặt với áp lực suy giảm biên lãi ròng (NIM) và xu hướng bình thường hóa chất lượng tài sản, trong khi bất động sản vẫn nhạy cảm với diễn biến lãi suất.

Về định giá, tính đến cuối tháng 4/2026, VN-Index đang giao dịch ở mức P/E dự phóng khoảng 13,2 lần, tiệm cận mức trung bình 10 năm (14 lần). Nếu loại trừ nhóm Vingroup, mức định giá chỉ còn khoảng 10,3 lần – cho thấy mặt bằng giá vẫn tương đối hấp dẫn.

Tuy nhiên, tháng 5 thường là giai đoạn thiếu vắng thông tin hỗ trợ. Trong bối cảnh đó, dư nợ cho vay ký quỹ (margin) tăng đáng kể có thể là yếu tố cần theo dõi. Ước tính đến cuối tháng 3/2026, dư nợ margin đạt khoảng 424 nghìn tỷ đồng, tăng 50% so với cùng kỳ. Dù tỷ lệ margin/vốn chủ sở hữu vẫn ở mức kiểm soát (~102%), nhưng tỷ lệ margin trên vốn hóa free-float đã tăng lên 13,4%, cho thấy mức độ sử dụng đòn bẩy đang gia tăng.

SSI Research dự báo tăng trưởng lợi nhuận có thể chững lại trong các quý tới, do ảnh hưởng từ chi phí vốn cao, giá nhiên liệu biến động và nền so sánh cao của năm trước. Điều này có thể hạn chế dư địa tăng của thị trường và khiến biến động gia tăng trong ngắn hạn.

Dù vậy, các nhịp điều chỉnh sâu (nếu xuất hiện) có thể mở ra cơ hội tích lũy cổ phiếu với định giá hấp dẫn cho nhà đầu tư dài hạn. Trong bối cảnh thanh khoản có xu hướng suy giảm trong tháng 5, dòng tiền nhiều khả năng sẽ tìm đến nhóm cổ phiếu vốn hóa trung bình (midcap) có nền tảng cơ bản tốt và triển vọng lợi nhuận rõ ràng.

SSI Research khuyến nghị trong tháng 5 nhà đầu tư tập trung vào các doanh nghiệp có khả năng duy trì tăng trưởng lợi nhuận trong nửa cuối năm 2026, sở hữu bảng cân đối tài chính lành mạnh, cổ tức ổn định hoặc có câu chuyện riêng như thoái vốn, IPO hay tái cấu trúc. Một số cổ phiếu tiêu biểu được nhắc đến gồm HPG, DGW, POW, VCB, FPT, DPR, DCM, TNG và PVT.