VN-Index có khả năng vượt mốc 1.900 điểm, CTCK chỉ ra loạt doanh nghiệp còn dư địa tăng trưởng

Sau nhịp hồi phục hơn 5 tuần liên tiếp, Chứng khoán MB (MBS) nhận định VN-Index có khả năng vượt ngưỡng 1.900 điểm, đây cũng là vùng đỉnh cũ hồi đầu năm 2026, tuy vậy thị trường có thể rơi vào nhịp điều chỉnh trên diện rộng khi dòng tiền đang co cụm ở một vài cổ phiếu riêng lẻ. Về kỹ thuật, vùng hỗ trợ cho nhịp điều chỉnh ở khu vực 1.780 – 1.800 điểm.

MBS cho biết sau mùa báo cáo kết quả kinh doanh quý 1/2026, thị trường đi vào vùng trũng thông tin ở tháng 5, bối cảnh chỉ số đi lên nhưng danh mục đa phần thua lỗ hoặc đang bị bỏ lại phía sau và dòng tiền đứng ngoài đang tạo sự phân kỳ đối với chỉ số.

" Đây không phải là dấu hiệu kết thúc xu hướng tăng mà là nhịp nghỉ cần thiết để tích lũy động năng cho quá trình vượt đỉnh 1.900 điểm trong dài hạn ", báo cáo chỉ rõ.

Bên cạnh đó, MBS cũng đưa ra một số yếu tố cần theo dõi bao gồm diễn biến thất thường từ xung đột Trung Đông và tháng 5 là vùng trũng thông tin ở trong nước, trong khi chứng khoán thế giới đang ở vùng đỉnh mới cũng tiềm ẩn rủi ro điều chỉnh.

Dựa trên những nhận định này, đội ngũ phân tích MBS lựa chọn danh mục cổ phiếu tiêu biểu cho tháng 5 gồm: CTG, VPB, FPT, HPG, MSN, FOX, KBC.

Trong nhóm ngân hàng, Vietinbank (mã: CTG) và VPBank (mã: VPB) đều ghi nhận tăng trưởng khả quan trong quý 1/2026. Với CTG, MBS kỳ vọng xuất hiện lợi nhuận đột biến từ việc thanh lý Vietinbank Tower và nhu cầu gia tăng CAR hàm chứa các câu chuyện bán vốn trong tương lai.

LNTT cả năm của VPB được kỳ vọng tiếp tục được hỗ trợ bởi mức tăng trưởng tín dụng cao giúp bù đắp mức giảm NIM, tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động dịch vụ, thu nợ ngoại bảng và tiết giảm chi phí. Trong khi đó, ROE và chất lượng tài sản kỳ vọng liên tục cải thiện trong giai đoạn 2026-2027.

Tại mảng Công nghệ, dù kết quả kinh doanh của Tập đoàn FPT (mã: FPT) trong quý 1/2026 vẫn đang thể hiện sự khó khăn của mảng CNTT nước ngoài với doanh thu ghi nhận thấp và biên LN có xu hướng thu hẹp, song ở mặt tích cực, tăng trưởng backlog vẫn duy trì tốt đạt 22% so với cùng kỳ. Mặt khác, mảng CNTT trong nước ghi nhận sự cải thiện rõ rệt khi nhà máy AI Factory tại Việt Nam hoạt động hiệu quả, tỷ lệ lấp đầy cao ~70-80% và đã hòa vốn từ T12/2025.

Công ty liên kết của FPT là FPT Telecom (mã: FOX) đã thông qua mục tiêu tăng trưởng cao, doanh thu và LNTT lần lượt 12,8% và 16,9% svck, trong đó nhấn mạnh vai trò của Bộ Công An trong việc kiến thiết nhiều nguồn việc mới trong mảng Viễn Thông, Data Center, Camera an ninh. Trong năm nay doanh nghiệp tiếp tục mở rộng công suất mảng Data Center, hỗ trợ tăng trưởng mới trong bối cảnh tỷ lệ lấp đầy đã đạt mức cao.

MBS cũng đánh giá cao Hòa Phát (mã: HPG) trong nhóm thép khi giá thép phục hồi ngay từ Q1/26 nhờ nhu cầu tiêu thụ tích cực và áp lực từ thép TQ hạ nhiệt.

Nhóm bất động sản với đại diện là Đô thị Kinh Bắc (mã: KBC) cũng được dự báo tăng trưởng mạnh. KBC được chấp thuận đầu tư nhiều dự án KCN và KĐT mới. KĐT Tràng Cát đạt được nhiều bước tiến quan trọng về pháp lý, đã hoàn thiện giấy phép đầu tư và tiền sử dụng đất. KBC đang san lấp và xây dựng cơ sở hạ tầng, dự kiến bán buôn 20 ha trong năm 2026-27.

Đón đầu xu thế thu hút dòng vốn FDI vào lĩnh vực công nghệ cao, KBC mở rộng hợp tác với đối tác FDI mới, gần đây là dự án TT dữ liệu ứng dụng AI (SGI-HCM Campus) có vốn đầu tư khoảng 2 tỷ USD, dự kiến data center 12ha sẽ được đặt tại KCN Tân Phú Trung và hợp tác với CTP Invest Group triển khai 30 ha nhà xưởng tại KCN Tràng Duệ 3. Ngoài ra, KBC vẫn xúc tiến hợp tác với các đối tác công nghệ lớn như Luxshare, LG, Goertek,…..

Cuối cùng, nhóm phân tích dự phóng Tập đoàn Masan (mã: MSN) ghi nhận lợi nhuận ròng tăng trưởng 33% trong năm 2026 với 2 mảng tiếp tục tăng trưởng vượt bậc là WCM (đến từ quy mô mở rộng cửa hàng) và MSR (hưởng lợi lớn từ căng thẳng địa chính trị, giúp cho giá bán tăng mạnh so với cùng kỳ, trong bối cảnh sản lượng bán vẫn tốt). Tuy nhiên, mảng MML ước tính tăng trưởng 1 chữ số do biên LN gộp mảng heo thịt (heo chế biến) có thể ảnh hưởng trong năm nay do giá bán heo hơi không nhiều thuận lợi, giá TACN tăng cao.