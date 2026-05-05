Nhà máy lọc dầu 3 tỷ USD của Việt Nam tồn kho kỷ lục, hơn 9.000 tỷ "lênh đênh trên biển"

Theo BCTC hợp nhất quý 1/2026, CTCP Lọc hóa dầu Bình Sơn (mã BSR) ghi nhận lượng tồn kho cao kỷ lục hơn 21.500 tỷ đồng tính đến ngày 31/3, tăng gần 9.000 tỷ so với đầu năm. Việc chủ động tăng dự trữ tồn kho nhằm ổn định nguồn cung nguyên liệu trong bối cảnh các yếu tố địa chính trị tại khu vực Trung Đông tác động trực tiếp đến chuỗi cung ứng dầu thô toàn cầu.

Ban lãnh đạo BSR cho biết công ty đã kích hoạt tình huống khẩn cấp từ khi xung đột Trung Đông mới nổ ra. Diễn biến thị trường được xây dựng theo nhiều kịch bản, từ vài tuần đến nửa năm. BSR hiện bám sát các kịch bản này và đảm bảo nguồn cung dầu thô để vận hành “công suất rất cao” tới đầu tháng 7.

Đáng chú ý, trong cơ cấu tồn kho của BSR, hàng mua đang đi đường tăng đột biến từ gần 3.800 tỷ đầu năm lên hơn 9.100 tỷ vào cuối quý 1, chiếm hơn 40% tổng giá trị tồn kho. Hàng mua đang đi đường tăng đột biến phần nào phản ánh sự gián đoạn chuỗi cung ứng dầu thô trên toàn cầu thời gian qua.

Về kết quả kinh doanh quý 1, BSR ghi nhận doanh thu quý đầu năm đạt hơn 45.900 tỷ đồng, tăng 44% so với cùng kỳ năm ngoái. Dầu diesel đóng góp gần phân nửa doanh thu với 21.180 tỷ đồng, còn hai sản phẩm xăng không chì RON 95 và RON 92 mang về hơn 16.000 tỷ đồng. Nguồn thu còn lại đến từ nhiên liệu hàng không Jet A-1, khí hóa lỏng, xăng sinh học, dầu hỏa... Đây là các thành phẩm của nhà máy lọc dầu Dung Quất (tỉnh Quảng Ngãi) do BSR quản lý và vận hành.

BSR báo lãi sau thuế quý 1/2026 đạt 8.265 tỷ đồng, gấp hơn 20 lần so với cùng kỳ năm ngoái. Đây là mức lợi nhuận cao nhất tính theo quý trong 4 năm qua. Với kết quả đạt được, BSR đã hoàn thành vượt xa mục tiêu lợi nhuận sau thuế cả năm (2.162 tỷ đồng) được thông qua tại phiên họp Đại hội cổ đông thường niên cuối tháng trước.

Theo gỉải trình từ phía BSR, lãnh đạo công ty cho biết lãi đột biến bởi giá dầu thô tăng mạnh trong quý đầu năm, từ khoảng 67 USD một thùng hồi tháng 1 lên gần 104 USD vào tháng 3. Trong khi đó, giá dầu thô của cùng kỳ năm ngoái đi theo hướng ngược lại, giảm từ 79 USD một thùng xuống 72,6 USD.

BSR là đơn vị quản lý Nhà máy Lọc dầu Dung Quất - nhà máy lọc dầu đầu tiên của Việt Nam, đi vào vận hành thương mại từ năm 2009, với công suất thiết kế khoảng 6,5 triệu tấn dầu thô/năm. Dự án có tổng vốn đầu tư khoảng 3 tỷ USD, hiện đáp ứng khoảng 30% nhu cầu xăng dầu trong nước và thường xuyên vận hành vượt công suất thiết kế để bảo đảm nguồn cung.





