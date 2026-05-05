ACV, Hoàng Anh Gia Lai lãi kỷ lục

Cao nhất lịch sử

Ngày 4/5, Tổng Công ty Cảng Hàng không Việt Nam (mã chứng khoán: ACV) công bố báo cáo tài chính quý I với doanh thu thuần đạt hơn 6.800 tỷ đồng, tăng gần 8% so với cùng kỳ năm trước.

Mảng dịch vụ hàng không như dịch vụ cất hạ cánh, phục vụ mặt đất, phục vụ hành khách, đảm bảo an ninh đóng góp 5.709 tỷ đồng, chiếm khoảng 83% tổng doanh thu. Doanh thu phi hàng không như cho thuê mặt bằng, quảng cáo, cung cấp tiện ích mang về gần 856 tỷ đồng, chiếm khoảng 12%.

Ở chiều ngược lại, doanh thu tài chính giảm 40% xuống còn 150 tỷ đồng, chi phí tài chính giảm 93% về gần 20 tỷ đồng, chủ yếu do yếu tố tỷ giá. Sau khi trừ chi phí, ACV ghi nhận lãi ròng hơn 3.300 tỷ đồng, tăng 7% so với cùng kỳ. Đây là quý có lợi nhuận cao nhất từ trước đến nay của doanh nghiệp.

Tại thời điểm ngày 31/3, tổng tài sản của ACV ở mức hơn 90.570 tỷ đồng, giảm gần 2% so với hồi đầu năm. Trong đó tài sản dở dang ghi nhận hơn 36.460 tỷ đồng. Lượng tài sản dở dang này là chi phí xây dựng cơ bản dở dang, chiếm hơn 40% tổng tài sản của doanh nghiệp.

Đáng chú ý, khoản chi xây dựng sân bay Long Thành tăng không nhiều trong quý I. Tính đến cuối tháng 3, ACV đã đầu tư hơn 35.000 tỷ đồng vào dự án sân bay Long Thành, chỉ tăng khoảng 800 tỷ đồng so với đầu năm - thấp hơn nhiều so với mức tăng gần 12.000 tỷ đồng trong quý IV/2025.

Quý I năm nay, Công ty CP Hoàng Anh Gia Lai (mã chứng khoán: HAG) đạt gần 1.800 tỷ đồng doanh thu thuần, tăng 29% so với cùng kỳ. Mảng trái cây đóng góp phần lớn doanh thu khi mang về hơn 1.300 tỷ đồng, tăng gần 34%. Trong khi đó, mảng chăn nuôi heo tiếp tục thu hẹp và chỉ đạt hơn 15 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ hơn 76 tỷ đồng.

Điểm sáng lớn nhất của HAG trong quý I là hoạt động tài chính. Trong đó, doanh thu tài chính tăng 83%, lên 106 tỷ đồng, chi phí tài chính ghi nhận âm 577 tỷ đồng nhờ được miễn giảm lãi vay tới 750 tỷ đồng. Nhờ đó, HAG lãi ròng hơn 1.100 tỷ đồng, gấp 3,3 lần cùng kỳ và là mức lãi quý cao nhất từ trước tới nay.

Tính đến ngày 31/3, tổng tài sản của HAG đạt hơn 26.200 tỷ đồng. Tổng tiền mặt và tiền gửi đạt 4.800 tỷ đồng. Trong khi đó, tổng nợ vay ngắn hạn và dài hạn của HAG ghi nhận gần 6.800 tỷ đồng, giảm 14% so với cùng kỳ.

Doanh nghiệp có 'núi' tiền mặt

Tổng Công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí (PVFCCo - Phú Mỹ - mã chứng khoán: DPM) đạt doanh thu thuần hơn 5.600 tỷ đồng (tăng gần 37%) và lãi ròng hơn 400 tỷ đồng (tăng hơn 96% so với cùng kỳ năm trước).

Kết quả tích cực đến từ sản lượng tiêu thụ phân bón và hóa chất tăng mạnh, cùng với việc điều chỉnh tăng giá bán bình quân. Doanh nghiệp cũng đẩy mạnh xuất khẩu urê kỹ thuật, tận dụng mặt bằng giá thế giới tăng cao. Với kết quả này, DPM đã thực hiện hơn 60% kế hoạch lợi nhuận sau thuế cả năm sau quý đầu tiên.

Cuối quý I, DPM nắm giữ gần 14.800 tỷ đồng tài sản ngắn hạn, trong đó tiền mặt và tiền gửi lên hơn 9.000 tỷ đồng. Nợ ngắn hạn của DPM ở mức hơn 6.000 tỷ đồng, trong đó một nửa là vay nợ thuê tài chính.

Trong quý I, mảng kinh doanh mủ cao su tiếp tục giữ vai trò chủ lực khi giúp Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam (mã chứng khoán: GVR) mang về 7.400 tỷ đồng, tăng tới 71% so với cùng kỳ và chiếm phần lớn doanh thu.

Cộng với doanh thu từ các lĩnh vực còn lại như bất động sản công nghiệp, chế biến gỗ giúp GVR đạt gần 8.850 tỷ đồng doanh thu trong quý đầu năm, gấp rưỡi so với cùng kỳ. Nhờ đó, lợi nhuận sau thuế đạt 2.513 tỷ đồng, tăng 85% so với quý I/2025 và tương đương 45% kế hoạch lợi nhuận 2026.

Tính đến cuối quý I, GVR đang nắm gần 26.000 tỷ đồng tiền mặt và tiền gửi, trong đó gần 17.000 tỷ đồng gửi có kỳ hạn dưới 12 tháng. So với đầu năm, số tiền gửi này đã tăng thêm gần 2.500 tỷ đồng. Tổng tài sản GVR đạt hơn 87.000 tỷ đồng.