Văn Phú huy động thành công 150 tỷ đồng từ kênh trái phiếu

CTCP Phát triển Bất động sản Văn Phú (MCK: VPI, sàn HoSE) vừa có văn bản công bố thông tin kết quả đợt chào bán trái phiếu gửi đến Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX).

Theo đó, Văn Phú đã phát hành thành công 1.500 trái phiếu mã VPI12601 ra thị trường trong nước vào ngày 23/4/2026. Với mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu, lô trái phiếu có tổng giá trị phát hành 150 tỷ đồng, kỳ hạn 36 tháng, dự kiến đáo hạn ngày 23/4/2029.

Trước đó, Văn Phú đã ban hành Nghị quyết số 1704/NQ-HĐQT phê duyệt phương án chào bán trái phiếu riêng lẻ với tổng mệnh giá tối đa là 150 tỷ đồng.

Theo phương án phát hành trái phiếu đã được HĐQT phê duyệt, Văn Phú sử dụng cổ phiếu VPI thuộc quyền sở hữu của ông Tô Như Toàn- Chủ tịch HĐQT công ty làm tài sản bảo đảm của trái phiếu và công ty cũng đã thông qua giao dịch với các bên liên quan khác (nếu có) đối với trái phiếu.

Về tình hình kinh doanh, theo báo cáo tài chính hợp nhất quý I/2026, Văn Phú ghi nhận doanh thu thuần gần 287,4 tỷ đồng, tăng 15,6% so với cùng kỳ năm ngoái. Trừ đi giá vốn, lợi nhuận gộp đạt hơn 204,3 tỷ đồng, tăng 7%.

Trong kỳ, doanh nghiệp còn thu về hơn 22 tỷ đồng doanh thu từ hoạt động tài chính, giảm 83,6% so với cùng kỳ năm ngoái; khoản thu nhập khác gần 485 triệu đồng, giảm 80%.

Kết quả, sau khấu trừ đi các khoản thuế phí, Văn Phú báo lãi ròng quý I/2026 đạt hơn 26,5 tỷ đồng, giảm 81,4% so với mức lãi ròng 142,2 tỷ đồng của cùng kỳ năm ngoái.

Theo giải trình của Văn Phú, trong quý I/2026, công ty và các công ty con đang tập trung xây dựng hoàn thiện sản phẩm bất động sản tại các dự án để bàn giao cho khách hàng trong các quý tiếp theo và chỉ ghi nhận doanh thu chính từ hoạt động cho thuê các căn hộ dịch vụ tại dự án Oakwood Residence Hanoi và bắt đầu ghi nhận doanh thu từ việc chuyển nhượng các sản phẩm bất động sản tại Khu đô thị Văn Phú tại Hà Nội. Do đó lợi nhuận sau thuế trên báo cáo tài chính hợp nhất quý I/2026 của ông ty giảm mạnh so với cùng kỳ năm 2025.

Năm 2026, Văn Phú lên kế hoạch kinh doanh với doanh thu hợp nhất dự kiến đạt 4.500 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế ước đạt 720 tỷ đồng. Như vậy, kết thúc quý đầu năm 2026, doanh nghiệp mới chỉ hoàn thành được 6,4% kế hoạch doanh thu và 3,7% kế hoạch lợi nhuận đã đề ra.

Tính đến ngày 31/3/2026, tổng tài sản của Văn Phú tăng 4,8% so với đầu năm, lên mức hơn 15.427,6 tỷ đồng. Trong đó, hàng tồn kho ghi nhận hơn 5.954,4 tỷ đồng, chiếm 38,6% tổng tài sản; tài sản dở dang dài hạn hơn 3.022,2 tỷ đồng, chiếm 19,6% tổng tài sản.

Bên kia bảng cân đối kế toán, tổng nợ phải trả đang ở mức hơn 9.874,7 tỷ đồng, tăng 6,7% so với đầu năm. Trong đó, vay và nợ thuê tài chính hơn 6.908,9 tỷ đồng, chiếm 70% tổng nợ.