Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Hai kịch bản cho thị trường bạc tuần mới

Theo Quốc Trọng | 05-05-2026 - 10:12 AM | Thị trường chứng khoán

Hai kịch bản cho thị trường bạc tuần mới

Trong kịch bản 1, nếu giá bạc giảm lại về vùng 71,39 USD/ounce, nhiều khả năng sẽ tiếp tục breakdown xuống vùng 64,3 USD. Còn kịch bản 2, nếu giá vượt qua vùng kháng cự Fibo 77,7 – 79,18 USD và tiến tới vùng 84 USD, xu hướng tăng có thể được củng cố, hướng mục tiêu lên vùng 90 USD.

Báo cáo mới phát hành của Tập đoàn Phú Quý về thị trường bạc cho thấy, giá bạc thế giới tuần qua điều chỉnh nhẹ khi chịu áp lực đồng thời từ giá vàng giảm và lợi suất trái phiếu tăng.

Việc Ngân hàng Dự trữ liên bang Mỹ (FED) giữ nguyên lãi suất và thể hiện lập trường cứng rắn là yếu tố tạo áp lực lên bạc trong ngắn hạn. Tuy nhiên, rủi ro địa chính trị và kỳ vọng nhu cầu trong lĩnh vực công nghiệp vẫn đóng vai trò hỗ trợ, giúp bạc không giảm sâu, mà chủ yếu dao động trong biên độ hẹp.

Theo đó, giá bạc giao ngay giảm 0,45%, giá bạc Comex giao tháng 3/2026 giảm 0,46%, bạc Thượng Hải giao tháng 2/2026 giảm 1,69%.

Tuần này, những dữ liệu kinh tế ảnh hưởng đến giá bạc là dữ liệu bảng lương phi nông nghiệp tháng 4 của Mỹ sẽ đóng vai trò then chốt trong việc định hướng giá bạc ngắn hạn.

Bên cạnh đó, yếu tố địa chính trị tiếp tục chi phối khi Iran đưa ra đề xuất mới nhưng Mỹ vẫn đang cân nhắc, cho thấy căng thẳng chưa hạ nhiệt và duy trì nhu cầu phòng hộ đối với bạc.

Trong bối cảnh này, giá bạc nhiều khả năng sẽ biến động mạnh theo tin tức, thay vì hình thành xu hướng rõ ràng trong ngắn hạn.

Về tồn kho thị trường, theo báo cáo, tồn kho bạc tại Thượng Hải tiếp tục ghi nhận mức tăng mạnh hơn 116 tấn so với tuần trước và đã tăng khoảng 73 tấn so với dữ liệu cuối năm 2025. Cùng với đó, tồn kho bạc tại Comex cũng ghi nhận mức giảm hơn 19 tấn so với tuần trước đó.

“Dữ liệu đang cho thấy sự dịch chuyển dòng chảy bạc vật chất giữa các khu vực, khi nguồn cung có xu hướng rời khỏi thị trường phương Tây và được hấp thụ tại Trung Quốc”, chuyên gia Tập đoàn Phú Quý nhận định.

(Nguồn: Tập đoàn Phú Quý)

Báo cáo của Phú Quý nhận định, giá bạc Comex vẫn đang trong một xu hướng giảm, cuối tuần trước Bạc có một nhịp tăng nhẹ hồi về vùng Fibo 50% của sóng giảm trước đó và hiện tại giá đã phản ứng tại vùng này và có dấu hiệu tiếp tục giảm trở lại.

Trên cơ sở đó, Phú Quý đưa ra 2 kịch bản cho giá bạc trong tuần mới, cụ thể:

Kịch bản 1, nếu giá bạc giảm lại về vùng 71,39 USD/ounce, nhiều khả năng sẽ tiếp tục breakdown xuống vùng 64,3 USD.

Kịch bản 2, nếu giá vượt qua vùng kháng cự Fibo 77,7 – 79,18 USD và tiến tới vùng 84 USD, xu hướng tăng có thể được củng cố, hướng mục tiêu lên vùng 90 USD.

Tại thị trường trong nước, tuần qua, giá bạc tại Phú Quý giảm nhẹ và giao dịch quanh mức 78 triệu đồng/lượng. Phiên giao dịch ngày 4/5, giá bạc thỏi bán ra giao dịch dưới mốc 79 triệu đồng/kg, bạc miếng 1 lượng bán ra 2,919 triệu đồng/lượng.

Theo Quốc Trọng

Thị trường Tài chính Tiền tệ

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Nhà đầu tư khó kiếm lời, tự doanh cũng đau đầu, CTCK lại bội thu nhờ cho vay

Nhà đầu tư khó kiếm lời, tự doanh cũng đau đầu, CTCK lại bội thu nhờ cho vay Nổi bật

Quỹ vàng lớn nhất thế giới đã bán tới 35 tấn vàng chỉ trong 4 tháng đầu năm

Quỹ vàng lớn nhất thế giới đã bán tới 35 tấn vàng chỉ trong 4 tháng đầu năm Nổi bật

Petrolimex bất ngờ đem 6.400 tỷ đầu tư chứng khoán

Petrolimex bất ngờ đem 6.400 tỷ đầu tư chứng khoán

09:47 , 05/05/2026
Dabaco (DBC) lãi 374 tỷ đồng quý 1, hoàn thành 1/3 kế hoạch cả năm

Dabaco (DBC) lãi 374 tỷ đồng quý 1, hoàn thành 1/3 kế hoạch cả năm

08:29 , 05/05/2026
Tập đoàn VNG hé lộ con số gây bất ngờ về Zalo và Zalopay

Tập đoàn VNG hé lộ con số gây bất ngờ về Zalo và Zalopay

00:20 , 05/05/2026
Chứng khoán bước vào tháng có xác suất tăng điểm cao, nhóm cổ phiếu nào cơ hội hút tiền?

Chứng khoán bước vào tháng có xác suất tăng điểm cao, nhóm cổ phiếu nào cơ hội hút tiền?

00:10 , 05/05/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên