Hai kịch bản cho thị trường bạc tuần mới

Báo cáo mới phát hành của Tập đoàn Phú Quý về thị trường bạc cho thấy, giá bạc thế giới tuần qua điều chỉnh nhẹ khi chịu áp lực đồng thời từ giá vàng giảm và lợi suất trái phiếu tăng.



Việc Ngân hàng Dự trữ liên bang Mỹ (FED) giữ nguyên lãi suất và thể hiện lập trường cứng rắn là yếu tố tạo áp lực lên bạc trong ngắn hạn. Tuy nhiên, rủi ro địa chính trị và kỳ vọng nhu cầu trong lĩnh vực công nghiệp vẫn đóng vai trò hỗ trợ, giúp bạc không giảm sâu, mà chủ yếu dao động trong biên độ hẹp.

Theo đó, giá bạc giao ngay giảm 0,45%, giá bạc Comex giao tháng 3/2026 giảm 0,46%, bạc Thượng Hải giao tháng 2/2026 giảm 1,69%.

Tuần này, những dữ liệu kinh tế ảnh hưởng đến giá bạc là dữ liệu bảng lương phi nông nghiệp tháng 4 của Mỹ sẽ đóng vai trò then chốt trong việc định hướng giá bạc ngắn hạn.

Bên cạnh đó, yếu tố địa chính trị tiếp tục chi phối khi Iran đưa ra đề xuất mới nhưng Mỹ vẫn đang cân nhắc, cho thấy căng thẳng chưa hạ nhiệt và duy trì nhu cầu phòng hộ đối với bạc.

Trong bối cảnh này, giá bạc nhiều khả năng sẽ biến động mạnh theo tin tức, thay vì hình thành xu hướng rõ ràng trong ngắn hạn.

Về tồn kho thị trường, theo báo cáo, tồn kho bạc tại Thượng Hải tiếp tục ghi nhận mức tăng mạnh hơn 116 tấn so với tuần trước và đã tăng khoảng 73 tấn so với dữ liệu cuối năm 2025. Cùng với đó, tồn kho bạc tại Comex cũng ghi nhận mức giảm hơn 19 tấn so với tuần trước đó.

“Dữ liệu đang cho thấy sự dịch chuyển dòng chảy bạc vật chất giữa các khu vực, khi nguồn cung có xu hướng rời khỏi thị trường phương Tây và được hấp thụ tại Trung Quốc”, chuyên gia Tập đoàn Phú Quý nhận định.

Báo cáo của Phú Quý nhận định, giá bạc Comex vẫn đang trong một xu hướng giảm, cuối tuần trước Bạc có một nhịp tăng nhẹ hồi về vùng Fibo 50% của sóng giảm trước đó và hiện tại giá đã phản ứng tại vùng này và có dấu hiệu tiếp tục giảm trở lại.

Trên cơ sở đó, Phú Quý đưa ra 2 kịch bản cho giá bạc trong tuần mới, cụ thể:

Kịch bản 1, nếu giá bạc giảm lại về vùng 71,39 USD/ounce, nhiều khả năng sẽ tiếp tục breakdown xuống vùng 64,3 USD.

Kịch bản 2, nếu giá vượt qua vùng kháng cự Fibo 77,7 – 79,18 USD và tiến tới vùng 84 USD, xu hướng tăng có thể được củng cố, hướng mục tiêu lên vùng 90 USD.

Tại thị trường trong nước, tuần qua, giá bạc tại Phú Quý giảm nhẹ và giao dịch quanh mức 78 triệu đồng/lượng. Phiên giao dịch ngày 4/5, giá bạc thỏi bán ra giao dịch dưới mốc 79 triệu đồng/kg, bạc miếng 1 lượng bán ra 2,919 triệu đồng/lượng.