Dabaco (DBC) lãi 374 tỷ đồng quý 1, hoàn thành 1/3 kế hoạch cả năm

CTCP Tập đoàn Dabaco Việt Nam (mã DBC) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý 1/2026 với doanh thu đạt 4.307 tỷ đồng tăng 14,8% so với cùng kỳ năm trước. Sau khi trừ chi phí, Dabaco lãi sau thuế 374 tỷ đồng, qua đó hoàn thành 1/3 kế hoạch cả năm đề ra chỉ sau 1 quý.

Năm 2026, Dabaco tiếp tục theo đuổi chiến lược hoàn thiện chuỗi giá trị 3F+ (Feed – Farm – Food – Future), đồng thời đẩy mạnh chuyển đổi số, chuyển đổi xanh và phát triển bền vững. Doanh nghiệp đặt kế hoạch doanh thu hợp nhất (bao gồm nội bộ) đạt 29.311 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế dự kiến 1.117 tỷ đồng.

Theo giải trình từ phía Dabaco, trong quý 1/2026, mặc dù sản lượng tiêu thụ thức ăn chăn nuôi tăng nhưng do của cơ cấu tiêu thụ các sản phẩm thức ăn chăn nuôi thay đổi. Giá nguyên liệu và tỷ giá ngoại tệ tăng so với cùng kỳ năm trước, dẫn đến lợi nhuận của khối thức ăn chăn nuôi giảm so với cùng kỳ năm trước.

Trong quý đầu năm, giá lợn hơi thấp hơn cùng kỳ năm trước dẫn đến lợi nhuận của các công ty chăn nuôi lợn giảm. Tuy nhiên, doanh thu và lợi nhuận của các công ty chăn nuôi gà thuộc tập đoàn đều tăng so với cùng kỳ năm trước. Bên cạnh đó, Dabaco đã tổ chức khánh thành và đưa Nhà máy dầu giai đoạn 2 vào hoạt động, góp phần tăng doanh thu và lợi nhuận của công ty.

Tính đến ngày 31/3/2026, tổng tài sản của Dabaco đạt gần 15.700 tỷ đồng, giảm nhẹ gần 2% so với đầu năm. Số dư tiền, tương đương tiền và tiền gửi ở mức gần 2.300 tỷ đồng, chiếm khoảng 15% tổng tài sản. Đáng chú ý, chi phí xây dựng cơ bản dở dang đã thu hẹp hơn một nửa, xuống 852 tỷ đồng, sau khi dự án Nhà máy ép dầu giai đoạn 2 được hoàn thành và đưa vào khai thác.

Dự án nhà máy ép dầu thực vật giai đoạn 2 di vào hoạt động góp phần giúp Dabaco giảm rủi ro biến động giá nguyên liệu, tối ưu nguồn cung đầu vào cho mảng chăn nuôi – TACN trong bối cảnh Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp Liên Hợp Quốc (FAO) dự báo sản lượng ngũ cốc toàn cầu niên vụ 2025/26 đạt xấp xỉ 3,0 tỷ tấn, nguồn cung duy trì dồi dào, qua đó hỗ trợ cải thiện biên lợi nhuận toàn chuỗi trong giai đoạn 2026.

Trong giai đoạn tới, Dabaco tiếp tục đẩy mạnh đầu tư vào các dự án chăn nuôi công nghệ cao như: Khu chăn nuôi tại Đông Triều (Quảng Ninh) với tổng mức đầu tư; Trang trại tại Kim Sơn (Lào Cai); Trung tâm R&D công nghệ cao gắn với sản xuất vaccine tại Lạc Vệ (8ha),… Các dự án được kỳ vọng sẽ góp phần thúc đẩy quy mô, năng cao chất lượng mảng chăn nuôi qua đó góp phần cải thiện biên lợi nhuận cho tập đoàn.

Bên cạnh đó, Dabaco cũng mở rộng sang hạ tầng, logistics và bất động sản với loạt dự án nổi bật như: Cụm công nghiệp Lạc Vệ (45ha); Cảng cạn Tân Chi (8ha); Tòa nhà thương mại – văn phòng – chung cư Dabaco Lý Thái Tổ; Dự án Khu đô thị Dabaco Vạn An hoàn vốn khai thác quyền sử dụng đất hoàn trả phí đầu tư xây dựng tuyến đường H2 (13,89ha), Dự án Khu đô thị Dabaco Vạn An hoàn vốn dự án BT công viên hồ điều hòa Văn Miếu thành phố Bắc Ninh.

Hướng đi này của Dabaco nhằm đa dạng hóa nguồn thu, giảm phụ thuộc vào chu kỳ ngành chăn nuôi. Đồng thời, nắm bắt xu hướng phục hồi của ngành bất động sản và sự phát triển của địa phương. Các dự án đều nằm tại vị trí đắc địa ở Bắc Ninh, nơi có nhu cầu cao về nhà ở cho chuyên gia và người lao động. Dù bất động sản là mảng bổ trợ, các dự án được kỳ vọng sẽ bổ sung thêm dòng tiền cho Dabaco bên cạnh mảng kinh doanh cốt lõi là chăn nuôi.