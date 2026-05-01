MBS: Dòng tiền sau kỳ nghỉ lễ chưa sẵn sàng "mạo hiểm", một nhịp nghỉ ngơi là cần thiết

Tại báo cáo mới nhất, Chứng khoán MB (MBS) đánh giá rằng chuỗi tăng điểm 6 tuần liên tiếp đã giúp VN-Index hoàn tất một chuyến “khứ hồi” ấn tượng kể từ khi xung đột Trung Đông bùng nổ. Trong 2 tuần vừa qua, chỉ số đã tiến sát ngưỡng đỉnh lịch sử quanh 1.900 điểm.

Tuy nhiên, bức tranh nội tại thị trường lại cho thấy sự phân hóa rõ nét. Trong bối cảnh dòng tiền bị hút vào chỉ một số ít nhóm cổ phiếu trụ, thanh khoản toàn thị trường hầu như không tăng dù chỉ số hồi phục 180 điểm trong tháng 4 vừa qua.

Theo thống kê, thanh khoản toàn thị trường tháng 4 chỉ còn 26.300 tỷ đồng, mức thấp nhất kể từ đầu năm (theo tháng). Trong chuỗi tăng 6 tuần vừa qua, thanh khoản bình quân toàn thị trường chỉ đạt 25.800 tỷ đồng, thấp hơn tuần tạo đáy 28.600 tỷ đồng.

Dòng tiền sau kỳ nghỉ lễ ít có động lực để "mạo hiểm"﻿

MBS cho rằng dòng tiền lớn vẫn chưa nhập cuộc, đồng thời dự báo xu hướng dòng tiền nhiều khả năng sẽ tiếp tục ở mức thấp hoặc giảm thêm khi thị trường quay lại giao dịch sau kỳ nghỉ lễ dài ngày và phải mất thêm 1 tuần nữa mới rõ xu hướng.

Nhóm phân tích cho biết thêm, trong bối cảnh thị trường đang thiếu vắng thông tin hỗ trợ, thanh khoản thị trường khả năng vẫn ở mức thấp trong các phiên tăng nhưng sẽ tăng ở các phiên điều chỉnh.

Mùa báo cáo kết quả kinh doanh quý 1/2026 cũng như ĐHCĐ gần như đã ở giai đoạn cuối mà không tạo được hiệu ứng đáng kể, dòng tiền sau kỳ nghỉ lễ càng ít có động lực để mạo hiểm, nhất là khi chỉ số VN-Index đang ở vùng đỉnh cũ và ít cơ hội ở nhóm cổ phiếu thị trường. Một số nhóm cổ phiếu có khả năng giữ chân dòng tiền như: Vingroup, Xây dựng & VLXD, BĐS dân cư, Ngân hàng,…

Về kỹ thuật, sau 6 tuần tăng liên tiếp, chỉ số VN-Index đã đi vào vùng đỉnh lịch sử quanh 1.900 điểm. Việc thanh khoản không tăng hoặc độ rộng thị trường cho thấy mức tăng ở cổ phiếu không theo kịch mức tăng ở chỉ số có thể là yếu tố kiềm chế đối với triển vọng phục hồi của thị trường.

Bên cạnh đó, việc thiếu vắng sự lan tỏa sang các nhóm dẫn dắt truyền thống như Ngân hàng, Chứng khoán hay Thép là một hạn chế lớn. MBS tiếp tục dự báo một kịch bản rung lắc hoặc điều chỉnh kỹ thuật là cần thiết để dòng tiền thực hiện "áp lực chốt lời cơ cấu" từ nhóm Vingroup sang các nhóm ngành khác. Đây không phải là dấu hiệu kết thúc xu hướng mà là nhịp nghỉ cần thiết để tích lũy động năng cho quá trình vượt đỉnh 1.900 điểm trong dài hạn.

Đối với chiến lược giao dịch, trước sự thận trọng của dòng tiền, đội ngũ phân tích MBS khuyến nghị nhà đầu tư nên giữ vị thế quan sát chủ đạo.

" Thị trường đang bước vào "vùng trũng" thông tin sau mùa ĐHCĐ, và trở nên nhạy cảm hơn với các số liệu kinh tế thực. Áp lực lạm phát đang trở thành rào cản lớn nhất cho mọi kỳ vọng nới lỏng chính sách tiền tệ trong ngắn hạn.

Việc tập trung vào các cổ phiếu có nội lực tăng trưởng riêng lẻ thay vì đặt cược vào chỉ số chung sẽ là chìa khóa để bảo vệ thành quả trong giai đoạn "xanh vỏ đỏ lòng" này. Sự thận trọng tại vùng 1.900 điểm là cần thiết để chờ đợi một xác nhận rõ ràng hơn về xu hướng vào tháng 5 ", báo cáo nêu rõ.