Lợi nhuận quý 1 tăng đột biến, cổ phiếu “trùm” bất động sản KCN "bốc đầu"

Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam (mã: GVR) vừa công bố báo cáo tài chính quý 1/2026 với doanh thu thuần đạt hơn 8.845 tỷ đồng, tăng 56% so với cùng kỳ năm ngoái.

Về cơ cấu, mảng sản xuất và kinh doanh mủ cao su chiếm tỷ trọng lớn nhất 84% trong tổng doanh thu, mang về hơn 7.411 tỷ đồng, tăng 72% so với cùng kỳ. Mảng kinh doanh BĐS, cơ sở hạ tầng sụt giảm 19% so với cùng kỳ còn mang lại 204 tỷ đồng.

Khấu trừ chi phí vốn, lợi nhuận gộp ghi nhận 2.337 tỷ đồng, tăng 43% so với thực hiện cùng kỳ năm ngoái. Biên lãi gộp co hẹp lại 26%.

Trong kỳ, doanh thu hoạt động tài chính mang lại gần 260 tỷ đồng, tăng 10%. Ngược chiều, chi phí tài chính giảm 32% so với cùng kỳ, còn 58 tỷ đồng. Các khoản chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp lần lượt tăng mạnh 24% và 26%.

Đáng chú ý, công ty ghi nhận khoản thu nhập khác tăng mạnh, gấp 3 lần cùng kỳ 2025, ghi nhận 1.134 tỷ đồng. Trong đó, thu từ cây cao su thanh lý, gãy đồ mang về hơn 700 tỷ đồng, và thu từ tiền bồi thường gần 380 tỷ đồng.

Kết quả, lợi nhuận sau thuế GVR đạt 2.513 tỷ đồng, tăng trưởng 85% so với cùng kỳ và cũng là mức lãi cao nhất trong vòng 21 quý, kể từ quý 4/2020.

Diễn biến kinh doanh tích cực giúp GVR thực hiện 45% kế hoạch lợi nhuận cả năm chỉ sau quý đầu tiên. Theo kế hoạch được giao, tổng doanh thu và thu nhập khác năm nay dự kiến gần 33.800 tỷ đồng, tăng 4,2% so với năm trước; lợi nhuận sau thuế 5.560 tỷ đồng, giảm 7,3%.

Tại ngày 31/3/2026, tổng tài sản GVR ghi nhận 87.179 tỷ đồng, tăng nhẹ 1% so với hồi đầu năm. Công ty đang nắm gần 25.900 tỷ đồng lượng tiền, tương đương tiền và tiền gửi, trong đó có gần 17.000 tỷ đồng gửi có kỳ hạn dưới 12 tháng. LNST chưa phân phối đạt hơn 9.422 tỷ đồng.

Trên thị trường, cổ phiếu GVR trải qua phiên giao dịch 4/5 đầy khởi sắc khi "nhuộm sắc tím", thị giá bật tăng hết biên độ lên mức 36.050 đồng/cp. ﻿Vốn hoá nhờ đó tăng vượt mốc 144.000 tỷ đồng.