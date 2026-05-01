Quỹ vàng lớn nhất thế giới đã bán tới 35 tấn vàng chỉ trong 4 tháng đầu năm

Theo cập nhật từ Muavangbac.vn, quỹ vàng lớn nhất thế giới SPDR Gold Trust còn nắm giữ chưa tới 1.036 tấn vàng vào thời điểm cuối tháng 4/2026. Con số này giảm gần 12 tấn so với thời điểm cuối tháng 3 trước đó và nối dài chuỗi giảm 2 tháng liên tiếp.

Tổng cộng sau 4 tháng đầu năm, quỹ vàng đã bán ròng 35 tấn vàng. Đây cũng là mức nắm giữ thấp nhất trong vòng 7 tháng (tính theo con số vào cuối mỗi tháng), kể từ tháng 9/2025.

Gần nhất, SPDR Gold Trust đã có chuỗi bán ròng lên 9 phiên liên tiếp. Động thái này ghi nhận trong bối cảnh giá vàng thế giới biến động khó lường. Hiện, trên thị trường quốc tế, giá vàng giao ngay giảm 36 USD/ounce so với cuối tuần trước, dao động quanh mốc 4.578 USD/ounce.

Tính chung trong tháng 4, giá vàng giao ngay đã giảm hơn 1%. Mặc dù là công cụ phòng ngừa lạm phát và bất ổn, nhưng lãi suất cao có xu hướng làm giảm sức hấp dẫn của vàng so với các tài sản sinh lời khác. Việc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) giữ nguyên lãi suất cơ bản ở mức 3,5% – 3,75% đã khiến giá vàng giảm xuống mức thấp nhất trong vòng một tháng.

Bên cạnh áp lực từ Fed, thị trường vàng còn chịu tác động từ nỗi lo lạm phát khi giá dầu thế giới vượt ngưỡng 100 USD/thùng do cuộc xung đột tại Trung Đông. Ngoài ra, những số liệu khác như báo cáo việc làm của ADP, số liệu về thất nghiệp … cũng là tiền đề quan trọng, giúp thị trường dự đoán sớm về sức mạnh của thị trường lao động.

Các nhà phân tích tại Citibank nhận định áp lực bán vàng có thể vẫn duy trì mạnh trong ngắn hạn do những bất ổn tại Trung Đông. Tuy nhiên, họ cũng kỳ vọng kim loại quý này sẽ lấy lại vai trò là tài sản trú ẩn an toàn trong trung và dài hạn. Citi giữ nguyên mục tiêu giá vàng ở mức 4.300 USD/ounce trong 3 tháng tới và có thể đạt 5.000 USD/ounce trong khoảng 6 -12 tháng tới.

Trong báo cáo mới nhất về kim loại quý, Bart Melek, Trưởng bộ phận Chiến lược Hàng hóa tại TD Securities cho biết vàng đang gặp khó khăn vì cú sốc nguồn cung dầu mỏ - do xung đột ở Trung Đông gây ra - đang đẩy nỗi lo lạm phát lên cao và buộc các ngân hàng trung ương phải có lập trường cứng rắn hơn về chính sách tiền tệ.

“Có nguy cơ chính sách sẽ vẫn tương đối hạn chế, dẫn đến lãi suất thực cao và chi phí cơ hội cao khi nắm giữ vàng. Đây có lẽ là lý do tại sao nhu cầu từ các nhà đầu tư tổ chức, quỹ ETF và ngân hàng trung ương lại yếu kể từ khi chiến tranh bắt đầu”, ông nói.

Tuy nhiên, Melek vẫn lạc quan về vàng trong dài hạn và duy trì quan điểm rằng giá vàng sẽ kết thúc năm ở mức trên 5.000 USD/ounce.

Ông Daniel Pavilonis, môi giới hàng hóa cấp cao tại RJO Futures, thì cho rằng xu hướng tăng của vàng vẫn có thể được duy trì. Theo ông, nếu kịch bản tích cực xảy ra trong quan hệ Mỹ - Iran, giá vàng có thể nhanh chóng tiến gần mốc 5.000 USD/ounce.