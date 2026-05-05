Cổ phiếu Novaland (mã: NVL) tiếp tục bị bán tháo mạnh trong phiên 5/5, có thời điểm giảm kịch sàn trắng bên mua với dư bán lên đến hàng chục triệu đơn vị.

Diễn biến này đánh dấu phiên giảm kịch sàn thứ hai liên tiếp của cổ phiếu bất động sản này. Trong phiên 4/5, NVL đóng cửa tại mức giá sàn 19.100 đồng/cp, khớp lệnh hơn 35 triệu đơn vị và còn dư bán sàn gần 23 triệu cổ phiếu.

“Chuyện gì đang xảy ra với Novaland? ” có lẽ là câu hỏi chung của đa số cổ đông NVL khi chứng kiến cổ phiếu giảm sàn phiên thứ hai liên tiếp.

Đáng nói, cú rơi mạnh này xuất hiện ngay sau khi NVL vừa trải qua một nhịp tăng kéo dài và đầy hưng phấn. Từ vùng khoảng 10.000 đồng/cp hồi giữa tháng 3, cổ phiếu này đã tăng một mạch lên 20.500 đồng/cp khi kết phiên 29/4, tương đương mức giá cao nhất kể từ giữa tháng 9/2023.

﻿Thông thường, sau một chuỗi tăng nóng, việc cổ phiếu xuất hiện áp lực chốt lời là điều dễ hiểu. Nhà đầu tư ngắn hạn hiện thực hóa lợi nhuận, dòng tiền đầu cơ rút ra, giá cổ phiếu điều chỉnh để cân bằng lại kỳ vọng. Tuy nhiên, điều khiến nhiều nhà đầu tư hoang mang ở NVL không chỉ nằm ở việc cổ phiếu giảm, mà là cách cổ phiếu giảm: giảm kịch sàn liên tiếp, thanh khoản bùng nổ, hàng chục triệu đơn vị chất bán giá sàn và bên mua gần như lép vế hoàn toàn.

Sự bất thường này càng gây chú ý khi Novaland vừa công bố bức tranh kinh doanh quý I/2026 có nhiều điểm khởi sắc.

Cụ thể, doanh nghiệp ghi nhận doanh thu thuần hợp nhất 3.587 tỷ đồng, gấp đôi cùng kỳ năm trước và xác lập mức cao nhất trong 5 quý gần đây. Trong khi đó, lợi nhuận sau thuế đạt khoảng 860 tỷ đồng, đảo chiều rõ rệt so với khoản lỗ 476 tỷ đồng cùng kỳ năm trước. Động lực chính đến từ hoạt động chuyển nhượng bất động sản tại các dự án như Sunrise Riverside, Aqua City, NovaWorld Phan Thiết và NovaWorld Hồ Tràm. ﻿

Bên cạnh đó, Novaland vừa có sự thay đổi nhân sự cấp cao khi HĐQT bầu ông Bùi Cao Nhật Quân giữ chức Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2026–2031, thay cho ông Bùi Thành Nhơn. Đồng thời, doanh nghiệp cũng thành lập Ủy ban Chiến lược - ESG do ông Bùi Thành Nhơn làm Chủ tịch.

Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên mới đây, Novaland khẳng định đã vượt qua giai đoạn khó khăn nhất và đang từng bước chuyển mình từ giai đoạn phục hồi sang chu kỳ phát triển bền vững, với mục tiêu đảm bảo quyền lợi cho cổ đông, khách hàng và các bên liên quan.

Trong năm 2026, doanh nghiệp đặt kế hoạch doanh thu thuần kỷ lục 22.715 tỷ đồng, gấp 3,2 lần so với năm 2025, trong khi lợi nhuận sau thuế dự kiến đạt 1.852 tỷ đồng, tương đương năm trước. Sau quý đầu năm, Novaland đã hoàn thành khoảng 16% kế hoạch doanh thu và 46% mục tiêu lợi nhuận cả năm.

Theo kế hoạch vận hành đã được thông qua, trong năm 2026, tập đoàn tập trung vào việc bàn giao hơn 2.600 sản phẩm và thực hiện cấp hơn 4.300 sổ hồng tại các dự án.

Các nguồn lực từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của năm 2025 cũng được giữ lại để tập trung cho các kế hoạch phục hồi hoạt động kinh doanh. Các hoạt động quản trị và điều chỉnh cấu trúc vốn này là cơ sở để doanh nghiệp thực hiện các cam kết về tiến độ dự án với khách hàng và cổ đông trong nhiệm kỳ mới.