Hóa chất Đức Giang báo lãi giảm 49% quý đầu năm

Theo Hà Ly | 05-05-2026 - 10:51 AM | Thị trường chứng khoán

Hóa chất Đức Giang báo lợi nhuận sau thuế quý I/2026 đạt 430 tỷ đồng, giảm 49% so với cùng kỳ năm trước.

Công ty CP Tập đoàn Hóa chất Đức Giang (MCK: DGC, sàn HoSE) vừa công bố BCTC quý I/2026 với lợi nhuận sau thuế 430 tỷ đồng, giảm 49% so với cùng kỳ năm trước.

Doanh thu thuần này kỳ này ghi nhận hơn 2.100 tỷ đồng, giảm 24% so với cùng kỳ. Trừ đi giá vốn, lợi nhuận gộp giảm tới 50% về còn 489 tỷ đồng.

Doanh thu giảm trong khi công ty còn phải chịu áp lực từ chi phí quản lý doanh nghiệp tăng 24% lên mức 51 tỷ đồng.

Điểm sáng hiếm hoi là doanh thu tài chính tăng nhẹ 5% lên mức 172 tỷ đồng, chủ yếu nhờ lãi tiền gửi ngân hàng.

Giải trình về việc lợi nhuận sụt giảm mạnh, DGC cho biết chi phí nguyên vật liệu đầu vào trong quý I tăng mạnh, đặc biệt là giá lưu huỳnh cao gấp 3 lần cùng kỳ, kèm theo đà tăng của giá điện, than cốc và Amoniac. Bên cạnh đó, việc Khai trường 25 phải tạm dừng hoạt động để phục vụ công tác điều tra buộc DGC phải sử dụng toàn bộ quặng nhập khẩu và mua ngoài, khiến giá vốn mặt hàng phốt pho vàng tăng mạnh.

Tính đến cuối tháng 3/2026, tổng tài sản của DGC đạt hơn 18.000 tỷ đồng, trong đó tiền và tiền gửi ngân hàng chiếm tới 62% (tương đương hơn 11.200 tỷ đồng). Lượng tiền mặt dồi dào này giúp mang về hơn 148 tỷ đồng lãi tiền gửi trong quý 1, hỗ trợ đáng kể cho lợi nhuận.

Hàng tồn kho tăng nhẹ lên mức gần 1.800 tỷ đồng. Đáng chú ý, chi phí xây dựng cơ bản dở dang tăng 28% lên hơn 1.000 tỷ đồng, chủ yếu từ Dự án nhà máy hóa chất Nghi Sơn.

Về nguồn vốn, nợ phải trả giảm mạnh 46% xuống còn gần 2.300 tỷ đồng.

Trong diễn biến khác, DGC vừa có giải trình biện pháp và lộ trình khắc phục tình trạng chứng khoán bị cảnh báo.

Trước đó, cổ phiếu DGC của Hóa chất Đức Giang bị Sở giao dịch Chứng khoán TP.HCM đưa vào diện cảnh báo do nộp chậm báo cáo tài chính năm 2025 đã kiểm toán quá 15 ngày so với thời hạn quy định.

Về việc này, DGC cho biết, công ty đang tiến hành các thủ tục để lựa chọn lại đơn vị thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025 tại Đại hội đồng cổ đông bất thường diễn ra vào ngày 08/05/2026.

Ngay sau khi lựa chọn được đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025, Công ty sẽ tiến hành ngay việc kiểm toán và công bố thông tin đầy đủ sau khi hoàn thành. Việc này dự kiến sẽ được thực hiện ngay trong Quý II/2026.

Trước đó, Chủ tịch Đào Hữu Huyền và Phó Chủ tịch (con trai ông Huyền) là Đào Hữu Duy Anh cùng 12 bị can khác bị khởi tố trong vụ án "Gây ô nhiễm môi trường; Vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên; Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng", xảy ra tại Hóa chất Đức Giang và các đơn vị liên quan.

Nhà đầu tư khó kiếm lời, tự doanh cũng đau đầu, CTCK lại bội thu nhờ cho vay

Quỹ vàng lớn nhất thế giới đã bán tới 35 tấn vàng chỉ trong 4 tháng đầu năm

Chuyện gì đang xảy ra với Novaland

F88 chốt ngày chi gần 477 tỷ đồng trả cổ tức

Hai kịch bản cho thị trường bạc tuần mới

Đằng sau con số 6.400 tỷ xuất hiện trên BCTC của Petrolimex thực sự là gì?

