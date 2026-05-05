Đằng sau con số 6.400 tỷ xuất hiện trên BCTC của Petrolimex thực sự là gì?

Theo BCTC hợp nhất quý 1/2026 mới công bố, Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex – mã PLX) bất ngờ phát sinh khoản chứng khoán kinh doanh có giá trị lên đến hơn 6.400 tỷ đồng tính đến cuối tháng 3, trong khi đầu năm chỉ 6,6 tỷ đồng. Tập đoàn trích lập dự phòng 1,9 tỷ đồng tại thời điểm cuối quý 1.

Theo thông tin từ phía Petrolimex, đây là khoản chứng chỉ tiền gửi, trái phiếu. Khoản mục này được chuyển dịch từ tiền gửi ngắn hạn, không phải phát sinh mới.

Về kết quả kinh doanh quý 1/2026, Petrolimex ghi nhận doanh thu thuần đạt gần 98.700 tỷ đồng, tăng hơn 45% so với cùng kỳ năm ngoái và là mức cao nhất trong vòng 13 năm, kể từ quý 2/2013.

Tuy nhiên, giá vốn cũng tăng mạnh khiến lợi nhuận gộp gần như đi ngang so với cùng kỳ ở mức 3.700 tỷ đồng. Sau khi trừ các chi phí, Petrolimex lỗ hơn 662 tỷ đồng trong quý 1/2026, trong khi cùng kỳ năm ngoái lãi gần 211 tỷ đồng. Đây là mức lợi nhuận thấp nhất kể từ quý 1/2020.

Trước đó, chia sẻ tại ĐHCĐ thường niên 2026 ngày 24/4, Tổng Giám đốc Petrolimex Lưu Văn Tuyển cho biết tập đoàn có khả năng lỗ 1.000 tỷ đồng từ mặt hàng xăng dầu﻿ trong quý đầu năm. Nguyên nhân do biến động bất thường trên thị trường nhiên liệu thế giới sau khi xung đột tại Trung Đông gia tăng từ cuối tháng 2.

Theo lãnh đạo Petrolimex, giá xăng dầu thành phẩm thế giới biến động "chưa từng thấy trong lịch sử", trong đó có những ngày tăng giảm từ 20-50 USD/thùng. Điển hình, giá dầu diesel có thời điểm vọt lên 292 USD một thùng vào tháng 3 (tăng gần 4 lần so với tháng 2) nhưng sau đó lại giảm sâu xuống còn khoảng 140 USD vào tháng 4.

Trong khi đó, các khoản phụ phí nhập khẩu đã chạm mức 30 - 37 USD một thùng. Đây là con số chưa từng có trong lịch sử, song lại chưa được phản ánh đầy đủ vào giá bán lẻ giá nhiên liệu trong nước. "Chi phí nhập khẩu một tàu dầu 40.000 tấn đã tăng vọt từ mức 25-26 triệu USD lên đến 85-87 triệu USD", ông Tuyển cho biết.

Ngoài ra, Tổng Giám đốc Petrolimex cho biết tập đoàn còn phải duy trì tồn kho ở mức cao và liên tục nhập hàng ngay cả khi giá đang ở đỉnh để đảm bảo nguồn dự trữ, an ninh năng lượng quốc gia. Dù mảng xăng dầu gặp khó khăn, các lĩnh vực kinh doanh khác ngoài xăng dầu của Petrolimex vẫn ghi nhận kết quả tốt và bám sát kế hoạch đề ra.