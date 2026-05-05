Petrolimex tồn kho kỷ lục gần 30.000 tỷ đồng, bất ngờ giá trị hàng mua đang đi đường

Theo BCTC hợp nhất quý 1/2026, Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex - mã PLX) ghi nhận tồn kho cao kỷ lục gần 30.000 tỷ đồng tại ngày 31/3, tăng gần 16.000 tỷ so với đầu năm. Lượng hàng tồn kho có giá gốc hơn 36.000 tỷ đồng, Petrolimex trích lập dự phòng giảm giá 6.500 tỷ tính đến cuối quý 1.

Trong cơ cấu hàng tồn kho, hàng hoá vẫn chiếm tỷ trọng lớn nhất, với giá trị hơn 24.000 tỷ đồng tại ngày 31/3. Phần lớn giá trị tích lập dự phòng giảm giá là giành cho khoản mục này. Đáng chú ý, khoản mục hàng đang đi trên đường của Petrolimex đã tăng vọt từ gần 1.500 tỷ vào đầu năm lên hơn 10.000 tỷ đồng vào cuối quý 1.

Chia sẻ tại ĐHCĐ thường niên 2026 ngày 24/4, Tổng Giám đốc Petrolimex Lưu Văn Tuyển cho biết tập đoàn còn phải duy trì tồn kho ở mức cao và liên tục nhập hàng ngay cả khi giá đang ở đỉnh để đảm bảo nguồn dự trữ, an ninh năng lượng quốc gia.

Về kết quả kinh doanh quý 1/2026, Petrolimex ghi nhận doanh thu thuần đạt gần 98.700 tỷ đồng, tăng hơn 45% so với cùng kỳ năm ngoái và là mức cao nhất trong vòng 13 năm, kể từ quý 2/2013. Tuy nhiên, giá vốn cũng tăng mạnh khiến lợi nhuận gộp gần như đi ngang so với cùng kỳ ở mức 3.700 tỷ đồng.

Sau khi trừ các chi phí, Petrolimex lỗ hơn 662 tỷ đồng trong quý 1/2026, trong khi cùng kỳ năm ngoái lãi gần 211 tỷ đồng. Đây là mức lợi nhuận thấp nhất kể từ quý 1/2020.

Theo lãnh đạo Petrolimex, giá xăng dầu thành phẩm thế giới biến động "chưa từng thấy trong lịch sử", trong đó có những ngày tăng giảm từ 20-50 USD/thùng. Điển hình, giá dầu diesel có thời điểm vọt lên 292 USD một thùng vào tháng 3 (tăng gần 4 lần so với tháng 2) nhưng sau đó lại giảm sâu xuống còn khoảng 140 USD vào tháng 4.

Trong khi đó, các khoản phụ phí nhập khẩu đã chạm mức 30 - 37 USD một thùng. Đây là con số chưa từng có trong lịch sử, song lại chưa được phản ánh đầy đủ vào giá bán lẻ giá nhiên liệu trong nước. "Chi phí nhập khẩu một tàu dầu 40.000 tấn đã tăng vọt từ mức 25-26 triệu USD lên đến 85-87 triệu USD", Tổng Giám đốc Petrolimex cho biết.