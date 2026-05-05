VNG vừa bắt tay Google làm một điều chưa từng có tại Việt Nam

Mới nhất, Quỹ AI Futures Fund của Google Labs và Saigon AI Hub (SAIH), không gian nghiên cứu AI mở đầu tiên của TPHCM do VNG Group và Đại học Quốc gia TPHCM (VNUHCM) đồng sáng lập, vừa chính thức công bố quan hệ đối tác chiến lược nhằm triển khai Applied AI Lab đầu tiên của Google Labs tại Việt Nam.

Hợp tác này là nền tảng trong cam kết chung của Google, VNG Group và Đại học Quốc gia TPHCM trong việc thúc đẩy sự phát triển và ứng dụng AI tại Việt Nam, tạo điều kiện cho hệ sinh thái nghiên cứu, đổi mới sáng tạo trong nước có thể tiếp cận các mô hình AI tiên tiến nhất của Google, từ đó tạo ra những giải pháp AI có giá trị kinh tế - xã hội cao.

Các đại diện từ Google, VNG và Đại học Quốc gia TPHCM trong buổi làm việc tại VNG Campus

Trong khuôn khổ hợp tác, Quỹ AI Futures Fund của Google Labs sẽ làm việc trực tiếp với các nhóm nghiên cứu tại SAIH, cung cấp cho họ quyền truy cập sớm, độc quyền vào các công nghệ mới nhất của Google, cùng hỗ trợ kỹ thuật trực tiếp từ các chuyên gia của Google và Google DeepMind.

AI Futures Fund là sáng kiến đầu tư toàn cầu được Google ra mắt từ đầu năm 2025, nhằm đồng hành cùng các tổ chức AI tiên phong ở nhiều giai đoạn phát triển. SAIH là tổ chức nghiên cứu đầu tiên tại Việt Nam được lựa chọn tham gia chương trình này.

"Với lựa chọn Saigon AI Hub làm đối tác đầu tiên cho mô hình hợp tác thử nghiệm Applied AI Lab, chúng tôi không chỉ cung cấp công cụ mà còn cùng nhau tạo ra một môi trường thuận lợi, nơi các nhà nghiên cứu Việt Nam có thể thu hẹp khoảng cách giữa nghiên cứu lý thuyết và ứng dụng thực tế," ô ng Josh Woodward, Phó Chủ tịch phụ trách khối ứng dụng Gemini, Google Labs và AI Studio, chia sẻ.

Ông Josh Woodward cũng tin tưởng rằng, các giải pháp được phát triển tại đây không chỉ mang lại lợi ích cho riêng Việt Nam, mà còn cung cấp những góc nhìn có giá trị cho cộng đồng nghiên cứu AI toàn cầu.

Cơ hội ứng dụng cùng một công nghệ, cùng thời điểm với các tổ chức AI hàng đầu thế giới

Nhấn mạnh rào cản lớn nhất với nghiên cứu AI ở Việt Nam không phải là thiếu tài năng, ông Lê Hồng Minh, Nhà sáng lập kiêm Chủ tịch Hội đồng Quản trị VNG, cho rằng, đó là thiếu nguồn lực và điều kiện hỗ trợ để họ có thể phát huy hết năng lực của mình.

Thông qua những hợp tác toàn cầu như với Google Labs, các nhà nghiên cứu của SAIH cũng như của Việt Nam sẽ có cơ hội ứng dụng cùng một công nghệ, cùng một thời điểm với các tổ chức AI hàng đầu thế giới. Vì vậy, hợp tác này chỉ là bước đầu tiên và VNG kỳ vọng sẽ có thể tiếp tục nhân rộng mô hình này ra các tổ chức nghiên cứu AI khác tại Việt Nam, cũng như với các đối tác toàn cầu khác.