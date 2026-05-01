Hậu "chia tay" Vietjet, một doanh nghiệp thất thu cả trăm tỷ đồng

CTCP Phục vụ Mặt đất Sài Gòn (SAGS, mã: SGN) đã công bố báo cáo tài chính quý 1/2026 với doanh thu thuần đạt gần 389 tỷ đồng, giảm 7% so với cùng kỳ năm ngoái. Chi phí giá vốn giảm ít hơn mức giảm doanh thu khiến lợi nhuận gộp giảm mạnh 12% so với quý 1/2025.

Doanh thu tài chính tăng đáng kể hơn 50% lên 17 tỷ đồng. Đồng thời, các khoàn chi phí quản lý doanh nghiệp và chi phí tài chính được tiết giảm nhẹ.

Về cơ cấu doanh thu với các bên liên quan, khoản thu từ Vietjet giảm mạnh 110 tỷ xuống còn 46 tỷ đồng trong quý đầu năm 2026. Nguyên nhân bởi đối tác này đã chấm dứt hợp tác tại sân bay Tân Sơn Nhất, hãng bay đã tự phục vụ mặt đất từ ngày 20/4/2025 và tiếp tục ngừng sử dụng dịch vụ sân đỗ quốc tế của SGN từ ngày 1/11/2025. Trước đó, Vietjet đóng góp gần 40% doanh thu năm 2024.

Kết quả, lợi nhuận sau thuế quý 1/2026 giảm gần 9%, chỉ còn 72 tỷ đồng. Hiện công ty phục vụ mặt đất tại các sân bay Tân Sơn Nhất, Đà Nẵng, Cam Ranh và chuẩn bị cho Long Thành.

Theo cơ cấu từng đơn vị, hụt thu từ Vietjet nên Văn phòng TPHCM ghi nhận doanh thu giảm 28% còn 192 tỷ và lợi nhuận giảm 37% còn 30 tỷ trong quý 1/2026. Ngược lại, các chi nhánh khác duy trì tăng trưởng, đáng chú ý, chi nhánh Đà Nẵng ghi nhận doanh thu 128 tỷ đồng, tăng 44% và lợi nhuận sau thuế mang lại 27,5 tỷ đồng, tăng 65% so với cùng kỳ năm ngoái.

Tại thời điểm 31/3/2026, Phục vụ Mặt đất Sài Gòn ghi nhận tổng tài sản 1.905 tỷ đồng, tăng 10% so với hồi đầu năm; công ty có 1.170 tỷ đồng lượng tiền, tương đương tiền và tiền gửi. Ở phía nguồn vốn, nợ phải trả đạt 346 tỷ đồng, chủ yếu là nợ ngắn hạn. Công ty không vay nợ tài chính. Vốn chủ sở hữu cuối kỳ đạt 1.559 tỷ đồng, tăng 14% so với thời điểm đầu năm.