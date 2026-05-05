Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Cổ phiếu FPT bất ngờ bị tự doanh CTCK bán ròng gần 400 tỷ đồng phiên 5/5

An Thái | 05-05-2026 - 16:49 PM | Thị trường chứng khoán

Cổ phiếu FPT bất ngờ bị tự doanh CTCK bán ròng gần 400 tỷ đồng phiên 5/5

Tự doanh CTCK bán ròng 364 tỷ đồng trên HOSE.

Sau 02 phiên liên tiếp chịu áp lực điều chỉnh, thị trường chứng khoán tiếp tục chịu áp lực điều chỉnh nhẹ trong phiên sáng 5/5, sau đó phục hồi tốt trở lại với thanh khoản cải thiện. Kết phiên, VN-Index tăng 20,79 điểm (+1,12%) lên mức 1.874,85 điểm. Trước bối cảnh đó, khối ngoại tiếp đà bán ròng hơn 998 tỷ đồng trên toàn thị trường.

Tự doanh CTCK bán ròng 364 tỷ đồng trên HOSE.

Cụ thể, nhóm tự doanh CTCK bán ròng mạnh nhất tại FPT với giá trị -385 tỷ đồng, tiếp theo là GMD (-46 tỷ), TPB (-31 tỷ), STB (-25 tỷ) và VIB (-23 tỷ đồng). Một số cổ phiếu khác cũng ghi nhận lực bán ròng như SSI (-15 tỷ), MSN (-14 tỷ), MWG (-10 tỷ), HAH (-8 tỷ) và PLX (-7 tỷ đồng).

Chiều ngược lại, cổ phiếu KBC được mua ròng mạnh nhất với giá trị 76 tỷ đồng. Theo sau là HPG (31 tỷ), TCB (17 tỷ), VHM và VRE cùng đạt 13 tỷ đồng, E1VFVN30 (11 tỷ), EIB (10 tỷ), NVL, GAS và BSR cùng ghi nhận mức 8 tỷ đồng.

An Thái

Nhịp sống thị trường

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
10 công ty chứng khoán báo lợi nhuận quý 1 “tăng bằng lần”, có khoản lãi đột biến gần 2.000%

10 công ty chứng khoán báo lợi nhuận quý 1 “tăng bằng lần”, có khoản lãi đột biến gần 2.000% Nổi bật

Nhà máy lọc dầu 3 tỷ USD của Việt Nam tồn kho kỷ lục, hơn 9.000 tỷ "lênh đênh trên biển"

Nhà máy lọc dầu 3 tỷ USD của Việt Nam tồn kho kỷ lục, hơn 9.000 tỷ "lênh đênh trên biển" Nổi bật

Dabaco báo lãi ròng quý I/2026 ‘sụt giảm’ 26% so với cùng kỳ

Dabaco báo lãi ròng quý I/2026 ‘sụt giảm’ 26% so với cùng kỳ

16:48 , 05/05/2026
Cổ phiếu “họ” Vin và dầu khí “bay cao”, NVL tiếp tục chất đống sàn

Cổ phiếu “họ” Vin và dầu khí “bay cao”, NVL tiếp tục chất đống sàn

16:33 , 05/05/2026
Nông nghiệp Hòa Phát sắp trả cổ tức tiền mặt lớn

Nông nghiệp Hòa Phát sắp trả cổ tức tiền mặt lớn

16:13 , 05/05/2026
Phiên 5/5: Khối ngoại mạnh tay bán ròng nghìn tỷ, một cổ phiếu ngân hàng bị "xả" hơn 400 tỷ đồng

Phiên 5/5: Khối ngoại mạnh tay bán ròng nghìn tỷ, một cổ phiếu ngân hàng bị "xả" hơn 400 tỷ đồng

15:45 , 05/05/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên