Cổ phiếu FPT bất ngờ bị tự doanh CTCK bán ròng gần 400 tỷ đồng phiên 5/5

Sau 02 phiên liên tiếp chịu áp lực điều chỉnh, thị trường chứng khoán tiếp tục chịu áp lực điều chỉnh nhẹ trong phiên sáng 5/5, sau đó phục hồi tốt trở lại với thanh khoản cải thiện. Kết phiên, VN-Index tăng 20,79 điểm (+1,12%) lên mức 1.874,85 điểm. Trước bối cảnh đó, khối ngoại tiếp đà bán ròng hơn 998 tỷ đồng trên toàn thị trường.

Tự doanh CTCK bán ròng 364 tỷ đồng trên HOSE.

Cụ thể, nhóm tự doanh CTCK bán ròng mạnh nhất tại FPT với giá trị -385 tỷ đồng, tiếp theo là GMD (-46 tỷ), TPB (-31 tỷ), STB (-25 tỷ) và VIB (-23 tỷ đồng). Một số cổ phiếu khác cũng ghi nhận lực bán ròng như SSI (-15 tỷ), MSN (-14 tỷ), MWG (-10 tỷ), HAH (-8 tỷ) và PLX (-7 tỷ đồng).

Chiều ngược lại, cổ phiếu KBC được mua ròng mạnh nhất với giá trị 76 tỷ đồng. Theo sau là HPG (31 tỷ), TCB (17 tỷ), VHM và VRE cùng đạt 13 tỷ đồng, E1VFVN30 (11 tỷ), EIB (10 tỷ), NVL, GAS và BSR cùng ghi nhận mức 8 tỷ đồng.