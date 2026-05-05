Cổ phiếu “họ” Vin và dầu khí “bay cao”, NVL tiếp tục chất đống sàn

Thị trường chứng khoán ngày 5/5 chứng kiến một phiên giao dịch đầy biến động khi sắc đỏ chiếm ưu thế trên diện rộng, nhưng chỉ số chính vẫn bật tăng mạnh nhờ lực kéo từ nhóm cổ phiếu “họ” Vin và dầu khí.

Kết phiên 5/5, chỉ số VN-Index tăng 20,79 điểm, lên 1.874,85 điểm. Ngược lại, chỉ số HNX-Index giảm 2,62 điểm, xuống 247,42 điểm. Chỉ số UPCoM-Index giảm 0,45 điểm, xuống 127,26 điểm.

Trên sàn HoSE, độ rộng thị trường nghiêng hẳn về bên bán, với 226 mã giảm giá (gồm 7 mã giảm sàn) so với 101 mã tăng giá (gồm 5 mã tăng trần).

Sau nhịp điều chỉnh, cổ phiếu “họ” Vin trở thành “trụ đỡ” quan trọng giúp VN-Index bứt phá. Hàng loạt mã của nhóm này tăng bứt phá, như: VIC +3,54%, VHM +6,48%, VRE +4,45% và VPL +3,28%.

Đà tăng của nhóm này được củng cố bởi kết quả kinh doanh tích cực trong 3 tháng đầu năm, khi nhiều doanh nghiệp trong hệ sinh thái ghi nhận lợi nhuận tăng trưởng mạnh, thậm chí lập kỷ lục mới.

Tương tự cổ phiếu “họ” Vin, cổ phiếu dầu khí tiếp tục thu hút mạnh dòng tiền từ các nhà đầu tư, tăng bứt phá, với: BSR +5,94%, PVT +6,74%, PLX +1,42%, PVS +2,8%, PVD +3,94%, POW +2,63%, GAS +1,57%, … Động lực chính đến từ diễn biến giá dầu thế giới leo lên vùng 114 USD/thùng trong bối cảnh căng thẳng địa chính trị tại Trung Đông.

Thị trường chứng khoán "xanh vỏ, đỏ lòng" trong phiên 05/5.

Ngoài hai nhóm dẫn dắt trên, nhiều cổ phiếu vốn hóa lớn khác cũng bất ngờ tăng bứt phá, đóng góp vào đà tăng chung của thị trường, như: GEE +6,91%, GMD +3,33%, LPB +2,34%, VPB +3,9%, MSB +1,2%, HAH +2,16%, DPM +1,92%, DCM +1,31%, …

Ở chiều ngược lại, cổ phiếu NVL của CTCP Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va (Novaland) tiếp tục trở thành tâm điểm chú ý của nhà đầu tư theo cách không mong muốn, khi bị nhà đầu tư bán tháo ồ ạt, chất đống sàn.

Kết phiên, giá cổ phiếu NVL ở mức 17.800 đồng/cổ phiếu, giảm sàn 6,81%, khối lượng cổ phiếu giao dịch khớp lệnh đạt hơn 33,3 triệu đơn vị. Đáng chú ý, mã cổ phiếu này tiếp tục rơi vào tình trạng “trắng bên mua”, dư bán sàn chất đống kỷ lục hơn 44,6 triệu đơn vị.

Đây là phiên giảm sàn thứ 2 liên tiếp của mã cổ phiếu địa ốc này, kéo vốn hóa thị trường của Novanland giảm sâu xuống mức 39.774 tỷ đồng.

Diễn biến lao dốc của NVL diễn ra ngay sau khi Bùi Cao Nhật Quân chính thức đảm nhiệm vị trí Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ mới, thay cho Bùi Thành Nhơn – người chuyển sang vai trò Chủ tịch Ủy ban Chiến lược - ESG. Sự thay đổi thượng tầng này dường như chưa đủ để trấn an nhà đầu tư trong bối cảnh cổ phiếu vẫn chịu áp lực lớn.

Dù VN-Index tăng mạnh, bức tranh chung vẫn cho thấy áp lực bán lan rộng ở nhiều nhóm ngành. Loạt cổ phiếu ngân hàng, chứng khoán và bất động sản giảm sâu như: ACB -2,16%, SHB -2,44%, VCB -1,32%, VIX -2,37%, VCI -2,1%, GVR -2,36%, VTP -3,09%, CII -3,15%, PC1 -3,28%, KDH -2,4%, NLG -2,88%, …

Có thể thấy sự phân hóa tại thị trường chứng khoán ngày càng rõ nét: dòng tiền của nhà đầu tư đang tập trung vào các nhóm có câu chuyện riêng như “họ” Vin và dầu khí, trong khi phần lớn cổ phiếu còn lại vẫn chịu áp lực điều chỉnh.